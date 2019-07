Se abre la convocatoria para el Festival de TV Cultural Omni de 2020, la segunda edición anual del evento

LOS ÁNGELES, 17 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Festival de TV Cultural Omni (Omni Cultural TV Fest, OCTVF), en alianza con la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (National Association of Television Program Executives, NATPE), anunció hoy que ya se abrió la convocatoria para presentar trabajos para la edición de 2020.

Los cineastas que presenten sus trabajos temprano tendrán la ventaja de que los ejecutivos de la industria verán sus proyectos primero. El festival actúa como puente para vincular a los creadores de contenido con profesionales de la industria.

Producido por Kiki Meléndez de Latin Hollywood Films y Cindy Cowan Entertainment, esta plataforma multicultural única en su tipo para productores de contenido independientes constituye una vía para promover nuevas ideas en todos los géneros para la televisión y las plataformas OTT.

Hasta el momento, el festival ha sido fundamental para lograr la distribución de cinco proyectos mediante ShortsTV, contratos de distribución mediante Maverick Entertainment, reuniones con Abrams Artists Agency, reuniones para presentar propuestas ante Cindy Cowan y All 3 Media, y solicitudes de contenido de parte de destacadas cadenas y estudios. El OCTVF recibió apoyo de Disney, Nickelodeon, Viacom, A&E, Lifetime, The History Channel, The Nacelle Company, CBS Diversity, NBC/Telemundo, Spectrum TV1, WIF, NYWIFT, HRTS y Vimeo. La NATPE también ha creado una pestaña OCTVF en su sitio web para que los compradores puedan ver con facilidad los proyectos seleccionados y los ganadores de todas las categorías de 2019.

En su evento inaugural, celebrado en el histórico Egyptian Theater en mayo de 2019, el OCTVF dejó una huella imborrable en la industria, al recibir calificaciones de cinco estrellas y una excelente acogida crítica de parte de cineastas, patrocinadores, socios, ejecutivos y asistentes.

Este año, el OCTVF saldrá de gira a Miami, la Ciudad de Nueva York, San Francisco, San Diego y LA para generar publicidad antes del evento principal, que está previsto para la primera semana de junio de 2020.

Se aceptará la presentación de proyectos en todos los géneros televisivos: pilotos de TV, videos promocionales de TV (con guion y sin guion), series en formato corto para la web, avances de películas de TV, videos promocionales de TV en idioma extranjero, proyectos de estudiantes, animación y programas de entrevistas.

Para más información sobre la presentación de proyectos, le rogamos visitar www.omniculturaltvfest.com o www.filmfreeway.com/omniculturaltvfestival.

Los plazos para presentar proyectos para la edición 2020 del OCTVF son:

30 de junio de 2019 - apertura de la convocatoria

15 de octubre de 2019 - plazo inicial

15 de enero de 2020 - plazo oficial

16 de febrero de 2020 - plazo final

El OCTVF es una subsidiaria de Latin Hollywood Films Inc. y el festival ha designado a Kids in the Spotlight como su organización benéfica oficial.

FUENTE OCTVF/Latin Hollywood Films

Related Links

http://www.omniculturaltvfest.com



SOURCE OCTVF/Latin Hollywood Films