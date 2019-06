Se celebró la Exposición Internacional de Internet para la Industria y la Energía de 2019 en Changzhou, este de China

Asistieron 77 empresas a la exposición, incluidas Honeywell International Inc., itelligence AG, Huawei Technologies Co., Ltd., China Mobile, China Telecom, Baidu Cloud, China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) y otras empresas nacionales e internacionales reconocidas, así como 21 empresas locales líderes de Changzhou, como Trina Solar, Wanbang NE y la sede de Changzhou de CAXA, etc.

Xu Wenwei, director del Consejo Directivo y director de Marketing Estratégico de Huawei, expresó durante la cumbre de la exposición que el desarrollo de la internet industrial aún enfrenta muchos problemas, como la insuficiencia de conexión de red, el alto costo de conexión, el desequilibrio de datos y la baja ciberseguridad. Con el objetivo de lidiar con estos problemas, Huawei está a la búsqueda de socios para crear una plataforma industrial que atraviese varios cambios y sectores, sobre la base de su experiencia en informatización y digitalización.

En los últimos años, Changzhou atrajo a muchas plataformas avanzadas de internet industrial para que se establecieran en la ciudad, incluidas CASICloud, CAXA y el Centro de Innovación en la Nube de Huawei, y ha permitido el surgimiento de empresas locales como Tengen Group, Focusight Technology Co., Ltd. y Risun Technology Co., Ltd. Algunas empresas locales están explorando activamente la aplicación de la internet industrial al campo de la energía. Por ejemplo, Wanbang NE busca lograr que su plataforma de carga Star Charge sea adaptable en más regiones en todo el mundo.

Wang Quan, secretario del Comité Municipal de CPC Changzhou, declaró en su discurso que, en el futuro, Changzhou se enfocará más en "internet +" en los sectores de la industria y la energía, y promueve de manera vigorosa la integración de la internet industrial y la economía real, dotando de herramientas a las empresas pequeñas y medianas y dando a luz a nuevos sectores y nuevas economías. También mencionó que al crear marcas de fabricación inteligente y de energía inteligente, Changzhou mejorará su nivel de industrialización, promoverá la eficiencia de la producción y la utilización de energía limpia, y formará una cadena industrial con una competencia central.

