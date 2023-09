Seegene apresenta "Programa de Inovação Aberta impulsionado pela Seegene" em parceria com a Springer Nature

O programa faz parte dos negócios do Seegene OneSystem TM com o objetivo de criar um "mundo livre de todas as doenças"

de Colaborando com pesquisadores clínicos em todo o mundo, a Seegene compartilhará suas tecnologias e permitirá que os pesquisadores desenvolvam ensaios de qPCR sindrômicos.

SEUL, Coreia do Sul, 24 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder que oferece uma solução total para diagnósticos moleculares de PCR, revelou hoje seu "Programa de Inovação Aberta impulsionado pela Seegene (Open Innovation Program)" em parceria com a Springer Nature, fornecedora líder mundial de serviços para a comunidade de pesquisa. O programa inaugural está disponível globalmente e é o primeiro passo para capacitar especialistas, cientistas e clínicos a desenvolver ensaios de PCR quantitativo sindrômico (qPCR) em todas as áreas.

Uma captura de tela do 'Open Innovation Program desenvolvido pela Seegene', conduzido pela Seegene e Springer Nature (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

O "Open Innovation Program" faz parte dos negócios do Seegene OneSystemTM com o objetivo de criar um mundo livre de todas as doenças, por meio do desenvolvimento de produtos de diagnóstico e diagnóstico precoce em todas as áreas, incluindo câncer e doenças infecciosas, não se limitando a humanos, mas para todos os organismos. Para atingir esse objetivo, os negócios do Seegene OneSystemTM compartilharão a tecnologia e a experiência da Seegene acumuladas ao longo de 20 anos com parceiros globais e permitirá que cientistas em todo o mundo desenvolvam novos produtos de diagnóstico para todas as doenças.

O "Open Innovation Program" inaugural consiste em 15 projetos para desenvolver 15 reagentes de ensaio de diagnóstico sindrômico qPCR em doenças infecciosas e transmitidas por vetores, bem como na detecção de patógenos resistentes a medicamentos. As inscrições podem ser enviadas até 31 de outubro de 2023 (23:59, GMT) e, após uma avaliação abrangente das inscrições, os premiados serão anunciados em15 de março de 2024. Os candidatos devem formar equipes de dois ou mais indivíduos empregados ou afiliados a uma universidade, instituto de pesquisa ou organização similar autorizada a realizar estudos pré-clínicos e clínicos. Juntamente com subsídios de pesquisa de até USD 600.000 por projeto, os premiados receberão reagentes de qPCR sindrômico da Seegene, reagentes de extração, consumíveis, educação sobre métodos de estudo clínico, instrumentos e software para experimentação automatizada, sem custo para uso e realização de estudos pré-clínicos e clínicos para patógenos-alvo definidos durante o período do estudo.

Os 15 projetos estão nas seguintes categorias:

Infecção do trato urinário

Dermatófitos

Infecções sexualmente transmissíveis

Triagem de vaginite, incluindo estreptococo do grupo B

Painel respiratório

Tipagem de micobactérias não tuberculosas

Doença transmitida por carrapatos

Vírus da febre tropical

Staphylococcus aureus resistente à meticilina

Organismos resistentes a vários medicamentos

Ao comentar sobre o formato do programa, o Dr. Dae-Hoon Lee, vice-presidente executivo e diretor de P&D da Seegene, disse: "Como esta é a primeira fase do Open Innovation Program, a Seegene liderará a maior parte do programa — design de produtos, planejamento de desenvolvimento de produtos e estudos de viabilidade sem espécimes clínicos, para que os premiados possam se concentrar na realização de estudos pré-clínicos e clínicos com espécimes clínicos.

"Na próxima fase, os premiados utilizarão o Seegene Digitalized Development System (SGDDS) para conduzir todo o programa de desenvolvimento, desde projetos de produtos até validações clínicas".

Antes de lançar o "Open Innovation Program", a Seegene anunciou seu acordo de parceria estratégica com a Springer Nature emjunho de 2023. Através do acordo, a Springer Nature está apresentando os negócios do Seegene OneSystem™ à comunidade científica global para participar ativamente no desenvolvimento de novos ensaios dentro de uma rede global em todos os campos.

"Acreditamos na missão da Seegene de criar um mundo livre de todas as doenças compartilhando sua tecnologia de ponta com a comunidade científica global", disse Richard Hughes, vice-presidente de publicações, natureza e soluções de impacto da Springer Nature. "Encorajamos cientistas de diferentes áreas a colaborar com a Seegene no desenvolvimento de ensaios de PCR que possam ter um impacto real na saúde global".

Uma empresa de diagnóstico molecular por PCR normalmente pode desenvolver apenas alguns ensaios sindrômicos anualmente. No entanto, com o Open Innovation Program, a Seegene pretende aumentar significativamente o número de ensaios que podem ser desenvolvidos para centenas e milhares por ano.

"Com este programa, a Seegene deu um primeiro passo histórico em direção ao objetivo de criar um 'mundo livre de todas as doenças'", disse o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO da Seegene. "O início do nosso programa global não apenas acelerará os negócios do Seegene OneSystem™, mas também terá um impacto na adoção generalizada de diagnósticos de qPCR sindrômicos".

A Seegene expande os negócios do Seegene OneSystem™ para criar um "mundo livre de todas as doenças"

Como parte do negócio Seegene OneSystem™, a Seegene assinou recentemente acordos de parceria com empresas líderes em diagnóstico – Hylabs em Israel e Werfen na Espanha. A Seegene planeja expandir parcerias de países da Europa e da Ásia este ano. Até 2028, a Seegene pretende assinar parcerias com empresas líderes em 100 países.

Através do Seegene OneSystem™, a Seegene tem como objetivo compartilhar a tecnologia de ensaio sindrômico qPCR; tecnologia de desenvolvimento automatizado de ensaios (SGDDS); tecnologia de matérias-primas padronizadas; tecnologia de instrumentos automatizados (AIOS™); tecnologia de fabricação automatizada (SG MATES&ARMS); e tecnologia de análise de dados e gerenciamento de informações (SG STATS).

A partir de hoje, mais informações sobre o "Open Innovation Program", além de conteúdo relacionado sobre seus benefícios previstos para a saúde, serão compartilhados nos sites da Springer Nature e da Seegene.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201040/OpenInnovationProgram.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

