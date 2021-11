Seegene ouvre une nouvelle filiale à Bogota, en Colombie, pour faire progresser les tests régionaux pour la COVID-19

La huitième filiale mondiale de la société soutiendra également le dépistage régional du HPV

SÉOUL, Corée du Sud, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans les diagnostics moléculaires (MDx), a annoncé l'ouverture d'une huitième filiale mondiale, stratégiquement située à Bogota, en Colombie. La nouvelle entité, baptisée « Seegene Colombia S.A.S. », a commencé ses activités à la mi-octobre. Si le besoin immédiat est de disposer de tests de COVID-19 plus rapides et plus accessibles dans toute la région, la filiale prendra également en charge le dépistage d'autres virus tels que les papillomavirus humains (HPV).

Seegene possède sept autres filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil et au Moyen-Orient, qui travaillent en étroite collaboration avec le siège de la société à Séoul, en Corée du Sud.

« Géographiquement, la Colombie se trouve dans une position vraiment centrale, au sommet de l'Amérique du Sud, qui a dû faire face à d'immenses difficultés tant avec les cas de COVID-19 qu'avec l'émergence de nouveaux variants du SRAS-CoV-2 », a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, fondateur et PDG de Seegene. « Cela rend le dépistage et la surveillance encore plus importants pour la santé publique. Nous pensons que nous sommes particulièrement bien placés pour répondre à ce besoin, en fournissant des tests plus rapides et plus précis à la Colombie et aux pays voisins. »

À ce jour, la Colombie a signalé près de cinq millions d'infections par la COVID-19 et plus de 125 000 décès. Les tests sont généralement importés, ce qui peut entraîner des retards et un accès restreint au moment où ils sont le plus nécessaires. La filiale colombienne de Seegene, située à Bogota, qui sera dotée d'experts locaux, offrira une plus grande flexibilité et une meilleure sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

Seegene, qui est l'un des principaux fournisseurs de tests SRAS-CoV-2 en Colombie, continuera à renforcer sa position de fournisseur clé de solutions MDx avec un large portefeuille de produits comprenant des tests HPV, IST, tuberculose et maladies gastro-intestinales. Ces tests détectent plusieurs agents pathogènes cibles en une seule réaction, ce qui permet d'identifier rapidement la cause d'une infection. Ce rôle dans le dépistage des maladies infectieuses se poursuivra avec davantage de ressources locales.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.