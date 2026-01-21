Secomea acelera la innovación de productos para fortalecer su liderazgo en acceso remoto seguro para OT

COPENHAGUE, Dinamarca, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Secomea, líder mundial en acceso remoto seguro para entornos OT industriales, anunció hoy una importante expansión de su organización de productos y tecnología, duplicando su inversión en el desarrollo de productos para acelerar la innovación, la escalabilidad y el liderazgo de categoría a largo plazo.

Esta medida refleja la creciente base de clientes de Secomea y la creciente demanda de soluciones de acceso remoto seguras, compatibles y fáciles de usar, diseñadas específicamente para ecosistemas industriales y de fabricación.

Michael Ferdinandsen, CEO of Secomea

"El acceso remoto seguro se ha convertido en una infraestructura crítica para la fabricación moderna", afirmó Michael Ferdinandsen, consejero delegado de Secomea. "A medida que el riesgo cibernético, la presión regulatoria y la colaboración global se aceleran, los fabricantes y constructores de maquinaria necesitan soluciones diseñadas específicamente para la tecnología operativa (OT), no adaptadas de las TI. Duplicar la inversión en productos nos asegura anticiparnos a estas demandas y seguir ofreciendo valor a largo plazo a nuestros clientes".

Como parte de esta inversión ampliada, Secomea refuerza su liderazgo impulsando talento interno excepcional y dando la bienvenida a jugadores destacados. Juntos, este equipo liderará la estrategia de producto de Secomea, acelerará la implementación de tecnologías innovadoras e impulsará una visión de plataforma a largo plazo para redefinir el panorama de la conectividad industrial.

Knud Kegel ha ampliado su función de director de Producto (CPO) a director de Tecnología y Producto (CTPO).

En este rol ampliado, Kegel reúne la gestión de productos, la ejecución de ingeniería y la arquitectura de la plataforma bajo un mismo paraguas estratégico, lo que garantiza una alineación aún más estrecha entre las necesidades del cliente, la innovación de productos y la entrega de ingeniería.

"Nuestros clientes confían en Secomea para una misión crítica: acceso remoto seguro a sus sistemas ciberfísicos (CPS) sin ralentizar las operaciones", afirmó Knud Kegel, CTPO de Secomea.

"Al unificar el liderazgo en productos y tecnología, podemos avanzar con mayor rapidez, escalar de forma más inteligente y seguir ofreciendo una plataforma diseñada para las realidades de OT".

Para fortalecer aún más el liderazgo en ingeniería, Secomea ha nombrado a Thomas Have como vicepresidente de Ingeniería.

Have aporta una amplia experiencia de liderazgo en puestos de alta responsabilidad en tecnología, incluyendo recientemente su puesto como vicepresidente sénior de Ingeniería en LogPoint, con una sólida trayectoria en el desarrollo y escalado de plataformas de seguridad de nivel empresarial en entornos regulados.

"Secomea opera en la intersección de la ciberseguridad, el cumplimiento normativo y la continuidad operativa", afirmó Thomas Have, vicepresidente de Ingeniería. "Esa combinación exige rigor técnico y un profundo conocimiento de cómo trabajan realmente los clientes. Me entusiasma ayudar a escalar una plataforma claramente diseñada para el uso industrial en el mundo real".

Paralelamente, Secomea está estableciendo una función de marketing de productos dedicada a afinar el posicionamiento, aclarar el valor del cliente y reforzar el liderazgo de la categoría en acceso remoto seguro para OT.

La nueva función estará dirigida por Ingrid Arem Gundersen, líder de producto de Secomea a largo plazo, quien se centrará en fortalecer la conexión entre las necesidades del cliente, las capacidades del producto y la comunicación con el mercado.

"A medida que la categoría madura, la claridad cobra más importancia que nunca", afirmó Ingrid Arem Gundersen.

"Nuestra misión es dejar claro por qué existe Secomea, para quién está diseñado y cómo aporta valor, ya sea responsable de la seguridad de OT, el tiempo de actividad o las operaciones de servicio global".

A medida que los fabricantes se enfrentan a un riesgo cibernético creciente y una presión regulatoria, y los fabricantes de maquinaria escalan las operaciones de servicio globales, Secomea continúa invirtiendo donde más importa: una plataforma segura, confiable y fácil de usar que defiende la planta de producción al tiempo que permite la colaboración en todo el ecosistema industrial.

Acerca de Secomea

Secomea es una solución de Acceso Remoto Seguro (SRA) diseñada específicamente para redes industriales y equipos OT. Fundada en 2008, Secomea ayuda a fabricantes y constructores de maquinaria a proteger el acceso remoto a máquinas e instalaciones de producción, sin comprometer el tiempo de actividad ni la usabilidad.

Hoy en día, más de 8.000 clientes en todo el mundo confían en Secomea para reducir el riesgo cibernético, cumplir con los requisitos de cumplimiento y mantener las operaciones funcionando sin problemas.