Seegene abre nova subsidiária em Bogotá, Colômbia, para promover testes da COVID-19 na região

A oitava subsidiária global da empresa também realizará exames de HPV na região

SEUL, Coreia do Sul, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), empresa líder em biotecnologia especializada em diagnósticos moleculares (MDx), anunciou a abertura de sua oitava subsidiária global, localizada estrategicamente em Bogotá, na Colômbia. A nova entidade, conhecida como "Seegene Colombia S.A.S", começou a operar em meados de outubro. Embora a necessidade imediata seja de testes de COVID-19 mais rápidos e acessíveis em toda a região, a subsidiária também realizará exames de outros vírus como o papilomavírus humano (HPV).

A Seegene tem sete outras subsidiárias nos EUA, Canadá, Alemanha, Itália, México, Brasil e Oriente Médio, que trabalham em estreita colaboração com a matriz da empresa em Seul, na Coreia do Sul.

"Geograficamente, a Colômbia está localizada em uma posição realmente estratégica no topo da América do Sul e vem travando uma batalha intensa tanto com os casos de COVID-19 quanto com o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2", disse o Dr. Jong-Yoon Chun, fundador e CEO da Seegene. "Isso torna os testes e a vigilância ainda mais importantes do ponto de vista da saúde pública. Acreditamos que estamos perfeitamente preparados para atender a essa necessidade, oferecendo testes mais rápidos e precisos à Colômbia e aos países vizinhos."

Até o momento, a Colômbia informou quase cinco milhões de infecções por COVID-19 e mais de 125 mil mortes relacionadas. Normalmente, os testes são importados, o que pode causar atrasos e acesso limitado quando mais se precisa deles. A subsidiária colombiana da Seegene, situada em Bogotá, que contará com especialistas locais, proporcionará maior flexibilidade e segurança na cadeia de suprimentos.

Como uma das principais fornecedoras de testes do SARS-CoV-2 na Colômbia, a Seegene continuará a fortalecer sua posição como uma importante provedora de soluções MDx com um amplo portfólio de produtos, incluindo testes de HPV, DSTs, TB e GI. Os testes detectam diversos patógenos-alvo em uma única reação, ajudando a identificar rapidamente a causa de uma infecção. Esse importante papel na detecção de doenças infecciosas continuará com mais recursos locais.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FONTE Seegene Inc.

SOURCE Seegene Inc.