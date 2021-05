Seegene présente un système de diagnostic exclusif pour dépister les variants de la COVID-19 lors de l'ECCMID

SÉOUL, Corée, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), une société de biotechnologie spécialisée dans les diagnostics moléculaires, a été une nouvelle fois saluée pour son système unique de dépistage des variants de la COVID-19 lors du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses, ou ECCMID (Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases), de cette année.

Le Dr Guy Willem Lee, directeur de la stratégie marketing chez Seegene, a présenté le système de diagnostic sous le thème « SARS-CoV-2 and Variants 'Full Screening' Solution » (Solution de « dépistage complet » pour le SRAS-CoV-2 et ses variants) en se référant aux derniers tests de dépistage de variants de la COVID-19 de l'entreprise. « Le système de diagnostic à plate-forme unique qui permet des tests de masse a été fondement du contrôle exceptionnel de la Corée de la maladie au début de la pandémie », a déclaré Lee. Il a ajouté que « le système a favorisé le processus de diagnostic depuis la collecte des échantillons jusqu'au test PCR en même temps, aidant ainsi les autorités locales à contrôler rapidement la pandémie. »

L'efficacité du système de diagnostic actuel a toutefois été remise en question en raison du nombre croissant de variants de la COVID-19 qui se propagent rapidement, et des rapports indiquant que les vaccins pourraient ne pas offrir une protection suffisante contre ces variants. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies ont déjà déclaré que les variants sont sur le point d'entraîner une augmentation des nouveaux cas aux États-Unis pendant le mois de mai, et prévoient que les cas de COVID-19 dans le monde vont fortement augmenter en raison de la montée continue du nombre de variants.

Concernant la « solution de dépistage complet » de Seegene, le directeur, le Dr Guy Willem Lee, a affirmé que le système contribuerait efficacement à contrer la longue pandémie de COVID-19. La « solution de dépistage complet » est un système d'une seule étape qui permet de vérifier si un individu a contracté le coronavirus de type sauvage ou un variant du virus grâce à un unique test PCR en temps réel. À l'heure actuelle, les autorités sanitaires doivent passer par un cycle supplémentaire de séquençage génomique pour distinguer l'existence des variants de la COVID-19 après les tests PCR standard, ce qui prolonge automatiquement la durée des tests.

La « solution complète de dépistage » de Seegene, implique les derniers tests de dépistage des variants, AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay et AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay. Le test AllplexTM SARS-CoV-2 Master est un moyen idéal pour détecter la COVID-19, car il permet de savoir si une personne est positive au COVID-19 ou à ses variants. Après une première série de tests, le test AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay de Seegene permettra d'identifier plusieurs variations mutantes en une seule réaction.

Le test AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay peut détecter un total de 10 cibles, dont quatre gènes du coronavirus (gène E, gène RdRP, gène N et gène S) ainsi que cinq variants définis du virus, notamment repérés dans les lignées les plus reconnues telles que B1.1.7, B.1.351, P.1 et B.1.1.207. Le test de dépistage des variants de Seegene est le premier du genre à pouvoir détecter simultanément plusieurs gènes de coronavirus et différencier les variants du virus, y compris les plus contagieux et mortels. C'est un moyen idéal et économique de dépister les gènes du coronavirus, alors que la pandémie continue de faire rage, tant avec le virus sauvage qu'avec ses variants. Le directeur, Lee, a ajouté : « La solution de dépistage complet de Seegene jouera un rôle essentiel dans le contrôle de la propagation de la pandémie de COVID-19 face aux variants du virus qui se propagent rapidement. »

Toujours lors du symposium scientifique mondial de cette année, le Dr Nakmoon Sung, de la Seegene Medical Foundation, a annoncé les résultats de recherches cliniques sur la détection des mutations du SRAS-CoV-2, connues pour être associées aux variants, ainsi que sur la détection de coinfections avec des agents pathogènes respiratoires chez les patients atteints du COVID-19. Parmi les cas positifs au COVID-19, la proportion de SRAS-CoV-2 avec des mutations associées au variant COVID-19 a atteint 3,5 % fin février, contre 1,2 % un mois plus tôt. Ces recherches cliniques montrent que les tests de diagnostic de Seegene sont capables de dépister la COVID-19 et de rechercher des variants, avec juste un test PCR. Si l'on examine les cas de coinfection, 8,8 % des cas positifs à la COVID-19 ont également été coinfectés par des maladies respiratoires, notamment la grippe A, le VRS, le rhinovirus, le métapneumovirus et la mycoplasma pneumoniae.

Réfléchissant sur les données cliniques, le Dr Sung a déclaré que « le système de diagnostic rapide est extrêmement important pour aider à contrôler la recrudescence de la pandémie de COVID-19 », et a ajouté que « le diagnostic précis en une seule étape deviendra la norme mondiale pour la détection du coronavirus et d'autres maladies respiratoires, afin de permettre un traitement précis ».

