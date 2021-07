Se cierra el campeonato internacional de pesca con señuelo de GWM POER, sigue promoviendo la vida en todo tipo de escenarios

Como pickup inteligente de seguridad de ÚLTIMA generación, la GWM POER adopta un enfoque centrado en el usuario y explora diferentes círculos para que su producto sea un compañero íntimo de todos los escenarios. Además de la pesca con señuelo, la GWM POER también ha incursionado en ocho círculos al aire libre por todo el mundo, incluyendo actividades a campo traviesa, expediciones y campings, mostrando su rendimiento integral en todo tipo de escenarios y aportando infinitas posibilidades de estilos de vida diversificados a usuarios de todo el mundo.

Equipada con tres cerraduras diferenciales, modo de arrastre, giro en U del tanque, 7 modos de conducción todoterreno y otros dispositivos integrales para campo traviesa, la GWM POER superó con facilidad las malas condiciones del camino durante la encuesta de elevación del Monte Everest. El viaje fue puesto a prueba por la lluvia, la nieve, la niebla y otras condiciones climáticas complicados. La GWM POWER cruzó las carreteras de nieve y hielo en el Paso Kya Wu Lha a 5.200 metros sobre el nivel del mar con 108 vueltas en el Parque Nacional del Monte Everest, rindiendo homenaje al espíritu del escalador. GWM POER invitó a los reconocidos comentaristas Ahmed Al Shehri y Hani Daghustani a conducir a través de oasis, desiertos y castillos en Arabia Saudita para resaltar su potente transitabilidad, extricación y poder de carga bajo el encanto exótico. GWM POER, que combina una carrocería vehicular robusta, tecnología inteligente, rendimiento potente y alta seguridad, repotenció las múltiples dimensiones de la vida con carpas y motocicletas en Sudáfrica y vinculó las emociones de los usuarios a través de la integración de actividades basadas en escenarios y en la vida. En el futuro, la GWM POER también estará plenamente integrada en la cultura sudafricana de las pickups a través de una serie de actividades conjuntas patrocinadas en los círculos de pesca marina, ciclismo y camping.

Desde su lanzamiento, la GWM POER ha acumulado decenas de miles de usuarios y es altamente reconocida por el mercado. Ha ganado la "Mejor Pickup del Año" de Chile , "The Car of the Year" emitida por las autoridades de medios en Australia y Nueva Zelanda y otros importantes premios sucesivos. En el futuro, GWM POER seguirá optimizando sus productos, innovando en sus escenarios de uso y creando una experiencia de productos más fresca para los usuarios de todo el mundo.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1580260/GWM.jpg

FUENTE GWM

