Secomea accélère l'innovation de produits pour renforcer sa position de leader dans le domaine de l'accès à distance sécurisé pour les systèmes de technologie opérationnelle.

COPENHAGUE, Danemark, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Secomea, leader mondial de l'accès à distance sécurisé pour les environnements de systèmes de technologie opérationnelle industriels, a annoncé aujourd'hui une expansion significative de son organisation produit et technologie, doublant son investissement dans le développement de produits, afin d'accélérer l'innovation, l'évolutivité et le leadership à long terme dans le domaine.

Michael Ferdinandsen, CEO of Secomea

Cette décision est la conséquence de la croissance de la clientèle de Secomea et de la demande de solutions d'accès à distance sûres, conformes et faciles à utiliser, spécialement conçues pour les écosystèmes industriels et de fabrication.

« L'accès à distance sécurisé est devenu une infrastructure essentielle pour la fabrication moderne », a déclaré Michael Ferdinandsen, PDG de Secomea. « Avec l'accélération des cyberrisques, de la pression réglementaire et de la collaboration mondiale, les fabricants et les constructeurs de machines ont besoin de solutions spécialement conçues pour les technologies opérationnelles, et non pas adaptées à partir des technologies de l'information. Le fait de doubler les investissements produits nous permet de rester à l'avant-garde de ces demandes et de continuer à offrir une valeur à long terme à nos clients ».

Dans le cadre de cet investissement élargi, Secomea renforce son leadership en mettant en valeur des talents internes exceptionnels et en accueillant des acteurs de premier plan. Ensemble, cette équipe sera le fer de lance de la stratégie de Secomea en matière de produits, accélérera la mise en œuvre de technologies révolutionnaires et fera progresser une vision à long terme de la plateforme, afin de redéfinir le paysage de la connectivité industrielle.

Knud Kegel est passé du poste de Chef de produit (CPO) à celui de Directeur Technologie et Produits (CTPO).

Dans ce rôle élargi, M. Kegel place la gestion des produits, l'exécution de l'ingénierie et l'architecture de plateforme dans un même cadre stratégique, garantissant un alignement encore plus étroit entre les besoins des clients, l'innovation de produits et la prestation de services d'ingénierie.

« Nos clients font confiance à Secomea pour assurer une mission essentielle : un accès à distance sécurisé à leurs systèmes cyberphysiques (CPS) sans ralentir les opérations », a déclaré Knud Kegel, CTPO chez Secomea.

« En unifiant le leadership en matière de produits et de technologies, nous pouvons avancer plus rapidement, évoluer plus intelligemment et continuer à fournir une plateforme conçue pour les réalités de la technologie opérationnelle ».

Afin de renforcer le leadership en matière d'ingénierie, Secomea a nommé Thomas Have au poste de Vice-président de l'ingénierie.

Have apporte une grande expérience en matière de leadership, acquise dans le cadre de fonctions technologiques de haut niveau, y compris récemment en tant que Vice-président directeur de l'ingénierie chez LogPoint, avec de solides antécédents dans la construction et l'extension de plateformes de sécurité de niveau professionnel dans des environnements réglementés.

« Secomea intervient au croisement de la cybersécurité, de la conformité et de la continuité des activités », a déclaré Thomas Have, Vice-président de l'ingénierie. « Cette combinaison exige à la fois de la rigueur technique et une compréhension approfondie du fonctionnement réel des clients. Je suis ravi de contribuer au développement d'une plateforme clairement conçue pour une véritable utilisation industrielle ».

Parallèlement, Secomea met en place sur une fonction marketing produit, afin d'affiner le positionnement, de clarifier la valeur pour le client et de renforcer la position de leader dans le domaine de l'accès à distance sécurisé pour le secteur de l'automobile.

La nouvelle fonction sera dirigée par Ingrid Arem Gundersen, chef de produit depuis longtemps chez Secomea, dont la mission consistera à renforcer le lien entre les besoins des clients, les capacités des produits et la communication avec le marché.

« Alors que le domaine arrive à maturité, la clarté est plus importante que jamais », a déclaré Ingrid Arem Gundersen.

« Notre mission consiste à expliquer clairement pourquoi Secomea existe, à qui elle s'adresse et dans quelle mesure elle apporte de la valeur, que vous soyez responsable de la sécurité de la technologie opérationnelle, du temps de fonctionnement ou des opérations de service globales ».

Alors que les fabricants sont confrontés à un risque cybernétique croissant et à la pression réglementaire, et que les constructeurs de machines développent des opérations de service globales, Secomea continue d'investir là où c'est le plus important : une plateforme sécurisée, fiable et facile à utiliser qui défend l'usine tout en permettant la collaboration dans l'écosystème industriel.

À propos de Secomea

Secomea est une solution d'accès à distance sécurisé (SRA) conçue pour les réseaux industriels et les équipements de télécommunications. Fondée en 2008, Secomea aide les fabricants et les constructeurs de machines à sécuriser l'accès à distance aux machines et aux installations de production, sans compromettre le temps de fonctionnement ou l'aptitude à l'emploi.

Aujourd'hui, plus de 8 000 clients dans le monde entier font confiance à Secomea pour réduire les risques cybernétiques, répondre aux exigences de conformité et assurer le bon déroulement des opérations.

