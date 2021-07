Sebia neemt Orgentec Diagnostika over

De strategische overname versterkt het wereldwijde leiderschap van Sebia op het gebied van gespecialiseerde diagnostiek

LISSES, Frankrijk, 1 juli 2020 /PRNewswire/ -- Sebia, een toonaangevende leverancier van apparatuur voor klinische eiwitelektroforese en reagentia voor de detectie van diabetes en oncologie, heeft vandaag de overname bekendgemaakt voor een niet nader genoemd bedrag van ORGENTEC Diagnostika, leider in specialistische diagnostiek van Water Street Healthcare Partners, een strategische investeerder uitsluitend gericht op gezondheidszorg. De transactie zal naar verwachting in het volgende kwartaal worden afgerond. Het ultramoderne bedrijf voor diagnostiek zal ontwikkelingsmogelijkheden bieden en Sebia's capaciteiten op het gebied van auto-immuniteit, infectieziekten en klinische proeven uitbreiden.

ORGENTEC Diagnostika, gevestigd in Mainz, Duitsland, is een wereldmarktleider in de ontwikkeling, productie en marketing van diagnostische tests voor het detecteren van auto-immuun- en bloeddiagnostiek en behandelingsgerelateerde monitoring. Klinische gebieden zijn onder meer: inflammatoire reumatische aandoeningen, trombosediagnostiek, bloeddiagnostiek voor de serologische detectie van auto-immuun vasculitis, schildklierdiagnostiek, gastro-enterologie en diabetesdiagnostiek.

Naast ORGENTEC's toonaangevende auto-immuuntesten en Alegria-instrument, heeft het bedrijf twee volledig geïntegreerde bedrijfsdivisies:

Corgenix Medical Corporation , gevestigd in Broomfield, Colorado , VS, is een full-service partner voor de diagnostische en farmaceutische industrie die een breed en uniek assortiment producten en mogelijkheden biedt. Ze zijn experts in de ontwikkeling, technologieoverdracht, registratie, productie en commercialisering van gespecialiseerde diagnostische testen.



, gevestigd in , VS, is een full-service partner voor de diagnostische en farmaceutische industrie die een breed en uniek assortiment producten en mogelijkheden biedt. Ze zijn experts in de ontwikkeling, technologieoverdracht, registratie, productie en commercialisering van gespecialiseerde diagnostische testen. AROTEC Diagnostics Limited produceert en levert sinds de oprichting in 1996 cruciale componenten van de hoogste kwaliteit aan de industrie voor de diagnostiek van auto-immuunziekten. AROTEC, gevestigd in Wellington , Nieuw-Zeeland, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gewaardeerde en vertrouwde leverancier van hoogwaardige reagentia voor zowel IVD-bedrijven als onderzoeks- en academische groepen over de hele wereld.

Jean-Marc Chermette, President en CEO van Sebia: "Zeventig procent van de medische beslissingen wordt genomen op basis van de resultaten van in-vitro diagnostische testen. Door deze overname kunnen we Sebia's capaciteiten uitbreiden om onze klanten en patiënten hoogwaardige oplossingen te bieden. Orgentec, AROTEC en Corgenix hebben een sterke expertise ontwikkeld op het gebied van auto-immuniteit, infectieziekten en klinische proeven en we zien veel gebieden voor samenwerking in onze respectieve R&D-programma's en voordelen voor de ontwikkeling van ons wereldwijde, commerciële netwerk. Ik ben zeer verheugd om de medewerkers van de Orgentec-groep bij Sebia te verwelkomen en kijk uit naar een nauwe samenwerking om innovatie en wereldwijde groei te versnellen."

Sinds de samenwerking met Water Street in 2014 heeft ORGENTEC zijn diensten en mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Het bedrijf verwierf AROTEC in 2014 en Corgenix in 2015 om een toonaangevende wereldwijde leverancier van gepatenteerde diagnostische oplossingen te worden die gericht zijn op het verbeteren van patiëntresultaten en het verlagen van de zorgkosten. ORGENTEC, een wetenschappelijk gedreven organisatie, biedt vandaag een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig assortiment diagnostische producten en diensten voor moeilijk te diagnosticeren ziekten.

Over SEBIA

Sebia, opgericht in 1967, is een wereldwijd toonaangevende leverancier van apparatuur en reagentia voor klinische eiwitelektroforese, een technologie die wordt gebruikt voor in-vitro diagnostische testen. De systemen van het bedrijf analyseren eiwitten om verschillende ziekten en aandoeningen te screenen en te monitoren; voornamelijk oncologie (multipel myeloom), stofwisselingsstoornissen zoals diabetes, maar ook hemoglobinopathie en zeldzame pathologieën. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Lisses, Frankrijk, en opereert in meer dan 120 landen. Sebia is eigendom van CVC Capital Partners, Téthys Invest en de Caisse des Dépôts du Québec en placements du Quebec. https://www.sebia.com

Over ORGENTEC

ORGENTEC Diagnostika, met zijn hoofdkantoor in Mainz, Duitsland, biedt een van de meest uitgebreide portfolio's in de branche op het gebied van auto-immuundiagnostiek en cardiovasculaire diagnostiek met extra sterke punten op het gebied van infectieziekten en het testen van orgaanfuncties. Alegria®, het geautomatiseerde instrument voor auto-immuun- en infectieziekteserologie, stelt laboratoria in staat tegen minimale kosten meerdere testen uit te voeren en snellere resultaten te leveren. Met dochterondernemingen in Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk, de VS en China, evenals een gevestigd wereldwijd netwerk van distributiepartners, komen de producten van ORGENTEC ten goede aan patiënten in meer dan 100 landen over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.orgentec.com.

Over WATER STREET

Water Street is een strategische investeerder die zich uitsluitend op gezondheidszorg richt. Het bedrijf heeft een sterke staat van dienst in het bouwen van toonaangevende bedrijven in belangrijke groeisectoren in de gezondheidszorg. Het heeft voor zijn investeringen samengewerkt met enkele van 's werelds toonaangevende bedrijven, waaronder Humana, Johnson & Johnson, Medtronic en Walgreen Co. Het team van Water Street bestaat uit leidinggevenden in de sector en investeringsprofessionals met tientallen jaren ervaring in het investeren in en het exploiteren van wereldwijde gezondheidszorgbedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Chicago. Ga voor meer informatie naar https://waterstreet.com

