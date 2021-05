Seegene introducerar ett exklusivt diagnostiksystem för att diagnostisera COVID-19-varianter vid ECCMID

SEOUL, Korea, 26 maj, 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), ett bioteknikföretag som specialiserat sig på molekylär diagnostik har återigen fått erkännande för sitt unika system för diagnostik av COVID-19 varianter vid årets Europeiska kongress för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar, ECCMID.

Seegenes Dr. Guy Willem Lee, direktör för marknadsföringsstrategi introducerade diagnostiksystemet under temat "SARS-CoV-2 och varianter 'fullständig screening' lösning" med hjälp av de senaste diagnostiska tester för COVID-19 varianter. "Bakgrunden till Koreas enastående kontroll vid pandemins början har sin grund i ett diagnostiskt system på en plattform vilket möjliggör masstestning," säger Lee. Han tillade att "systemet möjliggjorde den diagnostiska processen allt från provinsamligar till PCR testning på en gång, vilket hjälpte lokala myndigheter att snabbt kontrollera pandemin."

Effektiviteten av det nuvarande diagnostiska systemet hade däremot ifrågasatts på grund av det ökande antalet av COVID-19 varianter som sprids snabbt med rapporter om att vacciner kanske inte ger tillräckligt skydd emot dem. Centers for Diseases Control and Prevention har tidigare sagt att varianter är redo att driva en ökning av nya fall i USA under majmånad efter att ha beräknat att de globala COVID-19 fallen kommer att öka kraftigt under den kontinuerliga ökningen av varianter.

Med hänvisning till Seegenes 'Fullständiga screening-lösning,' föreslog direktör Lee att systemet kan hjälpa att effektivt motverka den utdragna COVID-19 pandemin. Den 'Fullständiga screening lösningen' är ett steg-för-steg-system som kan bekräfta om en individ har smittats av coronavirus vildtyp eller virusvarianten genom ett enda PCR test i realtid. För närvarande måste sjukvårdsmyndigheter gå igenom en extra omgång av genomisk sekvensering för att urskilja förekomsten av COVID-19-varianter efter standard PCR-tester, vilket automatiskt leder till en mer utdragen testningstid.

Mot bakgrunden av Seegenes 'Fullständiga screening lösning' är företagets senaste diagnostiska test för varianterAllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay och AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay. AllplexTM SARS-CoV-2 Master är ett idealt sätt för screening av COVID-19 eftersom det ger resultat för om en person är positiv för COVID-19 och även dess varianter. Efter en första testrunda hjälper Seegene's AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay till attt identifiera flera muterade varianter i en enda reaktion.

AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay kan detektera totalt tio mål, inklusive fyra coronavirusgener (E-gen, RdRP-gen, N-gen och S-gen) samt fem definierade virusvarianter som främst upptäckts i de mest välkända linjerna inklusive B1.1.7, B.1.351, P.1 och B.1.1.207. Seegenes diagnostiska test för varianter är det första av sitt slag som detekterar flera coronavirusgener samtidigt som det särskiljer virusvariationer, inklusive de som har upptäckts vara mer smittsamma och dödliga. Det är ett idealt och ekonomiskt sätt för screening av coronavirusgener när pandemin fortsätter att rasa med både vildtyp och dess virusvarianter. Direktör Lee tillade att "Seegenes 'Fullständiga screening lösning' kommer att spela en kritiskt roll i att kontrollera spridningen av COVID-19 pandemin bland snabbt spridande virusvarianter."

Vid årets sumposium annonserade också Dr. Nakmoon Sung från Seegene Medical Foundation resultaten av kliniska forskningar om detekterade av SARS-CoV-2 mutationer som är kända för att associeras med varianterna, såväl som detektionen av saminfektioner med luftvägspatogener bland COVID-19 patienter. Bland de positiva COVID-19 fallen har proportionen av SARS-CoV-2 med COVID-19 variantens associerade mutationer stigit kraftigt till 3,5% sent i februari från 1,2% månaden innan. Sådan klinisk forskning visar Seegenes diagnostiska tester kan användas för sceening av COVID-19 för varianter med ett enda PCR-test. Ser man på fallen av saminfektioner så har 8,8% av positiva COVID-19 fall också saminfekterats av luftvägssjukdomar inklusive influensa A, RSV, rhinovirus, metapneumovirus och Mycoplasma pneumoniae.

Med tanke på de kliniska uppgifterna sa Dr Sung att "ett snabbt diagnostiskt system är extremt viktigt för att hjälpa till att kontrollera återuppkomsten av COVID-19-pandemin" och tillade att "enstegs och noggrann diagnostik kommer att bli den globala standarden för att detektera coronavirus och andra luftvägssjukdomar, i syfte att kunna behandla på ett korrekt sätt ".

