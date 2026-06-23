Secomea、OTサイバーセキュリティの重要な管理策として安全なリモートアクセスを強調

メーカー各社が現場ツール、ヒストリアン、ベンダープラットフォーム、サポートシステムの産業環境への接続を拡大する中、Secomeaは各組織に対し、OTリモートアクセスガバナンスの強化を促しています。

デンマーク・コペンハーゲン, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- 運用技術（OT）環境向けの安全なリモートアクセス分野をリードするSecomeaは本日、OTサイバーセキュリティ、産業サイバーセキュリティ、運用レジリエンスにおける中核的な管理策として、安全なリモートアクセスの重要性が高まっていることを強調しました。

製造業者、機械メーカー、重要インフラ事業者が、産業用制御システム、フィールドサービスツール、ヒストリアン、エンジニアリングワークステーション、遠隔保守プラットフォーム、サードパーティベンダーシステムの接続を進めるにつれ、OTサイバーセキュリティが対象とする範囲は拡大しています。リスクはもはや、PLC、HMI、SCADA環境といった中核的な制御システムだけに限定されなくなっています。リスクは、生産、保守、診断、サービス提供を支える、接続されたシステムやユーザーにもますます及ぶようになっています。

SecomeaのCTPOであるKnud Kegelは、次のように述べています。「安全なリモートアクセスは、今やOTサイバーセキュリティにおける最も重要な管理策の一つです。メーカーは、自社のOT環境に誰が、いつ接続しているのか、何にアクセスできるのか、そしてすべてのセッションが認証・認可され、セグメント化され、監査可能であるかどうかを把握しておく必要があります。」

最近の産業サイバーセキュリティ分野の動向により、強固なOTアクセスガバナンスの重要性が改めて示されています。公開された注意喚起やインシデント報告からは、外部に露出したアクセス経路、管理されていないサードパーティ接続、脆弱な認証、可視性の不足が、生産の継続性、安全性、コンプライアンス、顧客の信頼に対してリスクをもたらし得ることが引き続き示されています。

Secomeaは、OT環境向けの安全なリモートアクセスを提供することで、製造業者、機械メーカー、重要インフラ事業者がOTサイバーセキュリティを強化できるよう支援しています。このプラットフォームにより、組織は産業資産へのユーザーアクセスを管理し、ロールベースのアクセス制御を適用し、多要素認証に対応し、重要システムへのアクセスをセグメント化し、リモートセッションの監査ログを保持できます。

メーカーにとって、安全なリモートアクセスは、トラブルシューティングの迅速化、ダウンタイムの短縮、より安全なベンダーサポート、コンプライアンス対応力の強化につながります。機械メーカーにとっては、拡張性のあるリモートサービスを実現すると同時に、顧客が産業用システムへのサードパーティアクセスに対するガバナンスを維持できるよう支援します。

Kegelは、次のように述べています。「産業分野の組織に必要なのは、接続性を減らすことではありません。必要なのは、より管理された接続環境です。目標は、すべてのリモート接続に明確な目的を持たせ、認証、認可、セグメント化、可視化を徹底することで、リモートアクセスを単なる接続ツールから、今日のOTセキュリティにおける管理の要所へと転換することです。」

OTサイバーセキュリティにおいて安全なリモートアクセスが重要な理由

OTサイバーセキュリティは、誰がどのような条件下で産業用システムにアクセスできるかを管理することにかかっています。

安全なリモートアクセスにより、管理されていないベンダーアクセス、共有認証情報、外部に露出したシステム、過度に広範な権限によるリスクを軽減できます。

ロールベースのアクセス制御、多要素認証、セグメンテーション、監査ログの記録は、OTリモートアクセスにおける基本要件となりつつあります。

メーカーは、中核的な制御システムだけでなく、ヒストリアン、エンジニアリングワークステーション、フィールドサービスプラットフォーム、遠隔保守ツールなど、OT周辺の支援システムについても可視性を確保する必要があります。

安全なリモートアクセスは、セキュリティガバナンスを損なうことなく、より迅速な診断とトラブルシューティングを可能にすることで、運用レジリエンスを支えます。

Secomeaについて

Secomeaは、製造業者、機械メーカー、重要インフラ事業者が産業環境の接続、監視、管理を安全に行えるようにします。同社の安全なリモートアクセスソリューションは、組織がOTサイバーセキュリティを強化し、ダウンタイムを短縮し、コンプライアンス対応力を高め、重要システムへのアクセスに対するガバナンスを維持するのに役立ちます。

www.secomea.com

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2998875/Secomea_Logo.jpg

SOURCE Secomea