Seegene præsenterer planer for fremtiden inden for molekylær diagnostik, herunder en åben udviklingsplatform, på den 40. årlige J.P. Morgan Healthcare Conference

SEOUL, Sydkorea, 19. januar 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas førende selskab inden for molekylær diagnostik (MDx), afslørede i dag deres planer for fremtiden under en præsentation på den virtuelle 40. årlige J.P. Morgan Healthcare Conference. Dr. Jong-Yoon Chun, administrerende direktør hos Seegene, fremlagde tre strategiske løsninger mod COVID-19-pandemien, der kan føre verden "tilbage til normal". Sammen med de tre løsninger introducerede han også virksomhedens automatiske, AI-aktiverede platform med et standardudviklingsværktøj, der giver brugerne mulighed for nemt at udvikle deres egne diagnostiske tests.

Tre løsninger på 'tilbage til normal'

Som en forberedelse på at vende tilbage til normale tilstande i 2022, skitserede Dr. Chun tre løsninger. Den første løsning er Seegenes on-site screeningsløsning til massetest med deres fuldautomatiske MDx-system på forskellige faciliteter, herunder skoler, lufthavne, arbejdspladser og andet. Det giver en kort ekspeditionstid, er økonomisk og har forbedret nøjagtighed, selv ved asymptomatiske tilfælde, som ikke kan påvises ved antigen-kviktests. Den anden løsning er Seegenes centraliserede screeningssystem med den nyudviklede diagnostiske test, der kan mangedoble testkapaciteten uden yderligere investeringer i instrumenter i laboratorierne. Den tredje løsning er syndromiske tests for patienter med luftvejssymptomer. Seegene havde allerede introduceret Allplex™ RV Mastertest, der kan skelne mellem ti targets i samme test, herunder COVID-19, influenza og almindelige luftvejsvira. Denne test er essentiel for en tilbagevenden til normalitet, da den identificerer den nøjagtige årsag til luftvejssymptomer.

Strategisk skift til en MDx-platformsbaseret virksomhed

Under præsentationen afslørede Dr. Chun Seegenes strategiske skift til en virksomhed inden for platforme til molekylær diagnostik og præsenterede Seegenes MDx-platform til udvikling af tests. Indtil nu har kommerciel molekylærdiagnostisk udvikling været en arbejdsintensiv manuel proces, der kræver højt kvalificerede forskere og betydelige ressourcer. "Vores digitaliserede åbne udviklingsplatform vil overvinde begrænsningerne i det nuværende paradigme for de molekylærdiagnostiske udviklingsprocesser ved at give brugerne mulighed for at kunne designe og udvikle deres egne diagnostiske tests hurtigt og effektivt", siger Dr. Chun. "Det glæder os at kunne tilbyde vores teknologier, software og knowhow som en hjælp til hurtig og standardiseret testudvikling, der i sidste ende vil bidrage til at fremskynde brugen af molekylærdiagnostik i vores dagligdag."

Seegenes MDx-platform integrerer egne teknologier og udviklings-knowhow, som Seegene har udviklet gennem de sidste to årtier, med et automatiseret designsystem baseret på kunstig intelligens (AI). Denne platform giver brugerne, uanset viden og erfaring inden for molekylærdiagnostik, mulighed for at udvikle high multiplex real-time PCR-tests, der i højere grad vil imødekomme uopfyldte testbehov på lokalt plan.

Til slut gjorde Dr. Chun rede for visionen om Seegenes vej mod nye horisonter med udviklingen til en MDx-platformsvirksomhed. Med disse bestræbelser vil Seegene i sidste ende bringe molekylærdiagnostik ind i vores daglige liv.

Den fulde video med den administrerende direktørs bemærkninger vil være tilgængelig efter arrangementet på www.seegene.com/ir_event.

Om Seegene, Inc.

Seegene Inc., der blev grundlagt i Seoul, Sydkorea i 2000 og har datterselskaber i USA, Canada, Tyskland, Italien, Mexico, Brasilien, Colombia og Mellemøsten, er en virksomhed inden for in vitro-diagnostik (IVD), der har forvandlet koncepter til produkter gennem deres banebrydende F&U-aktiviteter. Seegene ejer deres oprindelige patentteknologi, herunder DPO™ (oligonukleotid med dobbelt priming) til amplifikation af flere targets; TOCE™ til påvisning af flere targets i en enkelt kanal; MuDT™, verdens første real-time PCR-teknologi, der giver individuelle Ct-værdier til flere targets i en enkelt kanal til kvantitative tests og mTOCE™ multiplex-teknologi til påvisning af mutationer. Med anvendelsen af disse avancerede teknologier til molekylær diagnostik i deres diagnostiske kits og andre værktøjer, har Seegene forbedret sensitiviteten og specificiteten af PCR (polymerase-kædereaktion) til hidtil usete niveauer og kan tilbyde multiplex-PCR-produkter, der er rettet mod og kan påvise gener fra flere patogener samtidig, hvilket sparer testtid og omkostninger. Seegene sætter fortsat nye standarder inden for molekylærdiagnostik med nye, omkostningseffektive innovationer.

