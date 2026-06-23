Secomea destaca el acceso remoto seguro como un control crítico para la ciberseguridad de OT

Secomea destaca el acceso remoto seguro como un control crítico para la ciberseguridad de la tecnología operativa (OT).

A medida que los fabricantes conectan más herramientas de campo, sistemas de registro de datos históricos, plataformas de proveedores y sistemas de soporte a entornos industriales, Secomea insta a las organizaciones a fortalecer la gobernanza del acceso remoto a la tecnología operativa.

COPENHAGUE, Dinamarca, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Secomea, líder en acceso remoto seguro para entornos de tecnología operativa (OT), destacó hoy la creciente importancia del acceso remoto seguro como control fundamental para la ciberseguridad de OT, la ciberseguridad industrial y la resiliencia operativa.

A medida que los fabricantes, constructores de maquinaria y operadores de infraestructuras críticas continúan conectando sistemas de control industrial, herramientas de servicio de campo, sistemas de registro de datos, estaciones de trabajo de ingeniería, plataformas de mantenimiento remoto y sistemas de proveedores externos, el alcance de la ciberseguridad en la tecnología operativa (OT) se expande. El riesgo ya no se limita a los sistemas de control centrales, como PLC, HMI y entornos SCADA. Cada vez más, incluye los sistemas y usuarios conectados que dan soporte a la producción, el mantenimiento, el diagnóstico y la prestación de servicios.

"El acceso remoto seguro es ahora uno de los controles más importantes en la ciberseguridad de la OT", afirmó Knud Kegel, CTPO de Secomea. "Los fabricantes necesitan saber quién se conecta a sus entornos de OT, cuándo se conecta, a qué puede acceder y si cada sesión está autenticada, autorizada, segmentada y auditable".

Los recientes avances en ciberseguridad industrial han reforzado la importancia de una sólida gobernanza del acceso a la OT. Los avisos públicos y los informes de incidentes siguen demostrando que las rutas de acceso expuestas, las conexiones de terceros no gestionadas, la autenticación débil y la visibilidad insuficiente pueden generar riesgos para la continuidad de la producción, la seguridad, el cumplimiento normativo y la confianza del cliente.

Secomea ayuda a fabricantes, constructores de maquinaria y operadores de infraestructuras críticas a fortalecer la ciberseguridad de la tecnología operativa (OT) al proporcionar acceso remoto seguro a entornos OT. La plataforma permite a las organizaciones controlar el acceso de los usuarios a los activos industriales, aplicar el control de acceso basado en roles, admitir la autenticación multifactor, segmentar el acceso a sistemas críticos y mantener registros de auditoría de las sesiones remotas.

Para los fabricantes, el acceso remoto seguro permite una resolución de problemas más rápida, una reducción del tiempo de inactividad, una asistencia técnica más segura y un mayor cumplimiento normativo. Para los constructores de maquinaria, posibilita un servicio remoto escalable y ayuda a los clientes a mantener el control sobre el acceso de terceros a los sistemas industriales.

"Las organizaciones industriales no necesitan menos conectividad, sino una conectividad más controlada", afirmó Kegel. "El objetivo es que cada conexión remota sea intencional, autenticada, autorizada, segmentada y visible, transformando el acceso remoto de una simple herramienta de conectividad en el punto de control de la seguridad moderna de la OT".

Por qué el acceso remoto seguro es importante para la ciberseguridad de la OT

La ciberseguridad de la tecnología operativa (OT) depende del control de quién puede acceder a los sistemas industriales y bajo qué condiciones.

El acceso remoto seguro ayuda a reducir el riesgo derivado del acceso no gestionado de proveedores, las credenciales compartidas, los sistemas expuestos y los permisos excesivamente amplios.

El control de acceso basado en roles, la autenticación multifactor, la segmentación y el registro de auditoría se están convirtiendo en requisitos básicos para el acceso remoto a la OT.

Los fabricantes necesitan visibilidad tanto de los sistemas de control centrales como de los sistemas auxiliares de la OT, como los sistemas de registro de datos históricos, las estaciones de trabajo de ingeniería, las plataformas de servicio de campo y las herramientas de mantenimiento remoto.

El acceso remoto seguro mejora la resiliencia operativa al permitir diagnósticos y resolución de problemas más rápidos sin comprometer la gobernanza de la seguridad.

Acerca de Secomea

Secomea permite a fabricantes, constructores de maquinaria y operadores de infraestructuras críticas conectar, supervisar y gestionar de forma segura entornos industriales. Sus soluciones de acceso remoto seguro ayudan a las organizaciones a reforzar la ciberseguridad de la tecnología operativa (OT), reducir el tiempo de inactividad, mejorar la preparación para el cumplimiento normativo y mantener el control sobre el acceso a sistemas críticos.

www.secomea.com

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