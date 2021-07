Sebia acquiert Orgentec Diagnostika

Cette acquisition stratégique renforce le leadership mondial de Sebia dans le domaine des diagnostics spécialisés

LISSES, France, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- Sebia, fournisseur mondial de premier plan d'équipements et de réactifs d'électrophorèse de protéines cliniques pour la détection dans les domaines du diabète et de l'oncologie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du leader des diagnostics spécialisés ORGENTEC Diagnostika auprès de Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique qui s'intéresse exclusivement aux soins de santé, pour un montant non divulgué. La transaction devrait être conclue au cours du prochain trimestre. La société de diagnostic de pointe offrira des possibilités de développement et renforcera les capacités de Sebia en matière d'auto-immunité, de maladies infectieuses et d'essais cliniques.

Basée à Mayence, en Allemagne, ORGENTEC Diagnostika est un leader mondial du marché de la mise au point, de la production et de la commercialisation de tests de diagnostic permettant de détecter les maladies auto-immunes et sanguines et du suivi lié aux traitements. Les domaines cliniques comprennent : les maladies rhumatismales inflammatoires, le diagnostic de la thrombose, le diagnostic sanguin pour la détection sérologique de la vascularite auto-immune, le diagnostic de la thyroïde, la gastro-entérologie et le diagnostic du diabète.

Outre le menu de tests des maladies auto-immunes à la pointe du marché d'ORGENTEC, et l'instrument Alegria, la société exploite deux divisions commerciales totalement intégrées :

Corgenix Medical Corporation , basée à Broomfield , dans le Colorado (États-Unis), est un prestataire complet de services de l'industrie diagnostique et pharmaceutique, offrant une gamme large et unique de produits et de capacités. Elle est experte en matière de développement, de transfert de technologie, d'enregistrement, de fabrication et de commercialisation de tests de diagnostic spécialisés.





, basée à , dans le (États-Unis), est un prestataire complet de services de l'industrie diagnostique et pharmaceutique, offrant une gamme large et unique de produits et de capacités. Elle est experte en matière de développement, de transfert de technologie, d'enregistrement, de fabrication et de commercialisation de tests de diagnostic spécialisés. AROTEC Diagnostics Limited produit et fournit des composants essentiels de la plus haute qualité à l'industrie du diagnostic des maladies auto-immunes depuis sa création en 1996. Basée à Wellington , en Nouvelle-Zélande, AROTEC s'est développée au fil des ans pour devenir un fournisseur apprécié et fiable de réactifs de qualité supérieure, tant pour les entreprises de DIV que pour les groupes de recherche et les universités du monde entier.

Jean-Marc Chermette, président et directeur général de Sebia a commenté : « Soixante-dix pour cent des décisions médicales sont prises sur la base des résultats des tests de diagnostic in vitro. Grâce à cette acquisition, nous serons en mesure de renforcer les capacités de Sebia afin de fournir des solutions de grande valeur à nos clients et à nos patients. Orgentec, AROTEC et Corgenix ont développé une forte expertise en matière d'auto-immunité, de maladies infectieuses et d'essais cliniques et nous entrevoyons de nombreux domaines de collaboration dans nos programmes de R&D respectifs et des avantages pour le développement de notre réseau commercial mondial. Je suis très heureux d'accueillir les associés du groupe Orgentec au sein de Sebia et je me réjouis à la perspective d'établir une collaboration solide pour accélérer l'innovation et la croissance mondiale. »

Depuis la conclusion de son partenariat avec Water Street en 2014, ORGENTEC a considérablement étoffé ses services et ses capacités. L'entreprise a acquis AROTEC en 2014 et Corgenix en 2015 pour devenir un fournisseur mondial de premier plan de solutions de diagnostic exclusives axées sur l'amélioration des résultats des patients et la réduction du coût des soins. Organisation à vocation scientifique, ORGENTEC offre aujourd'hui un menu complet et de haute qualité de produits et services de diagnostic pour les maladies difficiles à diagnostiquer.

À PROPOS de Sebia

Fondée en 1967, Sebia est le premier fournisseur mondial d'équipements et de réactifs d'électrophorèse de protéines cliniques, une technologie utilisée pour les tests de diagnostic in vitro. Ses systèmes analysent les protéines afin de dépister et de surveiller diverses maladies et conditions ; principalement l'oncologie (myélome multiple), les troubles métaboliques tels que le diabète ainsi que l' hémoglobinopathie et les pathologies rares. La société a son siège à Lisses, en France, et est présente dans plus de 120 pays. Sebia est détenue par CVC Capital Partners, Téthys Invest et la Caisse des Dépôts du Québec et placements du Québec. https://www.sebia.com

About ORGENTEC

ORGENTEC Diagnostika, dont le siège social est situé à Mayence, en Allemagne, jouit de l'un des portefeuilles les plus complets du secteur en matière de diagnostics de maladies auto-immunes et cardiovasculaires dotés d'atouts supplémentaires en matière de dépistage de maladies infectieuses et de test de fonctionnement des organes. Alegria®, un instrument automatisé utilisé pour la sérologie de maladies auto-immunes et infectieuses, permet aux laboratoires de réaliser plusieurs analyses et d'obtenir des résultats plus rapides à un coût minimal. Avec des filiales en Autriche, en Hongrie, en France, aux États-Unis et en Chine, ainsi qu'un réseau mondial de partenaires de distribution établi, les produits d'ORGENTEC bénéficient à des patients de plus de 100 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, consultez le site orgentec.com.

À propos de Water Street

Water Street est un investisseur stratégique qui s'intéresse exclusivement aux soins de santé. La société a fait plusieurs fois ses preuves dans la création d'entreprises à la pointe du marché dans des secteurs de croissance incontournables dans les soins de santé. Elle a travaillé avec quelques-unes des plus grandes entreprises au monde sur ses investissements, comme Humana, Johnson & Johnson, Medtronic et Walgreen Co. L'équipe de Water Street réunit des cadres du secteur et des professionnels de l'investissement qui ont à leur actif des dizaines d'années d'expérience dans l'investissement dans des entreprises mondiales des soins dans santé et dans l'exploitation de ces entreprises. La société a son siège à Chicago. Pour plus d'informations, consultez le site https://waterstreet.com

Related Links

http://www.waterstreetcapital.com



SOURCE Water Street Healthcare Partners