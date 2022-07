Seagram's Escapes invierte $25,000 en limpiezas de playas y vías navegables en Florida

La alianza con Keep Florida Beautiful se alinea con el compromiso de la compañía de generar un impacto sostenible en todo el estado

ROCHESTER, Nueva York, 11 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Seagram's Escapes, la cuarta marca de bebidas tradicionales, saborizadas y de malta más grande de los Estados Unidos, ha invertido $25,000 para apoyar los trabajos de limpieza de playas y vías navegables en Florida. La compañía se asoció con tres filiales de Keep Florida Beautiful (KFB) —Keep Pinellas Beautiful, Keep Tampa Bay Beautiful y Keep Lee County Beautiful— con el objetivo de crear oportunidades de alto impacto para la limpieza de vías fluviales y playas populares del estado y sus alrededores.

"Mantener las playas de Florida hermosas significa más sol, relajación y diversión para las personas que viven, trabajan y visitan la zona", señaló Chuck Buckingham, director de marca de Seagram's Escapes. "Al apoyar estos esfuerzos de limpieza de costas, nuestro equipo de Seagram's Escapes espera mejorar la calidad de las zonas de playa y las vías fluviales esenciales para que nuestros clientes las puedan disfrutar por todo el estado".

"Cuando compañías como Seagram's Escapes suman fuerzas con nosotros, aumenta en gran medida nuestra capacidad de generar un impacto positivo y sostenible, lo que se traduce en comunidades de Florida saludables en materia ambiental, socialmente conectadas y con economías sólidas", explicó Savanna Christy, directora ejecutiva de Keep Florida Beautiful. "Junto con nuestras filiales locales, KFB trabaja para involucrar a personas y socios comunitarios en el mejoramiento ecológico de Florida, ya que tenemos la convicción de que es nuestra responsabilidad compartida no solo mantener, sino también mejorar la calidad de nuestro entorno".

Seagram's Escapes presenta la serie Keep Pinellas Beautiful Bebot Beach Cleanup and Demonstration. Más de 400 voluntarios participarán en más de 13 limpiezas con el robot Bebot durante el mes de julio en el condado de Pinellas. Los voluntarios que deseen participar en las limpiezas pueden registrarse en https://www.kpbcares.org/upcoming-events.

Voluntarios de Seagram's Escapes participan en trabajos de siembra en la costa. Miembros del equipo de Seagram's Escapes formarán parte de los más de 200 voluntarios que Keep Lee County Beautiful espera participen en la siembra de más de 400 plantas de macetas de un galón durante una plantación de estabilización costera el 19 de julio en Allison Hagerup Park en Captiva.

Seagram's Escapes mantiene las playas hermosas mediante su apoyo al programa Hillsborough Trash Free Waters. Seagram's Escapes se asoció con Keep Tampa Bay Beautiful y la embarcación Hillsborough Trash Free Waters a fin de realizar limpiezas en las vías fluviales de Tampa Bay y sus alrededores hasta julio.

Acerca del compromiso de triple balance de FIFCO USA

FIFCO USA, empresa matriz de Seagram's Escape, es una compañía de triple balance comprometida con el impacto a la comunidad y al medioambiente. En asociación con sus partes interesadas, FIFCO USA busca oportunidades para generar un impacto sostenible en las áreas en las que opera. La compañía se centra en la promoción del consumo inteligente; la creación de comunidades sólidas; la mejora de vías fluviales, senderos y parques, y el desarrollo de la fuerza laboral. Además, FIFCO USA se asocia con organizaciones comunitarias benéficas que generan un impacto sostenible. Visite https://www.fifcousa.com/smart-consumption/ para obtener más información o para enviar un programa o proyecto para su consideración.

Acerca de Seagram's Escapes: Seagram's Escapes es una marca de bebidas frutales a base de malta con sede en Rochester, Nueva York. Seagram's Escapes es actualmente la cuarta marca de bebidas de malta con saborizantes tradicionales en los Estados Unidos. Con la expansión de Seagram's Escapes se incluyó la línea Seagram's Escapes Spiked, una opción con un mayor volumen de alcohol del 8 % que ofrece una variedad de sabores dulces y tropicales. Su línea más reciente son los Seagram's Escapes Cocktails, una opción con un volumen de alcohol estándar del 5 % en sabores auténticos de cócteles y solo 100 calorías. Para obtener más información, visite www.seagramsescapes.com. Conéctese con Seagram's Escapes en Instagram, Twitter y Facebook: @SeagramsEscapes. Disfrute siempre con responsabilidad.

Contacto para los medios

Carla M. Mancuso

[email protected]

1-585-317-9268

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1856676/Seagrams_Escapes_Logo.jpg

FUENTE Seagram’s Escapes

SOURCE Seagram’s Escapes