SecurityScorecard iniciuje prijatie hodnotení bezpečnosti v Európe prostredníctvom partnerstva s Exclusive Networks

NEW YORK, 6. apríla 2022 /PRNewswire/ -- SecurityScorecard, celosvetový líder v oblasti hodnotenia kybernetickej bezpečnosti, dnes oznámil uzavretie celoeurópskej exkluzívnej distribučnej dohody so spoločnosťou Exclusive Networks, globálnym špecialistom na kybernetickú bezpečnosť digitálnej infraštruktúry, s cieľom urýchliť zavedenie hodnotenia bezpečnosti v celej Európe. Partnerstvo so špecializovaným distribútorom s pridanou hodnotou Ignition Technology, ktorý je vo vlastníctve Exclusive Networks, umožňuje európskym organizáciám okamžite vyhodnocovať, analyzovať a priebežne monitorovať bezpečnostné riziká s cieľom posilniť si bezpečnostné postoje.

„Vyvíjajúca sa geopolitická situácia núti riaditeľov CISO v celej Európe prehodnocovať svoje kyberneticko-bezpečnostné postoje a vyžaduje od nich väčší prehľad o ploche útokov ako kedykoľvek predtým," povedal Jan Bau, viceprezident spoločnosti SecurityScorecard pre predaj v regióne EMEA. „S rozširujúcim sa prostredím hrozieb sa vďaka odborným znalostiam spoločnosti Exclusive Networks, ktorá pomáha revolučným riešeniam kybernetickej bezpečnosti, ako je SecurityScorecard, preraziť v regióne EMEA, dramaticky zvýši počet európskych organizácií, ktoré budú môcť okamžite zlepšiť svoje bezpečnostné postoje prostredníctvom veľmi potrebných údajov, viditeľnosti a prehľadu."

SecurityScorecard poskytuje komplexné hodnotenia bezpečnosti, automatizované hodnotenia a poradenstvo od odborníkov z odvetvia, pričom poskytuje prehľadné hodnotiace tabuľky so stupňami A až F na zlepšenie komunikácie, efektívne vykazovanie zhody a informovanejšie rozhodovanie. Riešenie umožňuje organizáciám automatizovať a zrýchliť výmenu dotazníkov s viac ako 20 šablónami a dotazníkmi prieskumov zhody v potrebnom rozsahu.

„Spoločnosť Exclusive Networks sa zameriava na uspokojenie dopytu zákazníkov a partnerov v celej Európe po najúčinnejších riešeniach kybernetickej bezpečnosti na súčasnom trhu," povedal Sean Remnant, riaditeľ pre stratégiu spoločnosti Exclusive Networks. „SecurityScorecard poskytuje našej sieti zákazníkov a partnerov okamžitý prehľad o ich bezpečnostných postojoch a postojoch ich dodávateľov a obchodných partnerov, aby plne pochopili svoje skutočné kybernetické riziko."

Exclusive Networks je globálny špecialista na dôveryhodnú kybernetickú bezpečnosť digitálnej infraštruktúry, ktorý podporuje prechod na úplne dôveryhodnú digitálnu budúcnosť pre všetkých ľudí a organizácie. Spoločnosť Exclusive Networks, ktorá sa pôsobí v 43 krajinách a je schopná poskytovať služby zákazníkom vo viac ako 170 krajinách na piatich kontinentoch, má jedinečný model „miestneho predaja v globálnom meradle", ktorý kombinuje extrémne zameranie a hodnotu miestnych nezávislých spoločností s rozsahom a poskytovaním služieb jednej celosvetovej distribučnej spoločnosti.

O spoločnosti SecurityScorecard

SecurityScorecard, financovaná prvotriednymi investormi vrátane Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital a ďalších, je globálnym lídrom v oblasti hodnotenia kybernetickej bezpečnosti s viac ako 12 miliónmi priebežne hodnotených spoločností. Spoločnosť založili v roku 2013 odborníci na bezpečnosť a riziká, Dr. Aleksandr Yampolskiy a Sam Kassoumeh; patentovanú technológiu hodnotenia spoločnosti SecurityScorecard využíva viac ako 30 000 organizácií na riadenie podnikových rizík, riadenie rizík tretích strán, podávanie správ správnej rade, hĺbkové previerky, upisovanie kybernetického poistenia a regulačný dohľad. SecurityScorecard je prvou spoločnosťou s ratingom kybernetickej bezpečnosti, ktorá ponúka služby digitálnej forenznej analýzy a reakcie na incidenty a poskytuje 360-stupňový prístup k bezpečnostnej prevencii a reakcii pre svojich zákazníkov a partnerov po celom svete. Spoločnosť SecurityScorecard pokračuje vo vytváraní bezpečnejšieho sveta tým, že mení spôsob, akým spoločnosti chápu, zlepšujú a oznamujú riziká kybernetickej bezpečnosti svojim správnym radám, zamestnancom a dodávateľom. Každá organizácia má univerzálne právo na svoje dôveryhodné a transparentné hodnotenie Instant SecurityScorecard . Viac informácií nájdete na adrese securityscorecard.com alebo sa s nami spojte v sieti LinkedIn.

