Seaspan conclut un accord avec MAN et Hapag Lloyd pour des solutions de modernisation des moteurs principaux au méthanol

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation (« Seaspan »), un leader mondial de la propriété et de la gestion de porte-conteneurs, en collaboration avec Hapag-Lloyd, l'une des principales sociétés mondiales de transport maritime, a conclu un accord d'engagement de conversion (Conversion Commitment Agreement) avec MAN Energy Solutions. Selon les termes de l'accord, MAN PrimeServ, la division après-vente de MAN Energy Solutions, fournira 15 solutions d'adaptation de moteurs pour la conversion de navires équipés de moteurs S90 conventionnels des flottes de Seaspan et Hapag-Lloyd en moteurs bicombustibles capables de fonctionner au méthanol. Cet accord comprend 45 solutions optionnelles d'adaptation des moteurs. Chaque conversion peut permettre de réduire les émissions de CO2 de 50 000 à 70 000 tonnes par an lorsque le moteur fonctionne au méthanol vert. MAN construira et testera un moteur de base pour préparer la technologie de conversion au méthanol et les kits pour le moteur S90, étant donné que ces moteurs ne sont plus en production.

Photo from left: Peter Curtis, Executive Advisor, Seaspan; Torsten Pedersen Chief Operating Officer, Seaspan; Thomas Leander, Head of Solutions and Site Manager, Frederikshavn, MAN ES, and; Thomas Juul MD at MAN ES Canada

Peter Curtis, conseiller exécutif de Seaspan, a déclaré : « Le développement de cette solution avec MAN permettra à l'industrie maritime de progresser dans la décarbonisation en améliorant les performances des navires conventionnels en service. La construction de nouveaux navires ne suffira pas à relever les défis à venir. Nous pensons que la modernisation sera une composante nécessaire et majeure de notre programme de réduction des émissions et de celui de l'industrie maritime. En outre, cette solution constitue un moyen efficace d'allonger la durée de vie opérationnelle de la flotte existante, d'assurer la flexibilité du carburant et d'éviter les nouvelles constructions inutiles.

Cet effort majeur entre Seaspan, Hapag-Lloyd et MAN démontre la nécessité d'une collaboration accrue dans de nombreux aspects de notre industrie, car nous recherchons sans cesse des solutions nouvelles et innovantes pour relever des défis plus complexes. Notre état d'esprit tourné vers l'avenir et la collaboration avec nos clients et nos partenaires technologiques depuis de nombreuses années a toujours constitué une base solide pour la croissance continue et la position de leader de Seaspan », a conclu M. Curtis.

Seaspan est le plus grand bailleur mondial de porte-conteneurs, principalement axé sur l'affrètement à long terme avec les principales compagnies de transport maritime de conteneurs du monde. Avec un programme de construction de 70 navires, Seaspan portera sa flotte à un total de 200 navires et à une capacité de 1,9 million EVP.

Avec une flotte de 250 porte-conteneurs modernes et une capacité de transport totale de 1,8 million EVP, Hapag-Lloyd est l'une des principales compagnies maritimes au monde. Hapag-Lloyd a pour objectif d'exploiter ses navires de manière neutre sur le plan climatique afin de parvenir à un bilan carbone net nul à l'horizon 2045.

Bing Chen, président-directeur général, et Torsten Pedersen, directeur d'exploitation, ont signé l'accord au nom de Seaspan Corporation, tandis que Thomas Leander, responsable des solutions et directeur de site à Frederikshavn (Danemark), Jens Seeberg, responsable des rénovations et des mises à niveau chez MAN PrimeServ Danemark, et Brian Østergaard Sørensen, vice-président et responsable de la recherche et du développement dans le secteur des moteurs à deux temps, ont signé l'accord au nom de MAN Energy Solutions. Le développement de cette opportunité de solution a été mené par

Thomas Leander de MAN Energy Solutions, Peter Curtis, conseiller exécutif de Seaspan et Richard von Berlepsch, directeur général de la flotte de Hapag-Lloyd.

