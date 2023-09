Seegene dévoile son programme « Open Innovation Program Powered by Seegene » en partenariat avec Springer Nature

Le programme fait partie de l'activité Seegene OneSystem TM visant à créer un « monde libéré de toutes les maladies »

En collaboration avec des scientifiques du monde entier, Seegene partagera ses technologies et permettra aux experts de tous les domaines de développer des tests de qPCR syndromiques

SÉOUL, Corée du Sud, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), une entreprise sud-coréenne de premier plan fournissant une solution complète pour les diagnostics moléculaires par PCR, a dévoilé aujourd'hui son « Open Innovation Program powered by Seegene (Programme d'innovation ouverte) » en partenariat avec Springer Nature, un des principaux fournisseurs mondiaux de services à destination de la communauté scientifique. Ce programme d'Open Innovation proposé par Seegene est accessible dans le monde entier et vise à encourager les experts, les scientifiques et les cliniciens à développer des tests de PCR en temps réel (qPCR) syndromiques dans tous les domaines.

A screen capture of 'Open Innovation Program powered by Seegene' website, conducted by Seegene and Springer Nature

Le programme d'innovation ouverte fait partie de l'activité Seegene OneSystemTM qui vise à créer un monde libéré de toutes les maladies grâce au développement de produits de diagnostic et de diagnostic précoce dans tous les domaines, y compris le cancer et les maladies infectieuses, non seulement pour l'homme, mais aussi pour tous les organismes. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise Seegene OneSystemTM partagera la technologie et l'expertise de Seegene accumulées depuis plus de 20 ans avec des partenaires mondiaux et permettra aux scientifiques du monde entier de développer de nouveaux produits de diagnostic pour toutes les maladies.

Ce premier « Programme d'innovation ouverte » se compose de 15 projets destinés à développer 15 réactifs de tests qPCR de diagnostic syndromique pour les maladies infectieuses et à transmission vectorielle, ainsi que pour la détection d'agents pathogènes résistants aux médicaments. Les demandes peuvent être soumises au plus tard le 31 octobre 2023 (23 h 59, GMT) et, après une évaluation complète des demandes, les lauréats seront annoncés le 15 mars 2024. Les candidatures doivent être constituées d'équipes d'au moins deux personnes employées ou affiliées à une université, un institut de recherche ou un organisme similaire autorisé à effectuer des études précliniques et cliniques. Avec des subventions de recherche allant jusqu'à 600 000 USD par projet, les lauréats recevront des réactifs qPCR syndromiques de Seegene, des réactifs d'extraction, des consommables, des formations sur les méthodes d'étude clinique, des instruments et des logiciels gratuits pour l'expérimentation automatisée pour l'utilisation et la réalisation d'études précliniques et cliniques pour des pathogènes cibles définis pendant la période d'étude.

Les 15 projets sont classés dans les catégories suivantes :

Infection des voies urinaires

Dermatophytes

Infection sexuellement transmissible

Dépistage de la vaginite, y compris les streptocoques du groupe B

Panel respiratoire

Typage des mycobactéries non tuberculeuses

Maladies transmises par les tiques

Virus de la fièvre tropicale

Staphylocoque doré résistant à la méthicilline

Organismes multirésistants

Concernant le format du programme, M. Dae-Hoon Lee, vice-président exécutif et directeur de la R&D de Seegene, a déclaré : « Comme il s'agit de la première phase du programme d'innovation ouverte, Seegene dirigera la majorité du programme (conception des produits, planification du développement des produits et études de faisabilité sans échantillons cliniques) afin que les lauréats puissent se concentrer sur la réalisation d'études précliniques et cliniques avec des échantillons cliniques.

Dans la phase suivante, les lauréats utiliseront le système de développement numérisé de Seegene (SGDDS) pour mener l'ensemble du programme de développement, de la conception des produits aux validations cliniques. »

Avant de dévoiler le programme d'innovation ouverte, Seegene a annoncé son accord de partenariat stratégique avec Springer Nature en juin 2023. Dans le cadre de cet accord, Springer Nature présente l'activité Seegene OneSystem™ à la communauté scientifique mondiale afin de participer activement au développement de nouveaux tests au sein d'un réseau mondial, tous domaines confondus.

« Nous croyons en la mission de Seegene qui consiste à créer un monde libéré de toutes les maladies en partageant sa technologie de pointe avec la communauté scientifique mondiale », a déclaré Richard Hughes, vice-président de l'édition, Nature & Impact Solutions de Springer Nature. « Nous encourageons les scientifiques de différents domaines à collaborer avec Seegene dans le développement de tests PCR qui peuvent avoir un impact réel sur la santé mondiale. »

Une entreprise de diagnostic moléculaire par PCR ne peut généralement développer que quelques tests syndromiques par an. Cependant, avec le programme d'innovation ouverte, Seegene vise à augmenter considérablement le nombre de tests qui peuvent être développés à des centaines, voire des milliers par an.

« Grâce à ce programme, Seegene a fait un premier pas historique vers l'objectif de créer un "monde libéré de toutes les maladies", a déclaré le Dr. Jong-Yoon Chun, PDG de Seegene. Le lancement de notre programme mondial accélérera non seulement les activités de Seegene OneSystem™, mais aura également un impact sur l'adoption généralisée des diagnostics syndromiques par qPCR. »

Seegene développe son activité Seegene OneSystem™ pour créer un « monde libéré de toutes les maladies »

Dans le cadre de l'activité Seegene OneSystem™, Seegene a récemment signé des accords de partenariat avec des sociétés de diagnostic de premier plan : Hylabs en Israël et Werfen en Espagne. Seegene prévoit d'élargir les partenariats avec des pays d'Europe et d'Asie cette année. D'ici 2028, Seegene s'est fixé comme objectif de signer des partenariats avec des entreprises leaders dans 100 pays.

Grâce au Seegene OneSystem™, Seegene vise à partager les technologies de qPCR syndromiques, de développement de test automatisé (SGDDS), de standardisation des matières premières, d'automatisation des instruments (AIOS™), de fabrication automatisée (SG MATES & ARMS), ainsi que de l'analyse des données et de gestion de l'information (SG STATS).

À partir d'aujourd'hui, de plus amples informations sur le « Programme d'innovation ouverte » ainsi que du contenu connexe sur ses avantages prévus pour la santé seront partagés sur les sites Web de Springer Nature et de Seegene.

