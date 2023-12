SEA choisit Razorleaf Corporation Ltd comme partenaire pour la mise en œuvre d'un outil de gestion du cycle de vie des projets

BECKINGTON, Angleterre et DAVENTRY, Angleterre, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- SEA a attribué un contrat à Razorleaf Corporation Ltd pour être le partenaire de mise en œuvre d'Aras Innovator, la plateforme de gestion du cycle de vie des produits (PLM) de nouvelle génération d'Aras. Razorleaf a été sélectionné pour son expertise de longue date et sa relation de travail avec Aras et Aras Innovator depuis 2008, lorsque la plateforme PLM flexible et open source a été lancée.

SEA’s high-performance countermeasure system that provides rapid threat response to incoming air, surface, or subsurface threats. SEA Logo

La fonctionnalité principale de la plateforme Aras est de fournir un fil numérique unique pour tous les produits SEA, depuis la conception et les exigences jusqu'à la livraison et au-delà. SEA travaillera en collaboration avec Razorleaf Corporation pour déployer cette plateforme PLM au cours des 18 prochains mois.

La mise en œuvre d'Aras Innovator fournira un ensemble plus fiable, cohérent et rationalisé de preuves de qualité et d'ingénierie, disponibles dans un emplacement central et numérique.

Aras Innovator est un système PLM flexible et ouvert qui intègre les meilleures pratiques reconnues dans les processus d'entreprise. Il soutiendra notre innovation continue et le développement de nouveaux produits, en permettant la transparence et la collaboration entre les processus d'ingénierie et la capacité de rassembler et d'accéder à l'information d'ingénierie rapidement et de manière contrôlée.

James Stevens, chef de discipline pour l'ingénierie des systèmes, a déclaré : « La mise en œuvre d'Aras est une étape majeure pour SEA dans la rationalisation de la gestion de nos produits tout au long de leur cycle de vie. Cette application centrale de gestion de la configuration constituera une source unique de vérité pour toutes nos disciplines et permettra d'améliorer l'efficacité et l'efficience à l'avenir. Razorleaf a été sélectionné pour ce contrat à la suite d'un important travail de recherche et nous sommes impatients de travailler en collaboration pour mettre en œuvre cet outil au cours des 18 prochains mois ».

Michael Welti, directeur général de Razorleaf Corporation Ltd, a déclaré : « SEA fait face à de nombreux défis communs que nous rencontrons avec les fabricants complexes, qui comprennent le besoin d'accélérer l'innovation, de mettre en œuvre des processus commerciaux cohérents et collaboratifs, et d'intégrer les silos de données pour soutenir la création d'un fil conducteur numérique. Aras Innovator est l'une des plateformes PLM les plus flexibles qui s'adaptera à leur activité et à leurs stratégies de développement de produits au fur et à mesure de leur évolution. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec SEA et de contribuer à leur succès dans la réalisation de leurs objectifs de transformation numérique ».

« Notre équipe Razorleaf Ltd se concentre sur l'apport d'Aras Innovator aux fabricants européens qui souhaitent faire évoluer leurs processus d'innovation, réduire le temps de mise sur le marché et construire un fil numérique avec des stratégies de données intégrées », a déclaré Eric Doubell, PDG de Razorleaf Global. « Notre approche de partenariat commence par l'élaboration d'une feuille de route de mise en œuvre qui tient compte des priorités de SEA tout en tirant pleinement parti d'Aras Innovator. Nous travaillons avec la plateforme depuis 2008 et sommes convaincus qu'Aras Innovator soutiendra les initiatives de transformation numérique de SEA aujourd'hui et demain ».

À propos de SEA

SEA a plus de 60 ans d'expérience dans la fourniture et le soutien de solutions avancées qui maximisent la capacité des missions de défense. SEA développe également des systèmes de contrôle du trafic et de sécurité qui permettent une gestion plus efficace des transports.

Dans le domaine de la défense, SEA trouve des applications dans la protection des navires et des flottes, la lutte anti-sous-marine sur plate-forme agile et la connaissance de la situation sous-marine intégrée. SEA fabrique et soutient une large gamme de capacités conçues pour apporter une réponse rapide aux menaces, suivre et surveiller les cibles, et assurer l'efficacité et l'interopérabilité des systèmes. Les systèmes SEA sont en service dans la marine britannique et dans de nombreuses marines du monde entier, fournissant des solutions agiles dans les environnements les plus difficiles de la nature.

Employant environ 340 personnes, SEA possède des bureaux au Royaume-Uni à Beckington, Bristol et Barnstaple, ainsi qu'un bureau canadien au Québec. SEA a été rachetée par Cohort plc en 2007.

www.sea.co.uk

À propos de Razorleaf Corporation

Fondée en 2000, Razorleaf est une société de conseil et d'intégration de systèmes spécialisée dans la GCVP, les MES, l'intégration, la migration et l'automatisation des tests. Notre objectif est d'aider les entreprises manufacturières à relier les produits et les processus à travers l'entreprise numérique afin d'augmenter la valeur du processus d'innovation. Dirigée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et expérimentés aux États-Unis, en Europe et en Asie, Razorleaf transforme les entreprises en offrant des services complets de conseil et de mise en œuvre axés sur la gestion du fil numérique tout au long du cycle de vie du produit et de la chaîne d'approvisionnement.

https://www.razorleaf.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/280911/razorleaf_corporation_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2293685/Ancilia_Trainable_Decoy_Launcher_874x800.jpg