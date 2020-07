Se lanzan los sitios SafeatHomePPE.com y MascarasYSalud.com para ayudar a las familias a proteger su salud con mascarillas, guantes, desinfectantes y otros productos de EPP

"Safe at Home PPE fue desarrollado para ofrecer productos EPP (equipos de protección personal) a precios razonables y específicamente para familias. Queremos asegurarnos de que las familias consigan, en un lugar unificado y en el que sea fácil comprar, mascarillas de grado médico, guantes, desinfectantes y otros productos de buena calidad que ayuden a proteger la salud. También queríamos asegurarnos de que nuestro abastecimiento no se sirviera de la industria de EPP médica, y utilizamos nuestra cadena de suministro de fabricación para producirlos. Buscamos que todos nuestros productos cumplan con las normas de la FDA y pusimos precios tan económicos como nos fue posible para ayudar a las familias", dijo Oscar George, CEO de Safe at Home PPE y de Mascaras Y Salud.

www.SafeatHomePPE.com y www.MascarasYSalud.com ofrecen revestimientos faciales que incluyen máscaras de 3 capas, caretas y máscaras de filtración KN95, además de guantes de PVC (no contienen látex para personas más proclives a la alergia) y kits de PPE para que toda la familia se ocupe de su seguridad de manera simple. También ofrecen termómetros sin contacto, desinfectantes y toallitas.

"El COVID-19 ha contagiado a más de 3 millones de personas en EE. UU. y más de 140,000 han sucumbido ante él. A medida que las familias se atreven a regresar a sus trabajos, a la escuela y –en un sentido más simple– a retomar sus vidas, proporcionar productos de seguridad necesarios que sean cómodos y accesibles es nuestro principal objetivo", dijo Oscar George.

SafeatHomePPE.com y MascarasYSalud.com también están donando el 10% de todas las ventas hasta el 31 de julio al Hispanic Scholarship Fund, HSF para ayudar a los estudiantes hispanos en su educación.

Acerca de Safe at Home PPE y Mascaras Y Salud

Safe At Home PPE y Mascaras Y Salud son un negocio de Commerce, California, de propiedad de minorías, creado para ayudar a las familias con sus necesidades de equipo de protección personal. Como la mayoría de sus clientes, cuando comenzó el coronavirus, ellos no podían encontrar suministros de calidad y accesibles como guantes, máscaras y desinfectantes para sus seres queridos. Utilizando recursos desarrollados a lo largo de muchos años abasteciendo a su mundialmente conocido negocio de suministro de eventos, Portofino International, ellos pudieron crear una cadena de suministro confiable de productos de calidad. Su objetivo es ayudar a que las familias estén protegidas hasta que el COVID-19 ya no sea una amenaza para nuestras comunidades.

