SDG&E® galardonada como la empresa de servicios públicos más confiable del oeste por vigésimo año consecutivo

SAN DIEGO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por vigésimo año consecutivo, algo sin precedentes, San Diego Gas & Electric® (SDG&E) ha sido galardonada por PA Consulting con el Premio ReliabilityOne® por desempeño sobresaliente enconfiabilidad en la región occidental. Este hito destaca el compromiso a largo plazo de la empresa con inversiones fundamentales que mejoran la resiliencia y la confiabilidad de la red para millones de consumidores.

El desempeño de SDG&E en materia de confiabilidad ha superado al de empresas pares occidentales, gracias a décadas de inversiones estratégicas e iniciativas con visión de futuro. Desde la modernización de la infraestructura con tecnologías avanzadas hasta la implementación de análisis predictivos que anticipan y ayudan a prevenir interrupciones de servicio, SDG&E ha sido líder en confiabilidad en la región. Estas iniciativas incluyen implementar sólidos programas de seguridad, mejorar los sistemas de transmisión y distribución e integrar capacidades de redes inteligentes, todo ello diseñado para ayudar a los clientes a padecer menos interrupciones y de menor duración.

Ofrecer un servicio confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año requiere algo más que tecnología. Requiere una mano de obra altamente cualificada, una cadena de suministro resiliente y alianzas con contratistas de confianza. Los equipos especializados de SDG&E trabajan las 24 horas del día para mantener y restablecer rápidamente el servicio, con el apoyo de una red de proveedores y contratistas que proveen materiales y recursos esenciales cuando es necesario. Este enfoque colaborativo, junto con una planificación rigurosa y excelencia operativa, ha permitido a SDG&E mantener el suministro eléctrico en hogares y empresas de forma segura y confiable, independientemente de las dificultades.

"Este premio es un reflejo de nuestro compromiso de proporcionar confiabilidad y servicio excepcionales a nuestros clientes y comunidades", declaró Scott Crider, presidente de SDG&E. "Estamos integrando nuevas tecnologías y mejorando la infraestructura, sin dejar de tener en cuenta el impacto que los costos energéticos tienen en las familias y las empresas. Me enorgullecen nuestros 4300 empleados por convertir la innovación en acción y desarrollar un sistema de energía más sostenible para el futuro".

Ofrecer excelencia a los clientes: una trayectoria de inversión estratégica

La trayectoria de 20 años de SDG&E en materia de confiabilidad se caracteriza por inversiones pioneras y la implementación de tecnología de vanguardia para crear un sistema energético más seguro, resiliente y confiable para 3,4 millones de consumidores.

Mejoras en la red: la confiabilidad se ha visto reforzada al reemplazar cables subterráneos y líneas aéreas antiguas, incorporar interruptores inteligentes que ayudan a limitar los cortes de suministro y mejorar los procesos de restauración para restablecer el suministro eléctrico con mayor rapidez. La empresa también ha mejorado la experiencia del cliente con actualizaciones en tiempo real sobre cortes de suministro y una herramienta de seguimiento en línea fácil de usar. Los sistemas de datos modernizados de SDG&E permiten tomar decisiones más rápidas basadas en datos y analizar las interrupciones del servicio de manera más eficaz, lo que contribuye a mantener la confiabilidad del servicio para las comunidades a las que presta servicio.

"Las empresas de servicio como SDG&E se comprometen a ofrecer un servicio confiable, mejorar la resiliencia y mantener la asequibilidad para sus clientes", comentó Derek HasBrouck, director del Programa ReliabilityOne® de PA. "Cada vez más, la tecnología se utiliza para aumentar las capacidades existentes y mejorar la eficiencia general del sistema. Estos avances incluyen estimaciones más precisas de los tiempos de restauración, implementación de sistemas de control avanzados que permiten a los operadores gestionar la infraestructura mediante una única interfaz de usuario y la integración de hardware y software para optimizar los esfuerzos de restauración. Al mismo tiempo, las empresas de servicios públicos continúan perfeccionando y aprovechando la tecnología para mantener tarifas asequibles y accesibles para todos los clientes. En PA, nos enorgullece trabajar con empresas de servicios públicos que están adoptando este tipo de innovación para satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes".

Para más información sobre SDG&E y sus iniciativas, visite SDGEtoday.com.

Acerca de PA Consulting

Los premios ReliabilityOne® de PA Consulting se otorgan a las empresas de electricidad que ofrecen a sus clientes los más altos niveles de confiabilidad del sector. El análisis ReliabilityOne® de PA Consulting se basa en estadísticas estándar de confiabilidad del sector que miden la frecuencia y la duración de los cortes de suministro eléctrico. Los participantes en ReliabilityOne® experimentaron un 55 % promedio menos de cortes eléctricos sostenidos y estos fueron un 70 % menos prolongados que el promedio de las empresas de servicios públicos estadounidenses propiedad de inversores. PA Consulting lleva analizando el desempeño de las empresas de electricidad desde 1987.

Acerca de SDG&E

SDG&E es una empresa innovadora de suministro de energía que provee energía limpia, segura y confiable para mejorar la vida de las personas a las que presta servicio en los condados de San Diego y el sur de Orange. La empresa tiene el compromiso de crear un futuro sostenible al aumentar la energía suministrada a partir de fuentes de bajas o cero de emisiones de carbono, con lo que acelera la adopción de vehículos eléctricos e invierte en tecnologías innovadoras para garantizar el funcionamiento confiable de las infraestructuras de la región durante generaciones. SDG&E es un líder reconocido en su sector y en su comunidad, por haber sido elegido Socio Corporativo del Año en los Premios a la ciudadanía corporativa y sin fines de lucro del San Diego Business Journal y haber recibido el premio ReliabilityOne® de PA Consulting por su extraordinario desempeño en materia de confiabilidad durante 20 años consecutivos. SDG&E es una filial de Sempra (NYSE: SRE ), empresa estadounidense líder en infraestructuras energéticas. Para más información, visite SDGEtoday.com o conecte con SDG&E en las redes sociales @SDGE.

