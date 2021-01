Seaspan annonce une émission envisagée d'obligations liées à la durabilité

Atlas est un chef de file mondial de la gestion d'actifs qui se distingue en tant que propriétaire et exploitant de premier plan. La société met l'accent sur le déploiement de capitaux afin de créer de la valeur durable pour les actionnaires. L'équipe chevronnée de gestion d'actifs d'Atlas possède une vaste expérience en matière d'exploitation et d'affectation des capitaux. Nous cherchons à générer des rendements à long terme ajustés en fonction du risque en tirant parti d'actifs infrastructuraux de grande qualité issus du secteur maritime, du secteur de l'énergie et d'autres secteurs verticaux de l'infrastructure. Nos deux sociétés de portefeuille, Seaspan Corporation et APR Energy, sont des plateformes d'exploitation uniques de premier plan qui opèrent, respectivement, dans les secteurs maritime et énergétique mondiaux.

Pour plus d'informations, visitez le site atlascorporation.com.

À propos de Seaspan

Seaspan est un propriétaire et un exploitant indépendant de premier plan de porte-conteneurs, qui fournit des services inégalés de gestion de navires. Nos navires sont principalement affrétés sur des contrats à temps, à long terme et à tarif fixe, par les plus grands transporteurs maritimes de conteneurs au monde. Comptant 127 porte-conteneurs, la flotte de Seaspan représente une capacité totale d'environ 1 073 000 EVP et a généré 4 milliards de dollars en revenus contractuels au 30 septembre 2020. Les navires de la flotte d'exploitation de Seaspan ont un âge moyen d'environ 7 ans. La durée restante moyenne des contrats de location est d'environ 4 ans, sur une base pondérée en fonction de l'EVP.

Pour plus d'informations, visitez le site seaspancorp.com.

Avis important :

La présente annonce ne fait pas partie d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'offre d'achat d'un quelconque titre de la Société.

Les informations contenues dans les présentes ne sont pas destinées à être divulguées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon ou dans tout autre pays où la diffusion de ces informations est interdite par la loi. Le présent document et l'information qui s'y trouve ne contiennent et ne constituent ni une offre de vente de titres, ni une sollicitation d'offre d'achat de titres, aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou dans tout autre pays. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Par conséquent, ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, à moins d'être inscrits en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, ou sauf si une dispense des exigences d'inscription de la Loi sur les valeurs mobilières est disponible. Aucune offre publique de ces titres ne sera faite aux États-Unis d'Amérique.

Cette annonce est une publicité et ne constitue pas un prospectus en vertu du règlement de l'UE concernant le prospectus (Règlement [UE] 2017/1129), dans sa version modifiée, ou de toute autre mesure de mise en œuvre applicable dans un des États membres de l'UE (collectivement, le « Règlement sur les prospectus »). Dans tout état membre de l'Espace économique européen (EEE) appliquant le Règlement sur les prospectus, cette communication s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés dudit état membre, dans le cadre du Règlement sur les prospectus De plus, cette annonce n'est pas distribuée au Royaume-Uni et n'a pas été approuvée aux fins de l'article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA ») par une personne autorisée en vertu de la FSMA. Elle s'adresse uniquement (i) aux personnes résidant à l'extérieur du Royaume-Uni ; (ii) aux « investisseurs professionnels » au sens de l'article 19 (5) de la Financial Services and Markets Act 2000 du Royaume-Uni (Financial Promotion) Order 2005, telle que modifiée, (l'« Ordonnance ») ; ou (iii) aux sociétés à valeur nette élevée et aux autres personnes auxquelles l'annonce peut être légalement transmise, conformément aux articles 49(2)a) à 49(2)d) de l'Ordonnance (toutes les personnes décrites ci-dessus aux points (i), (ii) et (iii) étant désignées collectivement comme les « personnes pertinentes »). Toute personne ne faisant pas partie des personnes pertinentes ne doit en aucun cas se fier au contenu de cette annonce ni y donner suite. Au Royaume-Uni, tout investissement ou activité d'investissement visé par cette annonce n'est accessible qu'aux personnes pertinentes et ne sera exercé qu'auprès des personnes pertinentes.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives (au sens de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934) concernant des événements futurs, y compris des énoncés prospectifs portant sur l'Offre d'obligations, les modalités potentielles de celle-ci et l'utilisation des produits de l'Offre si elle réussit. Les énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence ou qui renferment des termes comme « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « projette », « prévisions », « va », « pourrait », « potentiel », « devrait » et d'autres expressions similaires sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction, à la date du présent communiqué uniquement. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Bien que ces déclarations prospectives soient fondées sur des hypothèses qui nous semblent raisonnables compte tenu des informations disponibles, elles sont soumises à des risques et des incertitudes. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter : la décision de Seaspan de procéder à une offre d'obligations ou de mener à bien l'Offre ; les modalités prévues des obligations ; l'utilisation des produits nets de l'Offre ; ainsi que d'autres facteurs détaillés de temps à autre dans nos rapports périodiques et dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le rapport annuel d'Atlas sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport d'Atlas sur formulaire 6-K pour le trimestre clos le 30 septembre 2020. Nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives à la lumière d'événements futurs, de nouvelles informations, d'un changement de nos points de vue ou de nos attentes, ou autrement. La Société n'émet aucune prédiction ou déclaration quant à la performance de ses titres.

Relations avec les investisseurs : Robert Weiner, Relations avec les investisseurs, Atlas Corp., Tél. : +1-904-345-4939, E-mail : [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1423034/Atlas_Corp__Seaspan_Announces_Contemplated_Sustainability_Linked.jpg

Related Links

https://atlascorporation.com/



SOURCE Atlas Corp.