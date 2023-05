SecurityHQ erhält CREST-Akkreditierung - die höchsten Prüfungsstandards

LONDON, 1. Mai 2023 /PRNewswire/ -- SecurityHQ, ein führender Global Managed Security Services Provider (MSSP), hat die CREST-Akkreditierung erhalten, was kontinuierliches Engagement für die Verbesserung und Stärkung der Datensicherheit und Cyber-Sicherheitsdienste sowie die Konsistenz bei den Ansätzen unterstreicht.

SecurityHQ Achieves CREST Accreditation - The Highest Audit Standards

Um die höchsten Prüfungsstandards einzuhalten, sorgt SecurityHQ für erweiterte konforme Prozesse und Reife in Bezug auf Kundenservice, Eskalationsmanagement und Informationsmanagement. Unternehmen der CREST-Mitgliedsstaaten werden regelmäßig strengen Bewertungen unterzogen, während CREST-zertifizierte Personen strenge Prüfungen durchlaufen, um ein Höchstmaß an Wissen, Fähigkeiten und Kompetenz zu demonstrieren. Um die Währung des Wissens im Hinblick auf die sich schnell verändernden technischen Sicherheitsumgebungen zu gewährleisten, wird der Zertifizierungsprozess alle drei Jahre wiederholt.

„SecurityHQ gehört nur zu einer kleinen Anzahl von Unternehmen, die von CREST die Akkreditierung Security Operation Centre erhalten haben, was zeigt, wie ausgereift unsere Serviceangebote sind. SecurityHQ hat die Prüfung durch die Bank mit einem CMMI des höchsten Reifegrads von 5 und 4 bestanden und es wurden eine Reihe von Service-Attributen gemessen, die von Servicebereitstellung, Sicherheit, Bedrohungsdaten, Ermittlungen und Erkennungsfähigkeiten reichten." - Chris Cheyne, CTO, SecurityHQ

„Ein CREST-akkreditiertes Unternehmen zu werden, ist ein Beweis für die harte Arbeit des Teams von SecurityHQ und die Qualität seiner SOC-Dienstleistungen. Die SOC-Validierung versetzt das Unternehmen in eine starke Position, die wachsende globale Nachfrage nach hochwertigen, vertrauenswürdigen managed SOC-Diensten zu befriedigen. Ein effektives SOC ist für die Unterstützung von Vorfallerkennung- und Reaktionsfähigkeiten zur Bekämpfung immer raffinierterer Cyberangriffe entscheidend. Die CREST-Akkreditierung bietet eine unabhängige, nachprüfbare Qualitätssicherung, damit die Käufer Vertrauen in die Dienstleistungen von SecurityHQ haben können."- Rowland Johnson, Präsident von CREST

SecurityHQ zeigt das höchste Maß an Sorgfalt von allen SOCs auf globaler Ebene und sichert so die allgemeine Sicherheitssituation von Kunden, Daten und Prozessen. SecurityHQ wird Unternehmen dabei unterstützen, CREST bei der konsequenten Steuerung ihres IT-Risikos in Übereinstimmung mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) zu unterstützen.

Informationen zu SecurityHQ

Global MSSP mit erstklassigen Security Operation Centers (SOC's) weltweit zur Verwaltung, Erkennung und Verteidigung gegen alle böswilligen Aktivitäten. Die mehr als 300 Analysten des Unternehmens stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um Cyberbedrohungen zu erkennen, zu überwachen und darauf zu reagieren, damit Sicherheitsrisiken und Herausforderungen angegangen werden können und die Sicherheit verbessert wird. Durch die Kombination von dedizierten Sicherheitsexperten, hochmoderner Technologie und Prozessen erhalten Kunden ein Unternehmenserlebnis, das sicherstellt, dass alle virtuellen IT-Assets, die Cloud und die traditionellen Infrastrukturen geschützt sind.

