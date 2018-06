Sean "Diddy" Combs y los creadores del Vodka CÎROC Ultra Premium apuestan a Una nueva categoría con el Excepcional Brandy Frances CÎROC VS

CÎROC VS es un licor sofisticado elaborado con las mejores uvas francesas, resultando en una expresión moderna del clásico brandy francés. La sigla VS significa "Very Special" (Muy Especial), representando la calidad superior y la artesanía de CÎROC VS.

CÎROC VS es producido en el sur de Francia bajo la dirección del maestro destilador Jean-Sébastien Robicquet. La selección de cada cosecha es destilada en alambiques tradicionales de cobre, lo que aporta una suavidad incomparable, y luego es trasladada a barricas de roble francés para su maduración. El brandy CÎROC VS es luego mezclado con brandis añejados de excepcional calidad, resultando en un lujoso perfil de sabor con suntuosas notas de fruta fresca, vainilla y un atisbo de roble francés. CÎROC VS se puede disfrutar durante todo el año, ya sea puro o en las rocas, o en los cócteles exclusivos The Rising Sun y CÎROC Sidecar.

La bebida viene en lujosos envases inspirados por la herencia francesa de CÎROC VS. La botella exhibe la icónica esfera del logo de la marca en un acabado de madera veteada, evocando el roble francés utilizado para añejar el producto. El diseño de la botella representa la combinación única de tradición e innovación que caracteriza a la bebida.

El brandy francés CÎROC VS refleja la historia de innovación de la emblemática marca de bebidas espirituosas y del desarrollo continuo del estilo de vida CÎROC. Dado el resurgimiento de la preferencia por licores marrones entre un mayor grupo de consumidores, CÎROC se negó a conformarse con sólo un segmento del mercado, dando paso a la introducción de CÎROC VS.

"Yo prospero en la oportunidad. Los consumidores de CÎROC beben licores marrones añejados junto al Vodka CÎROC, por lo que obviamente era hora de llevar a la marca CÎROC aún más lejos. CÎROC VS está cambiando el juego ", dijo Sean 'Diddy' Combs sobre el lanzamiento.

El lanzamiento de CÎROC VS incluye una gira por ocho ciudades llamada VS Lounge, que comenzará el 18 de junio en Nueva York y continuará durante todo el verano. La gira nacional llevará la experiencia CÎROC VS a mercados clave, donde los embajadores de la marca CÎROC y un grupo de expertos en bebidas presentarán a los consumidores, minoristas y clientes principales la calidad de CÎROC VS. Al educar al público sobre la experiencia superior de beber CÎROC VS, Sean 'Diddy' Combs y CÎROC se comprometen a celebrar la vida de manera responsable.

Con un precio sugerido de venta promedio de $35.99, el brandy francés CÎROC VS está disponible en tiendas selectas en Nueva York, Los Ángeles, Washington DC, Houston, Miami, Atlanta, Detroit y Las Vegas, así como en reservebar.com.

Cócteles Exclusivos CÎROC VS

Rising Sun

2 oz de CÎROC VS

.5 oz de Orgeat

2 rocíos de Angostura bitters

Aderezo: espiral de cáscara de limón

Servir: vaso tulipan o cupé

Combine todos los ingredientes en un vaso mezclador. Agregue hielo y revuelva por 20 segundos. Cuele en un vaso cupé y adorne con cáscara de limón.

CÎROC Sidecar

1.5 oz de CÎROC VS

0.5 oz de limón

1 oz de Triple Sec

Aderezo: borde de azúcar

Servir: vaso tulipan o cupé

Agregue todos los ingredientes a una coctelera con hielo. Agite vigorosamente hasta que todos los ingredientes estén fríos. Cuele en un vaso cupé bordeado con azúcar.

Sobre CÎROC Ultra Premium:

CÎROC Ultra Premium es una marca de bebidas espirituosas lanzada originalmente en enero de 2003 con su vodka exclusivo elaborado con uvas francesas de la mejor calidad, destiladas cinco veces, lo que proporciona un nítido sabor fresco y una nariz cítrica. En octubre de 2007, Diageo- la empresa de bebidas espirituosas y cervezas más grande del mundo- hizo historia al establecer una alianza estratégica con el empresario del entretenimiento Sean "Diddy" Combs, en el que el Sr. Combs y Combs Enterprises asumieron el liderazgo en todas las actividades de gestión de marca CÎROC. La línea de vodkas infusionados de la marca hasta la fecha incluye a CÎROC RED BERRY, CÎROC COCONUT, CÎROC PEACH, CÎROC PINEAPPLE, CÎROC APPLE, CÎROC FRENCH VANILLA, y CÎROC MANGO, además de CÎROC TEN. En junio de 2018, Sean 'Diddy' Combs y los creadores de CÎROC entraron en la categoría de licores marrones con la presentación de brandy francés CÎROC VS.

