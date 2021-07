Se revela el programa y los nombres de los ganadores del XXV Premio International Fair Play Menarini

- Premio International Fair Play Menarini: se revela el programa y los nombres de los ganadores de la XXV edición

ROMA, 15 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- La cuenta atrás para el XXV PREMIO INTERNACIONAL FAIR PLAY MENARINI ha comenzado y la edición de este año se ha anunciado oficialmente hoy en la conferencia de prensa celebrada en Roma. Tras la presentación del programa de 2021, se revelaron los nombres de los ganadores que serán reconocidos el 1 de septiembre por su juego limpio y su comportamiento ético en el deporte. Esta edición alcanzará nuevas cotas al celebrar de manera muy especial el 25º aniversario del premio, que se creó en 1997 con la intención de destacar los mejores valores posibles en el mundo del deporte.

En el año en que la selección italiana de fútbol ha ganado la Euro 2020 y se acerca la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, la XXV edición del premio Fair Play Menarini reunirá a campeones y leyendas del deporte que, a través de sus historias y ejemplos, mostrarán el lado mejor y más apasionado del deporte.

Este año también se introducirá una categoría especial "Modelo para la generación más joven", dedicada a la memoria del futbolista campeón Paolo Rossi, y que se otorgará a dos deportistas de primera fila del mundo del fútbol, Hans Mueller y Marco Tardelli.

El mundo del fútbol también estará representado este año por el entrenador Siniša Mihajlović, el futbolista holandés Patrick Stephan Kluivert, y el ex árbitro Pierluigi Collina, a los que se unirán otras leyendas del deporte como el entrenador y ex tenista sueco Stefan Edberg, el boxeador Patrizio Oliva (también conocido como "Gavilán"), el ex jugador de baloncesto de la selección de Cantù, Pierluigi Marzorati, y el nadador húngaro de récord, Katinka Hosszú.

Acompaña a los premios el Grupo Farmacéutico Menarini, que ha decidido asociar su nombre a los valores éticos y de juego limpio que representa el evento.

"La XXV edición del Premio International Fair Play Menarini será también una ocasión para reconocer, a través de los valores positivos del deporte, el enorme esfuerzo que los profesionales de la salud, los investigadores y todos los que están en primera línea están realizando para vencer esta terrible pandemia", ha comentado Ennio Troiano, Director Global de Recursos Humanos de Menarini. "En este momento histórico de volver a empezar, esperamos que los valores del juego limpio puedan guiarnos para afrontar otros retos de este tipo en el futuro".

La 25ª edición del Premio Fair Play Menarini se inaugurará el 30 de agosto en Castiglion Fiorentino y continuará el 31 de agosto en Florencia. La ceremonia de entrega de premios se celebrará y se transmitirá en directo por Sportitalia el 1 de septiembre, con Lorenzo Dallari y Rachele Sangiuliano como presentadores.

Los ganadores del XXV Premio International Fair Play Menarini son:

Hans-Peter Mueller y Marco Tardelli – premio especial en memoria de Paolo Rossi, "Modelo para la generación más joven"

Siniša Mihajlović – "Deporte y Salud"

Massimo Bonini – "Juego limpio"

Pierluigi Collina – "Valores deportivos"

Eleonora Maria Goldoni – "Juego limpio y solidaridad"

Patrick Stephan Kluivert – "Valores sociales del deporte"

Stefan Edberg – "Carrera deportiva y juego limpio"

Pierluigi Marzorati – "Toda una vida de deporte"

Matteo Marconcini – "Promover el deporte"

Patrizio Oliva – "Deporte y vida"

Katinka Hosszú – "Modelo de vida Juego Limpio"

Romano Battisti – "Deporte más allá del deporte"

Lucia Blini – Premio especial en memoria de Franco Lauro, "Narración de emociones"

Síganos en redes sociales:

Facebook: @PremioFairPlayMenarini

Twitter: @PremioFairPlay

Instagram: @PremioFairPlay_Menarini

YouTube: Premio Internazionale Fair Play Menarini

Hashtag oficiales:

#FairPlayMenarini #PremioFairPlayMenarini #XXVFairPlayMenarini

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574956/Menarini_Fair_Play_Logo.jpg

Related Links

https://www.menarini.com



SOURCE Menarini I.F.R.