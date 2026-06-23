Secomea met en avant l'accès à distance sécurisé comme un élément clé de la cybersécurité des systèmes OT

Alors que les fabricants connectent de plus en plus d'outils de terrain, de systèmes d'archivage de données, de plateformes fournisseurs et de systèmes de support aux environnements industriels, Secomea invite les entreprises à renforcer la gouvernance de l'accès à distance aux technologies opérationnelles.

COPENHAGUE Danemark, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Secomea, leader dans le domaine de l'accès à distance sécurisé pour les environnements de technologies opérationnelles (OT), a souligné aujourd'hui l'importance croissante de l'accès à distance sécurisé en tant qu'élément clé de la cybersécurité des systèmes OT, de la cybersécurité industrielle et de la résilience opérationnelle.

À mesure que les fabricants, les constructeurs de machines et les exploitants d'infrastructures critiques continuent de connecter entre eux les systèmes de contrôle industriels, les outils de maintenance sur site, les systèmes d'archivage de données, les postes de travail d'ingénierie, les plateformes de maintenance à distance et les systèmes de fournisseurs tiers, le périmètre de la cybersécurité des systèmes OT ne cesse de s'étendre. Le risque ne se limite plus aux systèmes de contrôle essentiels tels que les automates programmables (PLC), les interfaces homme-machine (IHM) et les environnements SCADA. Il englobe de plus en plus les systèmes connectés et les utilisateurs qui assurent la production, la maintenance, le diagnostic et la prestation de services.

« L'accès à distance sécurisé est désormais l'un des dispositifs de contrôle les plus importants en matière de cybersécurité des systèmes OT », a déclaré Knud Kegel, CTPO chez Secomea. « Les fabricants doivent savoir qui se connecte à leurs environnements OT, à quel moment, à quoi ces utilisateurs ont accès, et si chaque session est authentifiée, autorisée, segmentée et vérifiable. »

Les récentes évolutions en matière de cybersécurité industrielle ont mis en évidence l'importance d'une gouvernance rigoureuse des accès aux systèmes OT. Les avis destinés au public et les rapports d'incidents continuent de montrer que les chemins d'accès exposés, les connexions tierces non gérées, les méthodes d'authentification peu sûres et une visibilité insuffisante peuvent constituer un risque pour la continuité des opérations, la sécurité, la conformité et la confiance des clients.

Secomea aide les fabricants, les constructeurs de machines et les exploitants d'infrastructures critiques à renforcer la cybersécurité des systèmes OT en leur fournissant un accès à distance sécurisé à ces environnements. Cette plateforme permet aux organisations de contrôler l'accès des utilisateurs aux actifs industriels, de mettre en œuvre un contrôle d'accès basé sur les rôles, de prendre en charge l'authentification multifactorielle, de segmenter l'accès aux systèmes critiques et de conserver les journaux d'audit des sessions à distance.

Pour les fabricants, un accès à distance sécurisé peut permettre un dépannage plus rapide, une réduction des temps d'arrêt, une assistance fournisseur plus sûre et une meilleure préparation à la conformité. Pour les constructeurs de machines, cela permet d'offrir un service à distance évolutif tout en aidant les clients à garder le contrôle sur l'accès de tiers aux systèmes industriels.

« Moins de connectivité est parfaitement inutile pour les entreprises industrielles. Elles ont besoin d'une connectivité mieux maîtrisée », a déclaré Kegel. « Il s'agit de faire en sorte que chaque connexion à distance soit intentionnelle, authentifiée, autorisée, segmentée et visible, devenant ainsi un point de contrôle pour la sécurité moderne des systèmes OT, et plus seulement un simple outil de connectivité. »

Pourquoi l'accès à distance sécurisé est-il essentiel pour la cybersécurité des systèmes OT ?

La cybersécurité des systèmes OT repose sur le contrôle des personnes autorisées à accéder aux systèmes industriels et des conditions dans lesquelles elles peuvent y accéder.

Un accès à distance sécurisé permet de réduire les risques liés à l'accès non géré des fournisseurs, au partage d'identifiants, à l'exposition des systèmes et à des autorisations trop larges.

Le contrôle d'accès basé sur les rôles, l'authentification multifactorielle, la segmentation et la journalisation des audits deviennent désormais des exigences de base pour l'accès à distance aux systèmes OT.

Les fabricants ont besoin d'une visibilité tant sur les systèmes de contrôle principaux que sur les systèmes connexes de l'OT (les systèmes d'archivage de données, les postes de travail d'ingénierie, les plateformes de maintenance sur site et les outils de maintenance à distance, par exemple).

L'accès à distance sécurisé renforce la résilience opérationnelle en permettant d'accélérer les diagnostics et le dépannage sans compromettre la gouvernance en matière de sécurité.

À propos de Secomea

Secomea permet aux fabricants, aux constructeurs de machines et aux exploitants d'infrastructures critiques de connecter, de surveiller et de gérer en toute sécurité leurs environnements industriels. Ses solutions d'accès à distance sécurisées aident les organisations à renforcer la cybersécurité des systèmes OT, à réduire les temps d'arrêt, à améliorer leur préparation à la conformité et à garantir la gouvernance de l'accès aux systèmes critiques.

www.secomea.com

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