Se lanza la nueva aplicación Transit Go NYC, que contiene información sobre el metro, el autobús y el trenes regional

NUEVA YORK, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Go NYC es una nueva aplicación para el transporte construida en torno a la forma en que los neoyorquinos se trasladan por la ciudad, que contiene información sobre el metro, el autobús, el tren regional, el ferry y el aeropuerto y sus conexiones en una sola experiencia. La aplicación ya está disponible en App Store y Google Play.

Go NYC le permite marcar como favoritas las líneas en las que viaja con frecuencia y guardarlas como widgets en la pantalla de inicio.

Go NYC está diseñada para simplificar los desplazamientos diarios en toda la región y permite a los usuarios planificar viajes, verificar información en vivo para salir, realizar seguimiento de viajes en tiempo real y acceder rápidamente a las rutas de uso frecuente mediante "Smart Favorites" (favoritos inteligentes) y widgets de la pantalla de inicio.

Si bien muchos viajeros dependen de múltiples aplicaciones para navegar por diferentes sistemas de transporte, Go NYC reúne información sobre servicios que incluyen el metro, el autobús, LIRR, Metro-North, AirTrain y Staten Island Ferry en una única experiencia conectada.

"Los neoyorquinos se trasladan mediante múltiples sistemas de tránsito todos los días, pero la experiencia continúa fragmentada", afirmó Roman Oberli, director ejecutivo de AXON Vibe, el equipo detrás de Go NYC. "En AXON Vibe, nos enfocamos en simplificar la experiencia de tránsito diaria, ya sea al verificar la hora de salida en un widget o al planificar un viaje por la región. Go NYC está diseñada para no esforzarse con el complejo sistema de transporte".

Las características clave incluyen:

Salidas en tiempo real y actualizaciones de los servicios

Planificación de viajes en varios sistemas de tránsito

Smart Favorites para rutas y estaciones de uso frecuente

Widgets en la pantalla de inicio para actualizaciones al instante

Información sobres estaciones y paradas cercanas

Soporte ferroviario regional integrado junto con servicios de metro y autobús

Go NYC ya está disponible para descargar en la App Store y en Google Play.

Go NYC es una aplicación de transporte todo en uno para el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, que ayuda a los usuarios a transitar por las conexiones de metro, autobús, tren regional, ferry y aeropuerto desde un solo lugar. Creado por AXON Vibe, Go NYC combina información de tránsito en tiempo real, planificación de viajes, Smart Favorites y widgets en la pantalla de inicio para simplificar los traslados por la región. Para más información, visite go-city.app.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990257/Axon_Vibe_Go_NYC.jpg

FUENTE Axon Vibe