Sean "Diddy" Combs y CÎROC Ultra-Premium Vodka Lanzan la Campaña Más Nueva de #CIROCStands, Amplificando las Verdaderas Historias de los Afroamericanos de Chicago

NUEVA YORK, 16 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En celebración del Mes de la Excelencia Negra, CÎROC y Sean "Diddy" Combs se enorgullecen de revelar la versión más nueva de la plataforma continua con enfoque comunitario, #CIROCStands, una iniciativa que apoya las voces de comunidades diversas mediante videos originales, elementos visuales y espectaculares, que comparten inspiradoras historias verdaderas de progreso, logro y éxito.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo:

https://www.multivu.com/players/Spanish/9014651-ciroc-cirocstands-campaign-celebrates-black-excellence-in-chicago/

La próxima versión de la campana lleva la misión de #CIROCStands a Chicago, la ciudad de los vientos, conocida por su espíritu emprendedor y orgullo ciudadano, donde estará amplificando las historias de éxito de cinco pioneros de Chicago. En conjunto con el ex jugador de baloncesto Joakim Noah, la personalidad de medios Angela Yee regresa al espíritu ambicioso y audaz de estas voces locales, compartiendo las historias únicas con sus propias palabras.

"Estoy muy emocionada de haber tenido la oportunidad de entrevistar a estos increíbles héroes de Chicago", comento Angela Yee. "Están haciendo un impacto tan profundo en sus comunidades, brindando inspiración a las futuras generaciones e inclusive a esta generación. De acuerdo con NBC News, los negocios de propiedad Afroamericana han incrementado un 38 porciento de febrero de 2020 a agosto de 2021. Yo creo que es el momento perfecto para compartir estas historias de excelencia Negra con nuestra comunidad, para que aun más personas puedan darse cuenta de que sus sueños están a su alcance".

"Siendo alguien que ha llamado a Chicago casa a través de los años, yo siempre he sentido un orgullo por como la gente de Chicago se apoya a si misma y continúan apoyando a la comunidad Afroamericana", comento Joakim Noah. "Estos lideres comunitarios, quienes han forjado sus propios caminos para encontrar el éxito aquí en Chicago, inspiran a los demás a pensar creativamente, trabajar arduamente y tomar la rienda de sus destinos al establecer sus propios negocios en sus propias comunidades".

"Las historias de Excelencia Negra compartidas por estos pioneros son increíblemente inspiradoras y alentadoras", comento Adrienne Cuschieri, Directora de la Marca CÎROC. "A través de #CIROCStands, podemos amplificar estas historias al mundo y esperamos que estos ejemplos de visión y ambición muestren que la Excelencia Negra es algo que se debe celebrar y reconocer durante todo el año".

"CÎROCStands no es un momento, es un movimiento", dice Alaina Long, vicepresidenta de marketing global de Combs Enterprises, Spirits. "Este programa ha evolucionado con las necesidades de nuestra comunidad y estamos orgullosos de apoyar a los empresarios y empresas que representan a nuestros consumidores".

Los perfiles de Chicago incluyen a:

- Ian Gonzalez de Last Lap Cornerstore. El residente y nativo de South Side es dueño de Last Lap Cornerstore, la primera y única tienda de propiedad Afrolatina de South Side, y se ha convertido en un lugar clave de la comunidad. A través de su pasión por correr, Ian brinda acceso a la nutrición y al equipo necesario para los corredores de comunidades diversas.

- Danielle Mullen de Semicolon Bookstore & Gallery. Danielle es el genio detrás de Semicolon Bookstore & Gallery, la librería más grande en Chicago con una propietaria Afroamericana. Originaria de la Florida, ella ahora llama a Chicago su hogar, y usa su pasión por los libros para incrementar la tasa literaria en Chicago, creando un espacio que fomenta la conexión entre la literatura, el arte, y el deseo por aprender, para compartir historias y voces Negras.

- Midge Welch de Issues Barber and Beauty Salon. Midge creció a la vuelta del salón en South Loop que ahora es de ella, que provee cultura, comunidad y cortes. Una inspiración para las mujeres Afroamericanas de la comunidad, Midge ha dedicado más de 17 años a crear una experiencia acogedora para su comunidad, conforme hace sentir a la gente con sus cortes y estilos únicos y conversaciones sin igual.

- Darris Kelly and Sabrian Sledge de Flee Club Chicago. Los mejores amigos, Darris y Sabrian, son los dueños de Flee Club, una tienda de zapatos tenis y moda ubicada en el corazón de Chicago que se especializa en ropa y zapatos difíciles de encontrar. Lo que inicio como un emprendimiento alterno para vender zapatos tenis únicos de segunda mano ahora es una tienda física y ha sido nombrada la "mejor tienda de remesa de Chicago". Originarios del West Side, los dueños siempre han tenido un espíritu emprendedor y una pasión por su comunidad, haciendo de esta el lugar perfecto para Flee Club en Chicago, mostrando que puedes vencer dificultades y encontrar el éxito independiente de tu entorno.

Para conocer más sobre la plataforma de #CIROCStands, las voces destacadas y sus negocios, visita @CIROC en Instagram.

Acerca de CÎROC Ultra-Premium Vodka

CÎROC Ultra-Premium Vodka está libre de gluten y ha sido destilado de uva finas francesas inspirado en la experiencia vinícola, brindando un sabor vibrante y suave con aroma cítrico. Lanzado a nivel nacional en enero de 2003, DIAGEO – la empresa de licores y cerveza más grande en el mundo – hizo historia en octubre de 2007 al formar parte de una alianza estratégica con el empresario de entretenimiento Sean "Diddy" Combs, en el cual el Sr. Combs y Combs Enterprises asumió la responsabilidad de manejar todas los aspectos y actividades de CÎROC. El perfil del portafolio incluye CÎROC RED BERRY, CÎROC COCONUT, CÎROC PEACH, CÎROC PINEAPPLE, CÎROC APPLE, CÎROC MANGO y CÎROC SUMMER WATERMELON. En junio de 2018, Sean Diddy' Combs y los creadores de CÎROC entraron en la categoría de licores marrones con el lanzamiento de CÎROC VS, Fine French Brandy. Favor de beber responsablemente. Debe tener 21 años en adelante para poder disfrutar.

Acerca de DIAGEO North America

Diageo es la empresa líder mundial en bebidas alcohólicas, con una impresionante colección de marcas incluyendo a los whiskys Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray and Guinness.

La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE). Diageo en una empresa global y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo.

Para más información acerca de Diageo, su gente, marcas y desempeño, visita www.diageo.com. Para el recurso global de Diageo, que promueve el consumo responsable de alcohol a través de la difusión de herramientas, información e iniciativas de las mejores prácticas, visita: www.DRINKiQ.com. Síguenos en Twitter e Instagram para recibir noticias e información de Diageo North America: @Diageo_NA.

Acerca de Combs Spirits

Combs Spirits (CS) es una empresa privada de licores premium creada por Sean "Diddy" Combs en 2013. La empresa es copropietaria de DeLeón Tequila y es responsable de todo el marketing estratégico de CÎROC Ultra-Premium Vodka, ambos en sociedad con Diageo. CS se enfoca en ofrecer estrategias de desarrollo de productos impulsadas por el crecimiento de alto impacto que promuevan una estructura comercial saludable al tiempo que resaltan la responsabilidad social, y se ha hecho conocida por sus movimientos comerciales audaces, marketing enérgico y éxito histórico.

FUENTE CÎROC Ultra-Premium Vodka

SOURCE CÎROC Ultra-Premium Vodka