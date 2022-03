SE LANZA TRESLÚCE BEAUTY DE BECKY G EN ULTA BEAUTY

LOS ÁNGELES, 7 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Treslúce Beauty, una marca de belleza fundada por latinxs, llega a Ulta Beauty, el minorista de belleza más grande del país, a partir del 7 de marzo en Ulta.com y en 351 tiendas desde el 13 de marzo. Dedicadas a crear, celebrar y apoyar la historia y la cultura latinxs, las formulaciones de alto rendimiento, limpias y aptas para veganos de Treslúce Beauty ofrecen una elaboración de alto impacto con la misión de animar a los entusiastas de la belleza a que evoquen a su artista interno.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Treslúce Beauty a la familia de Ulta Beauty", expresó Marcia Salcedo, vicepresidenta sénior de Marketing de Ulta Beauty. "A medida que continuamos aportando marcas culturalmente relevantes y de tendencia a nuestro surtido, estamos seguros de que nuestros clientes adoptarán los ingredientes únicos y veganos de estos productos, así como su profunda y significativa historia".

Becky G, fundadora y superestrella mundial, es una mexicano-estadounidense de segunda generación que se dedicó a destacar sus humildes comienzos, sus valores familiares y su identidad latina con su marca y las experiencias que crea. Como autoridad en belleza, y la CoverGirl más joven a la fecha, ella está determinada a generar un cambio positivo dando reconocimiento a latinxs creadores, clientes y personas que marcan tendencia en la economía de la belleza de la actualidad. Además, los productos y el empaque de la marca están impregnados de ingredientes y arte de origen latinx.

"Fue un sueño hecho realidad darle vida a Treslúce Beauty, y no puedo comenzar a expresar por completo la felicidad que me da el lanzamiento en Ulta Beauty", expresó Becky G, fundadora de Treslúce. "Me siento muy honrada y estoy ansiosa por presentar nuestra increíble marca y productos para los clientes de Ulta Beauty en todas partes".

Lanzada en junio de 2021, la línea de Treslúce Beauty incluye productos esenciales para estilizar los ojos que rápidamente fueron elogiados por la comunidad de belleza y recibieron diferentes distinciones de la industria. Un ingrediente clave en todos los productos de Treslúce Beauty es el agave azul, procedente de Jalisco, México, donde tiene raíces la familia de Becky G. Para celebrar este momento, Treslúce Beauty invitará a los clientes de Ulta Beauty a su mundo de color con ocho productos estrella de su surtido actual, así como tres productos nuevos, incluida una paleta de sombras con temática de primavera y la ampliación al surtido de pestañas Ilusión Premium.

Tras un exitoso lanzamiento, Treslúce Beauty amplió su oferta de maquillaje con el rubor en crema Ready to Bounce, las paletas iluminadoras Lucete y el tinte labial líquido Bold y Atrevida Liquid, así como una apasionante variedad de nuevos lanzamientos programados para salir al mercado a lo largo de 2022.

Treslúce Beauty estará disponible en línea en Ulta.com a partir del 7 de marzo de 2022 y en 351 tiendas selectas de Ulta Beauty el 13 de marzo de 2022.

