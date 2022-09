LA SIXIÈME RÉCOMPENSE ANNUELLE DES GLOBAL CULINARY TRAVEL AWARDS NOMME 10 LAURÉATS D'EXCELLENCE

LONDRES, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Cette semaine, la World Food Travel Association a annoncé les lauréats de ses Global Culinary Travel Awards 2022, qui récompensent l'excellence et l'innovation en matière de produits et d'expériences culinaires pour les voyageurs. Les lauréats de cette année sont :

Meilleur accent mis sur le bien-être et la santé dans les voyages culinaires

1ère place – Spa Eastman (Québec, Canada)

2e place – Nomads, Nature & Nurture (Liban)

Meilleure utilisation de la durabilité dans les voyages culinaires

1e – Vegan Travel Asia by VegVoyages (Népal)

2e – Herdade da Malhadinha Nova (Portugal)

Meilleure célébration de la culture culinaire dans les voyages culinaires

1e – Jiranileo (Zambie)

2e – Heather's Helsinki (Helsinki, Finlande)

Meilleur accent mis sur les vins et les boissons dans les voyages culinaires

1e – HaliPuu / Campfire Baristan (Finlande)

2e – Cadushy Distillery (Bonaire)

Meilleure appréciation de l'agriculture et de la ruralité dans les voyages culinaires

1e – La Balade Gourmande (Québec, Canada)

2e – Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie (Québec, Canada)

Les Global Culinary Travel Awards (d'abord appelés FoodTrekking Awards) ont été introduits par la WFTA en 2015 pour établir la référence en matière d'excellence et d'innovation dans notre secteur. Les prix annuels ouvrent chaque 1er mars, et les gagnants sont annoncés à l'automne. Cette année, 10 lauréats ont été choisis parmi 131 candidatures provenant de 27 pays qui se sont tous efforcés de gagner la reconnaissance de leur entreprise ou de leur destination.

La cérémonie de remise des prix sera diffusée en ligne le mardi 11 octobre 2022 à 16 heures, heure de Londres. Les professionnels des médias intéressés sont invités à prendre contact pour recevoir une invitation.

Le tourisme culinaire a été officiellement reconnu comme une industrie de niche en 2001 avec la publication d'un livre blanc intitulé « Culinary Tourism: The Hidden Harvest. » Depuis lors, le secteur a connu une croissance considérable, tant au niveau de la quantité que de la qualité des produits et des expériences proposés aux voyageurs amateurs de nourriture et de boissons.

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

La World Food Travel Association (WFTA) a été fondée en 2003 en tant qu'organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif et est aujourd'hui reconnue comme la principale autorité mondiale en matière de tourisme alimentaire et de boissons Chaque année, l'association sert plus de 200 000 professionnels dans plus de 150 pays. Les connaissances, les outils et les formations de la WFTA aident les professionnels et les organisations commerciales à tirer parti des produits et des expériences de leur région en matière d'alimentation et de boissons pour créer un fort sentiment d'appartenance, ce qui augmente les arrivées de visiteurs, l'image de marque de la destination et la demande d'exportation pour les produits alimentaires et les boissons de leur région. Plus d'informations à l'adresse www.worldfoodtravel.org .

