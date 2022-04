Seegene lança primeiro teste de PCR "3 Ct" comercializado do mundo

Em uma reação em cadeia da polimerase (PCR), o valor do limiar do ciclo (Ct) é utilizado para quantificar a concentração de uma sequência de DNA viral (o alvo). Devido a limitações tecnológicas, a técnica convencional de PCR em tempo real determina o valor de Ct de um alvo em um canal.

No entanto, a tecnologia "3 Ct" da Seegene pode oferecer o valor de Ct de três alvos em um canal sem comprometer a sensibilidade e especificidade. O desenvolvimento bem-sucedido baseia-se na experiência de 20 anos da Seegene e combina 19 tecnologias patenteadas diferentes, como DPO™, TOCE™ e MuDT™. Utilizando cinco canais em um único tubo, a Seegene pode fornecer dados quantitativos para um total de 15 alvos. A tecnologia "3 Ct" foi apelidada de "tecnologia MDx dos sonhos".

A empresa pretende aplicar a tecnologia "3 Ct" a toda sua linha de produtos, incluindo testes de vírus respiratórios (VR), infecções sexualmente transmissíveis (IST), infecções gastrointestinais (IG) e infecções do trato urinário (ITU). A Seegene espera que a tecnologia "3 Ct" eleve os testes sindrômicos a outro patamar. Ao detectar o patógeno causador, o nível de infecção e o potencial de coinfecção, será possível determinar a prioridade do tratamento e aprimorar o tratamento do paciente. Além disso, a tecnologia "3 Ct" também aumenta a capacidade de testes. Espera-se que esses recursos aprimorem o serviço e a estrutura de custos do setor médico uma vez que a tecnologia "3 Ct" seja amplamente utilizada.

O primeiro produto com aplicação da tecnologia "3 Ct" da Seegene, o Allplex™ HPV HR Detection, foi desenvolvido para detectar 14 tipos de papilomavírus humano (HPV) de alto risco que podem causar câncer cervical (ver figura 1). Também oferece o valor individual de Ct de cada um dos tipos, permitindo uma análise quantitativa em relação ao nível de infecção. A detecção precoce do HPV contribui para a prevenção e o tratamento de cancer do colo do útero. Os produtos de HPV de outros participantes do setor oferecem valores individuais de Ct para apenas dois tipos de alto risco, o HPV tipos 16 e 18.

O Allplex™ HPV HR Detection, com lançamento planejado para o primeiro semestre deste ano, terá uma vantagem de custo significativa em comparação com os produtos de HPV existentes para aumentar a acessibilidade aos testes de PCR, o que antes era dificultado pelos altos custos. O produto também será compatível com o AIOS (sistema tudo-em-um) totalmente automatizado da Seegene. A empresa pretende apresentar o primeiro "sistema de teste sindrômico totalmente automatizado e em massa" do setor, para estabelecer as bases para testes em qualquer lugar, incluindo grandes hospitais, C-Labs e até mesmo clínicas de pequeno e médio porte, e tornar os testes de PCR parte da vida cotidiana.

"A genotipagem do HPV é essencial para um bom acompanhamento de um paciente para observar o surgimento, persistência ou eliminação de cada genótipo", disse Sebastien Hantz, especialista em HPV e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Limoges, na França. "A Seegene é uma empresa muito envolvida no desenvolvimento de testes de diagnóstico molecular para a detecção de diferentes patógenos. Para determinadas situações clínicas, como infecções respiratórias, os testes sindrômicos são muito úteis."

FONTE Seegene Inc.

