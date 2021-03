SDI ajoute les masques Acteev Protect™ à sa gamme PPE As-a-Service(SM)

Le fournisseur de solutions de la chaîne d'approvisionnement numérique ajoute les masques avec protection antimicrobienne à son programme de gestion des matériaux sans risque

HOUSTON, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- SDI, un fournisseur mondial de services et de solutions pour la chaîne d'approvisionnement numérique de premier plan, a ajouté une nouvelle gamme d'équipement de protection antimicrobienne à son offre d'équipement de protection individuelle (EPI) en tant que service (PPE As-a-ServiceSM). Les produits d'Acteev Protect™ s'adressent aux éducateurs, aux employés du secteur de la vente au détail, aux travailleurs du secteur manufacturier et à d'autres personnes nécessitant un masque qui demeure confortable et qui conserve sa fraîcheur lorsqu'ils sont portés pendant le travail.

La gamme Acteev Protect comprend des masques conformes aux nouvelles normes d'ASTM International pour les masques. Selon le vice-président principal de SDI, Jim Owens, l'entreprise a choisi Acteev Protect en raison de cette combinaison de performance et de portabilité. « Il est essentiel de veiller à ce que les clients aient accès à de l'EPI. Les enseignants, les employés du secteur de la vente au détail et les travailleurs de la chaîne de production, qui travaillent avec le public ou à proximité les uns des autres, méritent des masques confortables et perméables à l'air, a-t-il déclaré. Grâce à leurs propriétés antimicrobiennes et antibactériennes pour les garder propres, les masques Acteev Protect donnent aux personnes qui les portent une plus grande confiance et tranquillité d'esprit, car elles savent que leur masque durera et conservera sa fraîcheur. »

La technologie en attente de brevet Acteev™ intègre les ions de zinc dans un polymère pour créer des propriétés antimicrobiennes à effet durable. Les produits fabriqués à l'aide de cette technologie sont protégés contre les bactéries et les champignons qui causent des odeurs et sont souples, durables et anti-abrasifs. Comme les ions de zinc sont intégrés au processus de polymérisation, les articles fabriqués à l'aide de la technologie Acteev conservent leurs propriétés antimicrobiennes tout au long de leur durée de vie.

Selon Lu Zhang, vice-présidente d'Acteev chez Ascend, le caractère réutilisable d'Acteev Protect est recherché par ceux qui s'intéressent à la durabilité. « Plus de 94 millions de masques sont envoyés dans les sites d'enfouissement chaque semaine, a dit Mme Zhang. La technologie d'ions de zinc d'Acteev rend nos masques autonettoyants et réutilisables. Et ils peuvent être lavés s'ils ont pris la poussière ou sont salis. »

Darayus Pardivala, président de la division des Amériques de Sulzer Rotating Equipment Services, a acheté les masques pour les employés des 32 emplacements de l'entreprise situés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. « Il est beaucoup plus facile de respirer avec ces masques qu'avec ceux que nous avions auparavant, et ils ont un niveau de protection supplémentaire. Nos employés sont beaucoup plus à l'aise, a-t-elle indiqué. La résistance que nous avions par le passé vis-à-vis du port du masque est complètement disparue. »

Pour en savoir plus sur cette gamme de produits dans la solution de chaîne d'approvisionnement PPE As-a-Service, communiquez avec Jim Owens à l'adresse [email protected].

À propos d'Ascend Performance Materials : ascendmaterials.com

À propos d'Acteev : acteev.com

À propos de PPE-As-a-Service de SDI : sdi.com/ppe-service

Contact : Nicki Britton, +1 832-205-4854, [email protected]

Related Links

http://www.ascendmaterials.com



SOURCE Ascend Performance Materials