Seara 100% Natural s'impose comme l'une des principales innovations mondiales à l'exposition SIAL Innovation Selection Paris 2018

Seara va lancer sa nouvelle gamme de poulet halal sans antibiotiques dans la région du Moyen-Orient en novembre cette année

SAO PAULO, 19 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Seara Alimentos, une société de produits alimentaires brésilienne de premier plan présente dans plus de 150 pays, participera à l'exposition SIAL Innovation Selection Paris 2018 avec sa gamme de produits Seara 100% Natural, qui a été sélectionnée par des professionnels de l'industrie des produits alimentaires, y compris des chefs cuisiniers, des journalistes, des spécialistes du secteur des produits alimentaires, et des professionnels de l'industrie du conditionnement, en tant que l'une des innovations les plus pertinentes du monde en termes de produits. La gamme de produits introduit des morceaux de poulet certifiés Halal élevés sans antibiotiques, couverts par la certification internationale Bien-être animal, et élevés dans des fermes indépendantes avec une alimentation spéciale 100 % à base de légumes. Pour se placer parmi les 400 produits les plus innovants du monde exposés dans le cadre de Sial 2018, la gamme Seara 100% Natural a été sélectionnée parmi plus de 2 300 produits divisés en 13 catégories de produits alimentaires. Le produit 100% Natural fera partie de l'exposition Sial Innovation.

« Suite à l'engagement de la société envers l'Innovation et la Qualité, les produits de Seara ont obtenu une certification internationale, ce qui renforce notre focalisation sur les processus de production et contribue à la reconnaissance de l'excellence du Brésil en termes d'exportations de volaille. Notre objectif est de fournir le meilleur service à nos clients pour que nos produits atteignent un plus grand nombre de consommateurs dans le monde », a déclaré Joanita Karoleski, présidente de Seara Alimentos.

La gamme 100% Natural a été développée exclusivement pour le Moyen-Orient et sera vendue dès le mois de novembre à Dubaï, aux Émirats arabes Unis. Seara sera la première entreprise de produits alimentaires du Brésil à offrir un type de produit répondant aux exigences Halal et aux règles islamiques. La société veille également au bien-être des animaux et s'assure que les poulets ne reçoivent aucun type d'antibiotique à un stade quelconque de leur vie. Au Brésil, les produits de la gamme Seara 100% Natural ont été lancés en 2015 sous la marque Seara DaGranja.

Guillermo Henderson, directeur général de Seara dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), a commenté en ces termes : « Seara a pris de l'essor au Moyen-Orient ces dernières années grâce à des alliances avec des partenaires importants dans de multiples canaux de distribution. L'objectif de la société est de renforcer ces relations avec des produits et des innovations répondant aux exigences et aux préférences locales, alignées sur les tendances globales. Les lancements de Seara dans le cadre de SIAL 2018 ont donc été développés exclusivement pour le Moyen-Orient avec des produits attestant de l'engagement de la société envers le Q de Qualité, de la ferme à la table des consommateurs. »

« Ce marché sera le premier hors du Brésil à bénéficier de cette innovation. Avant de commencer à exporter au Moyen-Orient, Seara a testé des produits et des concepts avec les consommateurs locaux et les résultats étaient très prometteurs », a déclaré Marcos Delorenzo, directeur Marketing & Développement de nouvelles activités chez Seara MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Outre 100% Natural, Seara présentera d'autres produits à Sial 2018 sous la nouvelle gamme Seara Perfect Cuts, qui offre des morceaux de poulet coupés à la main de la meilleure qualité, parfaits pour préparer des recettes du Moyen-Orient comme Shish Tawook. « Notre objectif est d'augmenter constamment l'innovation et la variété dans notre portefeuille dans la région MENA », a ajouté M. Delorenzo.

Sial Paris 2018 est l'un des plus importants évènements de l'industrie des produits alimentaires et est une source de tendances pour cette industrie. L'exposition se tiendra à Paris du 21 au 25 octobre. Seara présentera sa gamme d'innovations internationales dans son stand 6L 102.

À propos de Seara

Forte de plus de 60 ans d'expertise, Seara est une marque de produits alimentaires brésilienne engagée à fond envers des produits de haute qualité. La société propose une vaste gamme de volaille en morceaux (congelés et frais) et de viandes In-Natura, ainsi que des solutions alimentaires préparées et transformées. Seara Alimentos appartient à la société JBS, le plus grand producteur de poulet et de bœuf du monde. Seara est présente dans plus de 150 pays (notamment en Chine, en Angleterre, au Kuwait, en France, en Allemagne, au Japon, en Arabie saoudite, et aux Émirats arabes Unis), et possède les certifications internationales suivantes pour son excellence en matière de production : BRC (British Retail Consortium), SWA (Supplier Workplace Accountability), Global GAP (Global Certificate for the Agricultural Chain), Swiss Law, ISSO 14001, Certifications Halal, Certificat de Conformité (ESMA Halal National Mark), entre autres.