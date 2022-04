SecurityScorecard rozpoczyna wdrażanie ratingów bezpieczeństwa w Europie, nawiązując partnerstwo z Exclusive Networks

Partnerstwo stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wśród klientów i partnerów z całej Europy na większą przejrzystość cyberbezpieczeństwa i szybsze podejmowanie decyzji.

NOWY JORK, 6 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma SecurityScorecard, globalny lider w dziedzinie ratingów cyberbezpieczeństwa, ogłosiła dziś zawarcie ogólnoeuropejskiej umowy o wyłączną dystrybucję z Exclusive Networks, globalnym specjalistą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej, której celem jest przyspieszenie procesu wdrażania ratingów bezpieczeństwa w całej Europie. Partnerstwo zawarte z należącym do Exclusive Networks wyspecjalizowanym dystrybutorem Ignition Technology, ukierunkowanym na zapewnianie wartości dodanej, umożliwi europejskim organizacjom szybką ocenę, analizowanie i ciągłe monitorowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem w celu ulepszenia ich polityki bezpieczeństwa.

„Zmieniający się krajobraz geopolityczny sprawia, że dyrektorzy ds. bezpieczeństwa w całej Europie muszą zrewidować swoje podejście do cyberbezpieczeństwa. To z kolei wymaga od nich większej niż kiedykolwiek wcześniej przejrzystości w kwestii powierzchni ataku ‒ powiedział Jan Bau, wiceprezes ds. sprzedaży w regionie EMEA w firmie SecurityScorecard. ‒ Wraz ze wzrostem zagrożeń doświadczenie Exclusive Networks w zakresie wspierania przełomowych rozwiązań na rzecz cyberbezpieczeństwa, takich jak SecurityScorecard, w regionie EMEA przyczyni się do znacznego wzrostu liczby europejskich organizacji, które będą w stanie szybko ulepszyć swoje rozwiązania dzięki niezwykle przydatnym danym, przejrzystości i lepszemu zrozumieniu problemu".

SecurityScorecard zapewnia kompleksowy rating bezpieczeństwa, zautomatyzowane oceny i wskazówki ekspertów branżowych, dostarczając łatwe w interpretacji karty wyników w skali A-F w celu poprawy komunikacji, efektywnego raportowania zgodności i bardziej świadomego podejmowania decyzji. Rozwiązanie to pozwala organizacjom zautomatyzować i przyspieszyć wymianę kwestionariuszy dzięki ponad 20 szablonom ankiet zgodności i kwestionariuszy w odpowiedniej skali.

„Exclusive Networks koncentruje się na zaspokojeniu zapotrzebowania wśród klientów i partnerów z całej Europy na najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa dostępne obecnie na rynku ‒ powiedział Sean Remnant, dyrektor strategiczny Exclusive Networks. ‒ SecurityScorecard zapewnia naszej sieci klientów i partnerów natychmiastowy wgląd w politykę bezpieczeństwa realizowaną przez nich samych oraz przez ich dostawców i partnerów biznesowych, aby w pełni zrozumieć rzeczywiste ryzyko cybernetyczne, z którym się mierzą".

Exclusive Networks to zaufany, globalny specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej, stymulujący zmianę w kierunku niezawodnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich ludzi i organizacji. Exclusive Networks, działając w 43 krajach i posiadając potencjał w zakresie obsługi klientów z ponad 170 krajów na pięciu kontynentach, opiera się na unikalnym modelu „sprzedaży lokalnej i globalnej skali", który łączy w sobie wyjątkową koncentrację i wartość niezależnych, lokalnych firm ze skalą i świadczeniem usług przez pojedynczą światową potęgę dystrybucyjną.

SecurityScorecard

Finansowana przez światowej klasy inwestorów, w tym Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital i innych, firma SecurityScorecard jest globalnym liderem w dziedzinie ratingów cyberbezpieczeństwa obejmujących ponad 12 mln ocenianych firm. Utworzona w 2013 r. przez ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i ryzyka, dr Aleksandra Yampolskiy'ego i Sama Kassoumeha, opatentowana technologia ratingowa SecurityScorecard jest wykorzystywana przez ponad 30 tysięcy organizacji na potrzeby zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem podmiotów zewnętrznych, raportowania zarządu, analiz due diligence, ubezpieczania cybernetycznego i nadzoru regulacyjnego. SecurityScorecard jest pierwszą firmą, która oferuje usługi z zakresu informatyki śledczej i reagowania na incydenty, zapewniając swoim klientom i partnerom z całego świata całościowe podejście w zakresie prewencji i reagowania na zagrożenia. SecurityScorecard nieustannie dąży do kształtowania bezpieczniejszego świata, zmieniając sposób, w jaki firmy postrzegają, wprowadzają ulepszenia i przekazują informacje na temat ryzyka cybernetycznego swoim zarządom, pracownikom i sprzedawcom. Każda organizacja ma prawo do otrzymania wiarygodnej i przejrzystej oceny w ramach Instant SecurityScorecard. Więcej informacji można znaleźć na stronie: securityscorecard.com lub łącząc się z nami za pośrednictwem LinkedIn.

