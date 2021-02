Seegene overgår sig selv med resultater for 4. kvt. og regnskabsåret 2020 - skriver historie ved at blive en del af "trillion won club"

SEOUL, Sydkorea, 22. februar 2021 /PRNewswire/ -- Sydkoreas førende aktør inden for molekylær diagnostik, Seegene Inc. (KQ096530), har rapporteret resultater for fjerde kvartal og regnskabsåret 2020 på niveauer, der aldrig før er set. Selskabet rapporterede om 441,7 mia. KRW i samlet omsætning og 257,5 mia. KRW i driftsresultat for kvartalet, der sluttede den 31. december 2020.

For hele året 2020 rapporterede Seegene om et salg på 1,125 billion KRW, mere end en nidobling år-til-år. Driftsresultatet lå på 676,2 mia. KRW, 30 gange højere end året før. Det årlige salg giver Koreas førende biotekvirksomhed en sikker plads i den såkaldte "trillion won club", en ekstraordinær bedrift i den koreanske biotekindustri.

En repræsentant for Seegene siger: "Vores kvartalssalg har slået alle tidligere rekorder med 81,8 mia. KRW i 1. kvt., 274,8 mia. KRW i 2. kvt., 326,9 mia. i 3. kvt. og 441,7 mia. KRW i 4. kvt." Virksomheden tilføjer, at Seegene har været "i stand til at opretholde et driftsresultat på 60 % af omsætningen, hvilket afspejler virksomhedens høje værdi".

Understøttet af stærke salgstal for udstyr til molekylær diagnostik rapporterer virksomheden, at den solgte ca. 1.600 enheder alene sidste år. Det betyder, at virksomheden har sikret sig en solid kundebase i hele verden, hvilket formentlig vil fortsætte efter COVID-19-pandemien. I de sidste tre måneder af 2020 installerede Seegene omkring 700 enheder på trods af en massiv udrulning af coronavaccine i kvartalet.

Repræsentanten tilføjede, at stigningen i salget af udstyr signalerer en stærk tiltro til virksomhedens gradvise og robuste vækst i årene fremover. I løbet af det seneste tiår har Seegenes samlede salg af udstyr oversteget 3.400 enheder.

Når virksomheden ser fremad i 2021, siger Seegene, at man "forventer, at salget på årsbasis overstiger sidste års salg på grund af den overvældende efterspørgsel efter diagnostiske tests". På baggrund af Seegenes originale patenterede teknologi har virksomheden netop udviklet sin første COVID-19 varianttest, der - i en situation hvor verden er stillet over for et voksende antal muterede varianter - kan screene og identificere flere muterede varianter i én reaktion. Seegene forventer, at virksomheden vil fortsætte sin robuste tilvækst samtidig med, at den fortsætter med at lette arbejdet for sundhedspersonale med sin enestående teknologi til molekylær diagnostik.

