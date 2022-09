SECHSTER JÄHRLICHER GLOBAL CULINARY TRAVEL AWARD ERNENNT 10 GEWINNER FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN

LONDON, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Diese Woche gab die World Food Travel Association die Gewinner ihrer 2022 Global Culinary Travel Awards bekannt, mit denen herausragende Leistungen und Innovationen bei kulinarischen Produkten und Erlebnissen für Reisende ausgezeichnet werden. Die diesjährigen Gewinner sind:

Beste Betonung von Wellness und Gesundheit bei kulinarischen Reisen

1. Platz - Spa Eastman (Quebec, Kanada)

Zweiter Platz - Nomaden, Nature & Nurture (Libanon)

Bester Einsatz von Nachhaltigkeit bei kulinarischen Reisen

1 - Vegan Travel Asia by VegVoyages (Nepal)

Zweiter Platz - Herdade da Malhadinha Nova (Portugal)

Beste Feier der kulinarischen Kultur bei Kulinarischen Reisen

1. Platz - Jiranileo (Sambia)

2. Platz - Heatherʼs Helsinki (Helsinki, Finnland)

Bester Schwerpunkt auf Wein und Getränken bei kulinarischen Reisen

1. Platz - HaliPuu / Campfire Baristan (Finnland)

2. Platz - Cadushy Distillery (Bonaire)

Beste Aufwertung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums bei kulinarischen Reisen

1. Platz - La Balade Gourmande (Quebec, Kanada)

2. Platz - Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie (Québec, Kanada)

Die Global Culinary Travel Awards (zunächst FoodTrekking Awards genannt) wurden 2015 von der WFTA eingeführt, um den Maßstab für Exzellenz und Innovation in unserer Branche zu setzen. Die Preisverleihung findet jedes Jahr am 1. März statt, und die Gewinner werden im Herbst bekannt gegeben. In diesem Jahr wurden 10 Gewinner aus 131 Einsendungen aus 27 Ländern ausgewählt, die sich alle um die Anerkennung ihres Unternehmens oder Reiseziels bemühten.

Die Preisverleihung wird am Dienstag, den 11. Oktober 2022 um 16:00 Uhr Londoner Ortszeit online übertragen. Interessierte Medienschaffende werden gebeten, sich für eine Einladung zu melden.

Kulinarische Reisen wurden 2001 mit der Veröffentlichung des White Paper „Culinary Tourism: The Hidden Harvest." offiziell als Nischenindustrie anerkannt. Seitdem hat die Branche ein enormes Wachstum erlebt, sowohl was die Quantität als auch die Qualität der Produkte und Erlebnisse für Reisende betrifft, die gerne essen und trinken.

INFORMATIONEN ZU WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

Die World Food Travel Association (WFTA) wurde 2003 als gemeinnützige und nichtstaatliche Organisation (NGO) gegründet und gilt heute als weltweit führende Autorität im Bereich des Lebensmittel- und Getränketourismus. Jedes Jahr betreut der Verband mehr als 200.000 Fachleute in mehr als 150 Ländern. Das Wissen, die Instrumente und die Schulungen der WFTA helfen Fachleuten und Organisationen, die Lebensmittel- und Getränkeprodukte und -erlebnisse ihrer Region zu nutzen, um ein starkes Ortsgefühl zu schaffen, das die Besucherzahlen, den Markenwert des Reiseziels und die Exportnachfrage für die Lebensmittel- und Getränkeprodukte ihrer Region erhöht. Erfahren Sie mehr unter www.worldfoodtravel.org .

Pressekontakt: Erik Wolf (+44) 7827-582 554 [email protected]

SOURCE World Food Travel Association