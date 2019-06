Se presentó índice económico y comercial chino-ruso (Harbin) que servirá como barómetro del comercio bilateral

HARBIN, China, 17 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- El índice económico y comercial chino-ruso (Harbin) se presentó el 16 de junio en Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang, ubicada al noreste de China.

El índice, desarrollado por expertos de instituciones como la Academia China de Ciencias Sociales (Chinese Academy of Social Sciences, CASS), la Universidad Renmin de China (Renmin University of China, RUC) y la Universidad de Negocios Internacionales y Economía (University of International Business and Economics, UIBE), y organizado por el Servicio de Información Económica de China (China Economic Information Service, CEIS), busca reflejar los intercambios económicos y comerciales, además de las tendencias en el desarrollo comercial, entre China y Rusia, de manera integral, objetiva y multinivel.

Compuesto por un índice comercial nacional y un índice comercial regional, la primera edición del índice económico y comercial chino-ruso (Harbin) cubre específicamente el índice comercial chino-ruso, el índice de importación chino-ruso, el índice de exportación chino-ruso, el índice comercial intraindustrial y el índice de complementariedad comercial.

También incluye un índice de cobertura de la influencia urbana de Harbin, que ayudará a convertir a Harbin en una ciudad nodal abierta a Rusia proporcionando apoyo relacionado con la toma de decisiones.

El índice no solamente es una amplia evaluación y una investigación sobre la cooperación entre Heilongjiang y Rusia y sus contrapartes, sino que también es una guía en soporte de datos para dicha cooperación económica y comercial, dijo Ma Youjun, experto de la Academia Provincial de Ciencias Sociales de Heilongjiang, y añadió que en la futura cooperación chino-rusa regional, de inversión e industrial, se necesitará soporte de Big Data.

FUENTE China Economic Information Service

