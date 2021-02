Seegene affiche des résultats sans précédent pour le T4 et l'année 2020 et écrit l'histoire en devenant une entreprise multimilliardaire

SÉOUL, Corée du Sud, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), la plus importante société sud-coréenne spécialisée en diagnostic moléculaire, a publié des résultats financiers préliminaires pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020, avec des records inédits. La société a enregistré des revenus consolidés de 441,7 milliards KRW et un bénéfice d'exploitation de 257,5 milliards KRW pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2020.

Pour toute l'année 2020, Seegene a déclaré des ventes de 1,125 billion KRW – soit neuf fois plus par rapport à l'année précédente – et un bénéfice d'exploitation de 676,2 milliards KRW – trente fois plus qu'à la même période l'an dernier. Les chiffres des ventes annuelles ont permis à la plus grande entreprise de biotechnologie coréenne d'entrer dans le club des sociétés multimilliardaires, un exploit extraordinaire au sein de l'industrie biotechnologique nationale.

Un représentant de Seegene a déclaré : « les ventes trimestrielles ont effacé d'autres records, avec 81,8 milliards KRW au T1, 274,8 milliards au T2, 326,9 milliards au T3 et 441,7 milliards au T4. » L'entreprise a ajouté qu'elle a pu « maintenir 60 % du ratio des bénéfices annuels d'exploitation, un indicateur clair qui reflète bien sa valeur ».

Appuyée par de solides ventes d'équipement pour les diagnostics moléculaires, l'entreprise a déclaré avoir vendu environ 1 600 unités l'an dernier. Cela indique que l'entreprise a acquis une base de clients solide à l'échelle mondiale, qu'elle conservera probablement même après la pandémie de COVID-19. Malgré le déploiement massif des vaccins contre le coronavirus qui a eu lieu au cours des trois derniers mois de 2020, Seegene a installé quelque 700 équipements durant cette période.

Le représentant a ajouté que la hausse des ventes d'équipement témoigne d'une confiance solide à l'égard de sa robuste croissance envisagée dans les années à venir. Au cours des dix dernières années, les ventes accumulées d'équipement de Seegene ont atteint 3 400 unités.

Selon Seegene, compte tenu de la demande sans précédent pour les tests de diagnostic, les ventes de l'année 2021 devraient dépasser celles de 2020. Forte de sa technologie brevetée exclusive, l'entreprise a récemment mis au point le premier test pour les variantes de la COVID-19, capable de dépister et d'identifier de multiples souches mutantes en une seule réaction, au moment où la planète est aux prises avec un nombre croissant de cas associés à ces virus différenciés. Déployant incessamment des efforts pour décharger le fardeau des épaules des professionnels de la médecine avec sa technologie hors pair de diagnostic moléculaire, Seegene s'attend à poursuivre sa forte croissance.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.