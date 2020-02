SDRPY ha stretto un partenariato con Alwaleed Philanthropies

L'accordo rappresenta un'ulteriore volontà del Custode delle Due Sacre Moschee, il Re Salman bin Abdul Aziz Al Saud, e sua di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Mohammed bin Salman di aiutare il governo yemenita, integrare il ruolo pionieristico del Regno nello sviluppo, sostenere progetti sostenibili attraverso la cooperazione con il governo yemenita e attivare i risultati del workshop organizzato dal SDRPY e tenutosi lo scorso novembre alla presenza del Primo Ministro yemenita Maeen Abdul Malik Saeed, con la partecipazione di funzionari ministeriali yemeniti, per far fronte alle esigenze del popolo yemenita.

Al momento della firma, il programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen era rappresentato dall'Ambasciatore saudita nello Yemen e supervisore del SDRPY, Mohammed bin Saeed Al Jabir, mentre Alwaleed Philanthropies era rappresentato dal segretario generale della fondazione, S.A.R. la principessa Lamia bint Majid Al Saud.

Dopo la firma, durante un incontro con l'Ambasciatore Al Jabir, il Presidente di Alwaleed Philanthropies, S.A.R. il Principe Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud si è detto soddisfatto dell'accordo, sottolineando che è stato il primo e il principale passo del quarantesimo anniversario dell'Alwaleed Philanthropies, soprattutto perché si è svolto in collaborazione con un'agenzia del governo saudita ed è destinato a favorire i fratelli e le sorelle del Regno nello Yemen.

Il segretario generale di Alwaleed Philanthropies, la Principessa Lamia, ha dichiarato che i progetti discussi e concordati con il programma sono i più importanti della fondazione e ha precisato che il governatorato di Aden sarà ora il punto di riferimento per le operazioni in altre province.

Da parte sua, il supervisore del SDRPY, l'Ambasciatore Al Jabir, nel suo discorso durante la cerimonia della firma, ha affermato che il programma lavorerà in collaborazione con Alwaleed Philanthropies e con il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat) per aiutare i fratelli e le sorelle in Yemen, rafforzando le loro potenzialità in diversi campi. Ha inoltre aggiunto che ideerà e realizzerà progetti e programmi che contribuiranno allo sviluppo sociale, dando più potere alle donne e ai giovani, e alla costruzione di ponti tra culture diverse.

L'Ambasciatore Al Jabir ha aggiunto che i progetti da realizzare nell'ambito dell'accordo congiunto comprenderanno la costruzione e il restauro di diverse unità abitative, garantendo una vita dignitosa a chi ha più bisogno di un alloggio sicuro ad Aden, dove sono attesi circa 5.000 beneficiari diretti e indiretti.

L'Ambasciatore Al Jabir ha sottolineato che sarà data priorità ai progetti di sviluppo che preparano i giovani uomini e le giovani donne ad entrare nel mercato del lavoro e che permettono alle donne di raggiungere questo obiettivo attraverso programmi di sviluppo mirati. Ci si aspetta che i beneficiari diretti e indiretti di questi programmi mirati saranno circa 6.000.

L'accordo congiunto per il coordinamento e la cooperazione mira a dare potere alle donne e ai giovani attraverso diverse aree di concentrazione, la più importante delle quali è la formazione e l'occupazione nel settore pubblico e privato.

Attraverso l'accordo congiunto, saranno costruite e restaurate 1.000 unità abitative per circa 5.000 beneficiari diretti e indiretti. Le parti dell'accordo formeranno e rafforzeranno le potenzialità di 1.000 yemeniti, preparandoli ad essere imprenditori e artigiani, oltre ad aiutarli a trovare lavoro dopo la formazione in collaborazione con UN-Habitat e l'organizzazione Education for Employment (EFE).

Il SDRPY è considerata un pioniere nel lavoro di sviluppo nella Repubblica dello Yemen, poiché dall'inizio del programma a oggi sono stati realizzati più di 100 progetti di sviluppo nei settori dell'acqua, della salute, dell'istruzione, dell'energia e dell'elettricità, dei trasporti (aeroporti, strade e porti), dell'agricoltura e della pesca, dell'edilizia abitativa e degli edifici governativi.

Alwaleed Philanthropies lavora da quaranta anni in 6 continenti e 189 paesi e ha gestito e realizzato più di 100 progetti a favore di più di 976 milioni di persone in tutto il mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087262/SDRPY_Alwaleed_Philanthropies_signing.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087260/SDRPY_Alwaleed_Philanthropies_meeting.jpg

