Se llama al élder Clark G. Gilbert al Cuórum de los Doce Apóstoles

SALT LAKE CITY, 15 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El élder Clark G. Gilbert es el miembro más reciente del Cuórum de los Doce Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Dallin H. Oaks y los demás miembros de la Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles llamaron a Gilbert el miércoles 11 de febrero y lo ordenaron el jueves 12 de febrero de 2026.

El élder Gilbert, de 55 años, nació en Oakland, California y pasó la mayor parte de su infancia en Phoenix, Arizona. Se ha desempeñado como Autoridad General Setenta desde abril de 2021 y como comisionado del sistema educativo de la Iglesia desde agosto de ese año.

"Este es un momento increíble para indicar el camino a las personas hacia el Salvador Jesucristo", declaró el élder Gilbert el jueves. "Cuando hacemos eso, podemos encontrar gozo, consuelo y paz en Él. Como presidente [Russell M.] Nelson dijo una vez que es mucho más difícil encontrar la felicidad donde no existe. Y estamos muy agradecidos de tener este llamado ahora para testificar que Jesús es el Cristo. Si las personas de todo el mundo le prestan atención, Él hará que sus vidas sean mejores, más significativas y alegres. Y ello sucederá gracias a nuestro Salvador Jesucristo".

Desde sus primeros días, el élder Gilbert dijo que sus padres abonaron la idea de que el evangelio de Jesucristo y la educación están naturalmente interconectados.

"Nunca me hicieron pensar que la educación y el evangelio se pudieran tomar por separado de ninguna manera: cuanto más fe se tiene, más se desea aprender y crecer, y cuanto más se aprende y se crece, más profunda puede ser su fe", afirmó en 2021.

Su fe y su educación recibieron un poderoso impulso durante su tiempo en la Universidad Brigham Young, donde obtuvo una licenciatura en relaciones internacionales en 1994.

Y agregó que su tiempo en BYU fue especial porque: "Por primera vez, sentí la fortaleza ampliada de la iglesia y estaba directamente relacionada con mi crecimiento académico".

El élder Gilbert continuó sus estudios en Stanford (maestría en estudios de Asia Oriental en 1995) y Harvard (doctorado en administración de empresas en 2001). Cuando se unió a la facultad de Harvard, su sueño siempre fue enseñar en BYU.

Esa oportunidad llegó, aunque en una BYU diferente.

La colega y mentora de Harvard, Kim B. Clark, quien se había convertido en presidenta de BYU, Idaho, invitó al élder Gilbert y a su esposa, Christine, a considerar llevar sus talentos a Rexburg, Idaho. La invitación del presidente Clark incluyó un desafío para "ayudarnos a repensar la educación de la Iglesia a escala mundial".

Los Gilbert dejaron la Universidad de Negocios de Harvard en 2006 y se dirigieron a BYU, Idaho.

La experiencia profesional del nuevo Apóstol se basó en la mentoría a estudiantes, la experiencia por el mundo en constante cambio de la tecnología de la comunicación y la creación y el liderazgo de grandes organizaciones. Después de tres años de ayudar a los estudiantes en BYU, Idaho, Gilbert desempeñó los cargos de director ejecutivo de Deseret Digital Media (2009), presidente de Deseret News (2010), presidente de BYU, Idaho (2015) y presidente inaugural de la oferta mundial en línea conocida como BYU-Pathway Worldwide (2017), una tarea que desempeñó hasta su llamado al servicio de tiempo completo en la iglesia.

En su servicio como comisionado del sistema educativo de la iglesia también supervisó BYU, BYU, Idaho, BYU, Hawái, Ensign College, BYU-Pathway Worldwide y seminarios e institutos de religión.

Una experiencia con jóvenes Santos de los Últimos Días del centro de la ciudad durante su estadía en Boston resultó fundamental, ya que ayudó a brindar oportunidades educativas a audiencias más amplias como el primer presidente de BYU-Pathway Worldwide, una iniciativa educativa innovadora y de base espiritual patrocinada por la iglesia.

Gilbert mencionó que, si bien esos jóvenes de Boston eran nuevos en la iglesia y para sus enseñanzas y expectativas, de ellos aprendió que la clave para ayudarlos a crecer era centrarse en su potencial.

"Su crecimiento en el evangelio fue gradual pero constante", explicó el élder Gilbert en la conferencia general. "Al día de hoy, han servido en misiones, se han graduado de la universidad, se han casado en el templo y llevan una vida personal y profesional extraordinaria".

Mientras hablaba sobre el éxito de BYU-Pathway hace varios años con un educador importante a nivel nacional, el élder Gilbert explicó que los frutos del programa son su enfoque en el potencial divino de cada estudiante. Desde su inicio en 2009, BYU-Pathway ha prestado servicio a más de 288,000 estudiantes en más de 180 países.

A lo largo de su liderazgo educativo, el élder Gilbert se ha destacado en ayudar a cada alumno a crecer en Cristo. Enseñó que "en esta iglesia, creemos en el potencial divino de todos los hijos de Dios y en nuestra capacidad de convertirnos en algo más en Cristo". Declaró que si bien las personas comienzan la vida en diferentes circunstancias, "en el tiempo del Señor, lo más importante no es dónde comenzamos sino hacia dónde nos dirigimos", un principio que dio forma a su trabajo con estudiantes de todo el mundo.

"Uno de los milagros de esto, la Iglesia del Señor, es que cada uno de nosotros puede llegar a ser algo más en Cristo", afirmó el élder Gilbert. "No conozco ninguna otra organización que brinde a sus miembros más oportunidades para servir, retribuir, arrepentirse y convertirse en mejores personas. Ya sea que comencemos en circunstancias abundantes o difíciles, mantengamos nuestras miras y nuestras pendientes apuntando hacia el cielo. Al hacerlo, Cristo nos elevará a un lugar más alto".

Además de su liderazgo profesional y educativo, el élder Gilbert sirvió en varios llamamientos de la iglesia fue misionero de tiempo completo en la Misión Kobe de Japón, presidente del cuórum de élderes, consejero en una presidencia de estaca, obispo y Setenta de Área.

Gilbert y Christine se casaron en el Templo de Salt Lake en 1994. Son padres de ocho hijos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903479/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter_day_Saints.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903480/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter_day_Saints_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903481/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter_day_Saints_3.jpg

FUENTE The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints