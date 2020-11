Se anuncian los graduados del Programa para Ejecutivos Emergentes HITEC 2020

CHICAGO, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- HITEC se complace en reconocer a 67 miembros por terminar exitosamente el Programa para Ejecutivos Emergentes 2020. Haga clic aquí para ver el listado de los miembros graduados en 2020.

El Programa para Ejecutivos Emergentes de HITEC es un programa de nueve meses basados en una cohorte que desarrolla líderes hispanos en tecnología, emergentes y de alto potencial para que se conviertan en los líderes ejecutivos del mañana. El trabajo del Programa para Ejecutivos Emergentes continúa siendo central a la misión de HITEC: desarrollar a los futuros líderes hispanos en tecnología y negocios.

HITEC rediseñó su Programa para Ejecutivos Emergentes para 2020, al crear dos grupos diferentes en un esfuerzo por potenciar el actual currículo y expandir el enfoque del programa hacia el entrenamiento y la tutoría. El programa incluye Ejecutivos Emergentes y Ejecutivos (E+); el grupo de Ejecutivos Emergentes está diseñado específicamente para ejecutivos en el nivel de gerente/director que tienen experiencia en gestión de nivel medio y están en una posición para dar el siguiente paso en sus carreras hacia la función en nivel superior; en tanto, el de los Ejecutivos (E+) está diseñado específicamente para ejecutivos de nivel superior con probada experiencia en gestión y que están listos para dar el siguiente paso en sus carreras hacia una posición nivel C.

HITEC le da a sus miembros oportunidades de desarrollo personal y profesional revolucionarios como el Programa para Ejecutivos Emergentes, en un esfuerzo por construir una fuente más potente de la siguiente generación de líderes de tecnología y negocios en el mundo hispano.

"El Programa para Ejecutivos Emergentes me proporcionó una plataforma para aprender de líderes reflexivos que no me ayudaron a cambiar, sino que expandieron mis perspectivas, aumentaron mi confianza y mi red de contactos con individuos que piensan como yo. Fue una gran impresión estar con tantos ejecutivos que tenían un mismo propósito: empoderarme y ayudarme a desarrollarme mejor", señaló Sofía Alexe, gerente, Oracle

"El liderazgo se trata de servir a otros. El Programa para Ejecutivos Emergentes HITEC me ha dado una temenda oportunidad para apoyar y ser tutor de profesionales hispanos talentosos que crecen y avanzan en sus carreras. Esta es una experiencia gratificante y estoy honrado de poder devolver el favor y ayudar a otros", indicó Al Ramos, gerente general y copresidente del Comité de Razas Americanas y Diversidad Étnica de Morgan Stanley.

Desde 2014, 254 líderes han terminado el programa, avanzando en sus carreras y ayudando a contribuir a nuestra creciente comunidad de ejecutivos hispanos de tecnología.

Los miembros del Programa para Ejecutivos Emergentes serán agasajados durante una celebración de graduación virtual el martes 19 de noviembre de 2020.

