SE LANZA EL NEW YORK CITY BOROUGH PASS COMO EL PASE PARA EL VIAJERO CULTURAL

NUEVA YORK, 4 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- NYC Borough Pass se complace en lanzar el New York City Borough Pass, el pase turístico diseñado para promover los barrios y las culturas que hacen de la ciudad de Nueva York un destino único y dinámico. El pase ya está disponible en nycboroughpass.com.

El New York City Borough Pass ofrece acceso a una serie de populares atracciones culturales, museos y centros de artes escénicas en los cinco distritos del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Los titulares pueden canjear sus pases de entrada en Alice Austen House Museum , City Reliquary Museum , Dyckman Farmhouse Museum , Fraunces Tavern Museum , King Manor , Lewis Latimer House Museum , MoMA PS1 , Museum at Eldridge Street , New York Botanical Garden , Noble Maritime Collection , Rubin Museum of Art , Staten Island Children's Museum y Van Cortlandt House Museum , y recibir descuentos por presentaciones en Amateur Night at the Apollo y Repertorio Español . El pase, impulsado por Bandwango, está disponible en opciones de 1, 3, 7 o 90 días, lo que permite a los locales y viajeros elegir la duración que deseen. Los precios oscilan entre $35 y $102.

"Estoy encantado de lanzar el pase turístico New York City Borough Pass y ayudar a los visitantes y otros habitantes a celebrar la diversidad de matices y el patrimonio cultural de la ciudad que he llamado hogar toda mi vida", comentó John A. Marshall, fundador y director de Administración de NYCBP. "Lo que es más importante, nuestro pase tiene como objetivo estimular una distribución más sostenible y equitativa de los importantes beneficios económicos del turismo en Nueva York y apoyar a las empresas y comunidades locales en todos los distritos".

La compañía ha redoblado esta misión, comprometiendo un 5% de las ganancias netas anuales a una beca para estudiantes locales que cursen estudios en el sector de la hospitalidad y un 5% a un fondo de desarrollo de socios para apoyar iniciativas de los proveedores participantes.

Acerca del NYC Borough Pass:

NYC Borough Pass conecta a los viajeros con experiencias auténticas en la ciudad de Nueva York al destacar las historias de las personas y los lugares de NYC. Creamos las mejores y más accesibles formas de inspirar e ilustrar a los viajeros en la ciudad de Nueva York.

El pase turístico New York City Borough Pass ayuda a las personas a recorrer toda nuestra ciudad, aprovechando el impacto social y económico de los viajes culturales sostenibles para beneficiar a las comunidades locales, a la vez que celebra la diversidad, vivacidad e individualidad singular de la ciudad de Nueva York.

