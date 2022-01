Seegene julkaisee molekyylidiagnostiikan tulevaisuutta koskevan suunnitelman, johon sisältyy avoin kehitysalusta 40. vuosittaisessa J.P. Morganin terveydenhuoltokonferenssissa

SOUL, Etelä-Korea, 17. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Etelä-Korean johtava molekyylidiagnostiikkayhtiö, julkisti tänään tulevaisuudensuunnitelmansa 40. vuosittaisessa virtuaalisessa J.P. Morganin terveydenhuoltokonferenssissa. Tri Jong-Yoon Chun, Seegenen toimitusjohtaja, ehdotti kolmea strategista ratkaisua, jotka palauttavat maailman normaaliksi COVID-19-pandemian keskellä. Kolmen ratkaisun lisäksi hän esitteli yrityksen automatisoidun tekoälypohjaisen alustan, joka sisältää vakiokehitystyökalun, jonka avulla käyttäjät voivat helposti kehittää omia diagnostisia testejään.

Kolme ratkaisua, joilla pääsemme "takaisin normaaliin"

Valmistauduttaessa palaamaan normaaliin vuonna 2022 tri Chun esitti kolme ratkaisua. Ensimmäinen on Seegenen massatestaukseen tarkoitettu paikan päällä toimiva seulontaratkaisu täysin automatisoidulla MDx-järjestelmällä erilaisiin tiloihin kuten kouluihin, lentokentille, työpaikoille ja muihin vastaaviin. Sen etuja ovat lyhyt analyysiaika, kustannustehokas hinta ja parempi tarkkuus myös oireettomille tapauksille, joita ei voida havaita nopeilla antigeenitesteillä. Toinen ratkaisu on Seegenen keskitetty seulontajärjestelmä, joka sisältää juuri kehitetyn diagnostisen testin, joka voi moninkertaistaa testauskapasiteetin ilman ylimääräisiä instrumentti-investointeja laboratorioissa. Kolmas ratkaisu on syndrominen testaus potilaille, joilla on hengitystieoireita. Seegene oli jo ottanut käyttöön Allplex™ RV Master -testin, jolla voidaan erotella samanaikaisesti kymmenen kohdetta, kuten COVID-19, flunssa ja tavalliset hengitystievirukset. Tämä määritys avaa portit reitille kohti normaalia, koska se tunnistaa hengitystieoireiden täsmällisen syyn.

Strateginen siirtyminen MDx-alustayritykseksi

Esityksen aikana tri Chun julkisti Seegenen strategisen siirtymän molekyylidiagnoosialustayhtiöksi ja esitteli Seegenen MDx-alustan testien kehittämistä varten. Tähän asti kaupallinen MDx-kehitys on ollut työvoimavaltainen manuaalinen prosessi, joka edellyttää erittäin ammattitaitoisia tutkijoita ja merkittäviä resursseja. "Digitaalisella avoimella kehitysalustallamme voitetaan MDx-kehitysprosessien nykyisten paradigmojen rajoitukset, koska käyttäjät voivat suunnitella ja kehittää omia diagnostisia testejään nopeasti", sanoi tri Chun. "Olemme iloisia voidessamme tarjota teknologiamme, ohjelmistomme ja osaamisemme tukemaan nopeaa ja standardoitua testien kehittämistä, mikä auttaa lopulta nopeuttamaan MDx:n käyttöä jokapäiväisessä elämässämme."

Seegenen MDx-alusta integroi tekoälypohjaiseen automatisoituun suunnittelujärjestelmään yksinoikeudellisia teknologioita ja kehitysosaamista, joita Seegene on kehittänyt kahden viime vuosikymmenen aikana. Tämän alustan avulla alustan käyttäjät voivat MDx-tietämyksestä ja -kokemuksesta riippumatta kehittää moninkertaisia, tehokkaita ja reaaliaikaisia PCR-testejä, jotka täyttävät lopulta täyttymättömät testaustarpeet paikallisella tasolla.

Lopuksi tri Chun kuvaili vision, jossa Seegene astui uuteen maailmaan ryhtymällä MDx-alustayritykseksi. Kaikkien näiden ponnistelujen avulla Seegene tuo lopulta MDx:n jokapäiväiseen elämäämme.

Seegene, Inc.

Soulissa, Etelä-Koreassa vuonna 2000 perustettu Seegene, Inc., jolla on tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Brasiliassa, Kolumbiassa ja Lähi-idässä, on in vitro -diagnostiikkayritys, joka on muuttanut konsepteja tuotteiksi uraauurtavan T&K-toimintansa avulla. Seegene omistaa alkuperäisen patenttiteknologiansa, kuten DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide), jolla voidaan vahvistaa useita kohteita; TOCE™, jolla voidaan havaita useita kohteita yhdellä kanavalla; MuDT™, maailman ensimmäinen reaaliaikainen PCR-teknologia, joka ilmoittaa yksilölliset Ct-arvot useille kohteille yhdellä kvantitaavisten testien kanavalla; ja mTOCE™ usean mutaation tunnistusteknologia. Soveltamalla näitä huipputason molekyylidiagnostiikkateknologioita diagnoosisarjoihin ja muihin työkaluihin Seegene on parantanut PCR:n (polymeraasiketjureaktio) herkkyyden ja spesifisyyden ennennäkemättömille tasoille tarjoten lukuisia PCR-tuotteita, jotka kohdistuvat samanaikaisesti useiden patogeenien geeneihin ja tunnistavat ne, mikä säästää testausaikaa ja -kustannuksia. Seegene määrittää MDx:lle jatkuvasti uusia standardeja tarjoten uusia, kustannustehokkaita innovaatioita.

