Sebastián Yatra estreia novo single "RUNAWAY" em parceria com Jonas Brothers, Daddy Yankee e Natti Natasha

"RUNAWAY" é uma música eletrizante que teve sua estreia mundial na tela "First Look" da MTV em Times Square. Com um ritmo sedutor, batidas exclusivas e melodia extraordinária, "RUNAWAY" é o tipo de música que, sem dúvidas, redefinirá o atual cenário pop internacional.

ASSISTA AO VIDEOCLIPE DE "RUNAWAY" AQUI !

Juntos, Sebastián Yatra, Jonas Brothers, Daddy Yankee e Natti Natasha levam o espanglês à radio tradicional, com passos de dança enérgicos e letra animada. Com um trecho pegajoso de Jonas Brothers, "If you want, we can run away / I know you think about it every day", o carisma e talento de Sebastián Yatra, o poder de Daddy Yankee e a voz melodiosa de Natti Natasha, essa música certamente chegará ao topo das paradas mundiais.

"Runaway é uma música poderosa, cheia de cores e energia. Essa parceria é um sonho que se tornou realidade: Jonas Brothers, Daddy Yankee e Natti Natasha. Sou muito grato a cada um deles e espero agradar pessoas de todas as idades; é uma música para toda a família." – Sebastian Yatra

"Quando surgiu a oportunidade de trabalhar com Yatra, Natti e Daddy Yankee, não tinha o que pensar. Adoramos a música latina e estamos ansiosos para que os fãs nos escutem em nosso primeiro projeto latino!" – Jonas Brothers

"Eu estava no estúdio em Porto Rico e, assim que a escutei, pensei: eu preciso participar dessa música!" – Daddy Yankee

"É muito legal observar como o estilo, a musicalidade e a cultura de cada artista se misturam na mesma música. É uma música que atinge diferentes faixas etárias, com aquele toque de paquera, sensualidade e diversão do verão. É um prazer trabalhar com artistas como Daddy Yankee, Sebastian Yatra e Jonas Brothers." – Natti Natasha

Sebastián Yatra tem feito muito sucesso desde o lançamento do seu segundo álbum, Fantasia, que estreou em primeiro lugar na lista de pop latino da Billboard. Yatra, artista premiado que já foi nominado ao GRAMMY Latino várias vezes, apresenta números impressionantes como 7 bilhões de visualizações no YouTube e 3,5 bilhões de transmissões em plataformas de áudio com hits como "Un Año", "Cristina" e "Ya No Tiene Novio".

"RUNAWAY" marca um novo ciclo para Yatra e ressalta seu poder como estrela bilíngue de alcance internacional. A representação inclusiva do videoclipe garante que "RUNAWAY" se tornará, sem dúvidas, o novo fenômeno viral da música.

RUNAWAY já está disponível em todas as plataformas digitais

https://UMLE.lnk.to/Runaway

Para obter mais informações sobre Sebastian Yatra, acesse

Facebook | Instagram | YouTube | Spotify

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/926586/Universal_Music_Latin_Entertainment__IFO.jpg

FONTE Universal Music Latin Entertainment

Related Links

http://www.universalmusica.com



SOURCE Universal Music Latin Entertainment