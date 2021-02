Se lanzó la solución Digital Power Zero Carbon Network de Huawei, que ayuda a los operadores a lograr el objetivo de emisiones neutras de carbono

"La red con cero emisiones de carbono se ha convertido en un objetivo estratégico importante para los principales operadores de todo el mundo", afirmó Zhou Taoyuan. En el contexto de la neutralidad de carbono, la energía renovable desempeñará un papel fundamental en la industria energética en el futuro. El consumo mundial de energía de la tecnología de la información y las comunicaciones (ICT) aumenta continuamente. Se estima que para 2030, el consumo global de electricidad alcanzará el 5 %. La baja carbonización y la reducción del consumo de energía son las dos direcciones clave de desarrollo de los operadores.

Asimismo, Zhou Taoyuan señaló que la solución Zero Carbon Network de Huawei, que converge con Intelligent Power Cloud, promueve el avance de los operadores hacia un desarrollo ecológico, sustentable y con bajas emisiones de carbono ante los desafíos internos y externos.

La solución Zero Carbon Network de Huawei incluye un site simplificado, una sala de equipos simplificada, una fuente de alimentación de CC simplificada y energía ecológica para todos.

En primer lugar, se simplificó el site, se transformó de sites interiores a exteriores y, más adelante, a sites con servidores blade. De esta manera, el espacio se traslada al gabinete y luego al poste. La implementación integral del site basado en poste ayuda a reducir el consumo de energía y a ahorrar costos de electricidad y alquiler.

En segundo lugar, la sala de equipos simplificada permite que los gabinetes reemplacen partes para la nueva construcción. Para incrementar la capacidad, sin salas nuevas, ni actualización de cables ni nuevas fuentes de alimentación de CA, ahorra el consumo de energía, espacio e ingeniería.

Además, la fuente de alimentación de CC simplificada permite remodelar la arquitectura a través de una construcción completamente prefabricada y modular, agilizando el TTM (tiempo de salida al mercado) de 20 a 6 meses. El mantenimiento predictivo y la mejora de la eficiencia se logran mediante la remodelación de la energía basada en soluciones de alta densidad, eficiencia y ahorro energético. El enfriamiento remodelado se logra mediante enfriamiento por evaporación indirecta e iCooling (enfriamiento inteligente). En comparación con las soluciones tradicionales, la eficacia del uso de la energía (PUE) se reduce en un 17 %. La solución inteligente de operación y mantenimiento se utiliza para remodelar la operación y el mantenimiento, lo que mejora la eficiencia de estos aspectos en un 35 %.

Por último, Green Power for All permite que la energía renovable ingrese a las plantas, las salas CO y los centros de datos para lograr que todos los escenarios tengan acceso solar y hacer posible conexiones e informática ecológicas.

Las cuatro soluciones anteriores convergen con Intelligent Power Cloud para reducir los costos de consumo de energía y, con el tiempo, mejorar la eficiencia energética a través de energía inteligente que integre fuente, red, carga y almacenamiento.

La línea Digital Power de Huawei tiene amplia experiencia en electrónica de potencia, tecnologías de la información y las comunicaciones y tecnologías digitales, y está dedicada a la generación de energía renovable y al consumo eficiente de energía. La generación total de energía renovable es de 325.000 millones de kWh, lo que significa un ahorro de 10.000 millones de kWh de electricidad y equivale a la siembra de 220 millones de árboles en la actualidad. "Nuestro objetivo y misión es contribuir eficazmente a la neutralidad de carbono en el mundo", señaló Zhou Taoyuan. La solución Digital Power Zero Network de Huawei ayudará a los operadores a avanzar hacia el desarrollo sustentable con bajas emisiones de carbono y acelerará el proceso de neutralidad de carbono global.

Para obtener más información, visite https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2021

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444727/image1.jpg

FUENTE Huawei

