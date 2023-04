La alianza con las filiales de Keep Florida Beautiful movilizará a más de 7,500 voluntarios para llevar a cabo más de 1,000 limpiezas de vías fluviales y continuar con los esfuerzos esenciales en todo el estado para la recuperación tras el huracán

ROCHESTER, Nueva York, 18 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Seagram's Escapes anunció hoy una inversión de $50,000 para apoyar la limpieza de playas y vías fluviales en Florida, especialmente en las zonas afectadas por el huracán Ian. Los fondos se asignan a través de alianzas con cuatro filiales de Keep Florida Beautiful: Keep Pinellas Beautiful, Keep Tampa Bay Beautiful, Keep Lee County Beautiful y Keep Charlotte Beautiful. La inversión involucrará a más de 7,500 voluntarios que se espera lleven a cabo más de 1,000 proyectos a lo largo del año, lo que incluirá limpieza de vías fluviales, plantaciones sostenibles y eliminación de especies invasoras.

Seagram's Escapes invierte $50,000 con Keep Florida Beautiful

"Seagram's Escapes está comprometida a mantener hermosas las playas de Florida para las personas que viven, trabajan y visitan la zona", comentó Chuck Buckingham, director de marca de Seagram's Escapes. "Al invertir en estas limpiezas costeras, esperamos generar un impacto positivo en la calidad de las playas y vías fluviales para que todos en el estado las disfruten".

La inversión de Seagram's Escapes apoyará los siguientes programas de Keep Florida Beautiful:

Great American Coastal Cleanups 2023

Más de 6,000 voluntarios llevarán a cabo más de 350 limpiezas y actividades de embellecimiento en los condados de Pinellas y Charlotte, incluidos Clearwater, Largo, Seminole, Punta Gorda, Port Charlotte y las vías fluviales circundantes afectadas por el huracán Ian.

Hillsborough Trash Free Waters Boat

Cientos de voluntarios en barcazas de limpieza recogerán residuos del océano en Tampa Bay y sus alrededores.

Activaciones en Arbor Day: 28 y 29 de abril

Restaurar el hábitat del condado de Pinellas: Más de 50 voluntarios eliminarán las especies invasoras y plantarán vegetación nativa.

Plantación de árboles nativos en el condado de Lee: Más de 100 voluntarios locales reconstruirán parte de la cubierta arbórea nativa perdida durante el huracán Ian en Fort Myers, Cape Coral, Bonita Springs y otros lugares.

Activaciones en el Día Mundial del Océano: 8 de junio

Reforestación de las costas para celebrar el Día Mundial del Océano: Se espera que cientos de voluntarios participen en una limpieza y plantación de vegetación costera.

Limpieza de vías fluviales en kayak: Alrededor de 400 kayakistas zarparán desde diversos puntos de Estero Bay Aquatic Preserve para adentrarse en los manglares y eliminar los nocivos desechos que el huracán Ian arrastró a las aguas.

Para obtener una lista completa de todas las activaciones de voluntarios de Seagram's Escapes, visite cualquiera de nuestras filiales asociadas en línea: https://keepfloridabeautiful.org/get-involved/

"Estamos felices de que Seagram's Escapes siga apoyando la limpieza, la sostenibilidad y la salud ambiental de Florida", expresó Savanna Christy, directora ejecutiva de Keep Florida Beautiful. "A través de alianzas como esta, les recordamos a las personas y a las industrias que es nuestra responsabilidad compartida mantener a Florida hermosa: todos pueden formar parte de la solución".

Acerca del compromiso de triple balance de FIFCO USA

FIFCO USA, empresa matriz de Seagram's Escape, es una compañía de triple balance comprometida con el impacto a la comunidad y al medioambiente. En asociación con sus partes interesadas, FIFCO USA busca oportunidades para generar un impacto sostenible en las áreas en las que opera. La compañía se centra en la promoción del consumo inteligente; la creación de comunidades sólidas; la mejora de vías fluviales, senderos y parques, y el desarrollo de la fuerza laboral. Además, FIFCO USA se asocia con organizaciones comunitarias benéficas que generan un impacto sostenible. Visite https://www.fifcousa.com/smart-consumption/ para obtener más información o para enviar un programa o proyecto para su consideración.

Acerca de Seagram's Escapes: Seagram's Escapes es una marca de bebidas sabrosas y listas para el consumo que es conocida por su variedad y versatilidad. Con sede en Rochester, Nueva York, Seagram's Escapes es actualmente la cuarta marca de bebidas de malta con saborizantes tradicionales en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.seagramsescapes.com. Conéctese con Seagram's Escapes en Instagram, Twitter y Facebook: @SeagramsEscapes. Disfrute siempre con responsabilidad.

Contacto para los medios

Carla M. Mancuso

[email protected]

1-585-317-9268

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2055703/Seagrams_Escapes_Keep_Florida_Beautiful.jpg

FUENTE Seagram’s Escapes

SOURCE Seagram’s Escapes