SanerNow Risk Prioritization, basée sur le cadre SSVC de CISA, s'appuie sur les informations bien connues de SecPod sur les vulnérabilités pour hiérarchiser efficacement les vulnérabilités, les mauvaises configurations et autres risques de sécurité et améliorer la posture de cybersécurité.

RREDWOOD CITY, Californie. et BANGALORE, Inde, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- SecPod Technologies, pionnier mondial de la gestion des vulnérabilités, a lancé SanerNow Risk Prioritization , alias SanerNow RP, afin d'évaluer et de hiérarchiser le nombre de vulnérabilités en augmentation exponentielle au sein des organisations. Première solution au monde de hiérarchisation des risques basée sur la technologie SSVC, elle permettra aux RSSI et aux équipes de sécurité informatique de combiner l'impact commercial, l'exploitabilité, les renseignements sur les vulnérabilités et l'analyse des données afin de hiérarchiser rapidement et efficacement les risques de sécurité.

Face aux millions de risques de sécurité qui se cachent dans les réseaux modernes, les équipes de sécurité informatique sont souvent dépassées par la gestion de ces risques et il devient de plus en plus difficile de les atténuer efficacement. En outre, la correction de chaque risque prend du temps et ne permet pas de lutter efficacement contre les cyberattaques. L'accent étant mis sur les vulnérabilités à faible risque et l'arriéré sans cesse croissant, les vulnérabilités à haut risque qui requièrent une attention immédiate risquent de passer inaperçues. La classification et la hiérarchisation constituent le seul moyen de se frayer un chemin à travers cette montagne de vulnérabilités.

Chandrashekhar Basavanna, PDG de SecPod, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer cette innovation issue du laboratoire de SecPod. Avec chaque nouveau produit que nous lançons, nous nous fixons de nouvelles normes. SanerNow RP est un pont crucial entre la détection et l'atténuation des vulnérabilités qui aide nos clients à rationaliser efficacement leurs efforts de correction. SanerNow RP utilise l'apprentissage automatique, la prédiction, la validation de la chaîne d'élimination et les renseignements internes sur les vulnérabilités pour classer avec précision les vulnérabilités dans différents groupes de priorité. »

Contrairement à d'autres solutions qui hiérarchisent les risques, SanerNow Risk Prioritization, intégrée de manière native à la solution de gestion avancée des vulnérabilités SanerNow, hiérarchise ET atténue les risques les plus importants, offrant ainsi une amélioration inégalée de la réduction des vulnérabilités et de la posture de sécurité. En outre, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour réduire efficacement la surface d'attaque.

SanerNow Risk Prioritization est désormais disponible pour le public en tant qu'extension de la plateforme de gestion avancée des vulnérabilités (AVM) SanerNow afin de simplifier et d'intégrer de manière transparente la gestion des vulnérabilités dans un flux de travail simple. La plateforme de gestion avancée des vulnérabilités SanerNow est une plateforme complète de gestion des vulnérabilités qui offre une visibilité et un contrôle sur l'infrastructure informatique, la détection et la hiérarchisation des vulnérabilités, et la correction de ces vulnérabilités au sein de la même plateforme.

À propos de SecPod : SecPod est une société de technologie de cybersécurité SaaS créée dans le but unique et inébranlable de prévenir les cyberattaques. Fondée en 2008, la société fournit des solutions avancées de gestion des vulnérabilités de pointe qui renforcent la posture de sécurité des entreprises à travers le monde.

