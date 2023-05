LONDRES, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- SecurityHQ, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de sécurité gérés (MSSP), a reçu l'accréditation CREST, qui met en évidence un engagement continu à améliorer et à renforcer les services de sécurité des données et de cybersécurité, et à faire preuve de cohérence dans les approches.

SecurityHQ obtient l'accréditation CREST - les normes d'audit les plus élevées

Pour se conformer aux normes d'audit les plus élevées, SecurityHQ garantit des processus conformes enrichis et une maturité en ce qui concerne le service à la clientèle, la gestion de l'escalade et la gestion de l'information. Les entreprises membres du CREST font l'objet d'évaluations régulières et rigoureuses, tandis que les personnes certifiées CREST passent des examens rigoureux pour démontrer les plus hauts niveaux de connaissances, d'aptitudes et de compétences. Pour garantir l'actualisation des connaissances dans des environnements de sécurité technique en évolution rapide, le processus de certification est répété tous les trois ans.

« SecurityHQ fait partie du petit nombre d'organisations qui ont obtenu l'accréditation du centre d'opérations de sécurité du CREST, ce qui démontre la grande maturité de notre offre de services. SecurityHQ a passé l'audit avec une note CMMI de la plus haute maturité de 5 et 4 dans tous les domaines et a mesuré une gamme d'attributs de service allant de la prestation de services, à l'assurance, aux renseignements sur les menaces, à l'investigation et aux capacités de détection. » – Chris Cheyne, directeur technique, SecurityHQ

« Le fait de devenir une entreprise accréditée CREST témoigne du travail acharné de l'équipe de SecurityHQ et de la qualité de ses services SOC. La validation du SOC place l'entreprise en position de force pour répondre à la demande mondiale croissante de services SOC gérés de haute qualité et de confiance. Un SOC efficace est essentiel pour étayer les capacités de détection et de réponse aux incidents afin de lutter contre des cyber-attaques de plus en plus sophistiquées. L'accréditation CREST fournit une assurance qualité indépendante et vérifiable, de sorte que les acheteurs peuvent avoir confiance dans les services fournis par SecurityHQ. » - Rowland Johnson, président du CREST

SecurityHQ fait preuve du plus haut niveau de soin, à travers tous les SOC, à l'échelle mondiale, en sécurisant la position globale de sécurité des clients, des données et des processus. SecurityHQ aidera les organisations à tirer parti du CREST pour gérer de manière cohérente leurs risques informatiques, conformément à la loi sur la résilience opérationnelle numérique (Digital Operational Resilience Act - DORA).

À propos de SecurityHQ

MSSP mondial avec des centres d'opérations de sécurité (SOC) de classe mondiale situés dans le monde entier, pour gérer, détecter et se défendre contre toutes les activités malveillantes. Grâce à l'analyse des journaux en temps réel, à l'orchestration de la sécurité, à l'automatisation et aux outils de réponse pour l'investigation, la chasse aux menaces et la réponse, les plus de 300 analystes de l'entreprise sont disponibles pour détecter, surveiller et répondre aux cybermenaces 24 heures sur 24, pour faire face aux risques et aux défis en matière de sécurité, et pour améliorer la posture de sécurité. En associant des experts en sécurité dévoués, une technologie et des processus de pointe, les clients bénéficient d'une expérience de niveau entreprise qui garantit la protection de tous les actifs informatiques virtuels, des infrastructures en nuage et traditionnelles.

