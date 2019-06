Expo Mundial da Internet Industrial e de Energia 2019 realizada em Changzhou, leste da China

Da exposição participaram 77 empresas, entre elas a Honeywell International Inc., itelligence AG, Huawei Technologies Co., Ltd., China Mobile, China Telecom, Baidu Cloud, China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) e outras famosas empresas domésticas e estrangeiras, bem como 21 importantes empresas inovadoras locais de Changzhou, entre elas, Trina Solar, Wanbang NE e a filial de Changzhou da CAXA, etc.

Xu Wenwei, diretor do conselho e diretor de estratégia de marketing da Huawei, disse durante a cúpula da expo que o desenvolvimento da internet industrial ainda enfrenta muitos desafios, a exemplo de conexão de rede insuficiente, alto custo de conexão, incompatibilidade de dados e cibersegurança baixa. Para lidar com esses desafios, a Huawei está procurando por parceiros para criar uma plataforma industrial de setores e de campos transversais, com base em sua própria vantagem em informatização e digitalização.

Changzhou, nos últimos anos, atraiu a instalação de muitas plataformas avançadas de internet industrial na cidade, entre elas, CASICloud, CAXA e o centro de inovação em nuvem da Huawei, e cultivou empresas locais como Tengen Group, Focusight Technology Co., Ltd. e Risun Technology Co., Ltd. Algumas empresas locais estão ativamente explorando a aplicação da internet industrial no campo da energia. Por exemplo, a Wanbang NE está buscando tornar sua plataforma de recarga Star Charge adaptável em mais regiões do mundo.

Em seu discurso, Wang Quan, secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista Chinês em Changzhou, disse que, no futuro, Changzhou vai focar mais na "Internet +" nos setores da energia e da indústria e vigorosamente promover a integração da internet industrial e a economia real, capacitando empresas pequenas e médias e dando a vida a novas indústrias e novas economias. Ele também mencionou que, ao construir marcas inteligentes de produção e de energia, Changzhou vai melhorar seu nível de industrialização, melhorar a eficiência da produção e da utilização de energia limpa e formar uma cadeia industrial inovadora, com competitividade essencial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/928219/World_Industrial_Energy_Internet_Expo_2019.jpg

FONTE The Publicity Department of Changzhou

